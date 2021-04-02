«Ока-Полимер» войдет в состав особой экономической зоны «Кулибин»

Корпорация развития Нижегородской области сообщила “Ъ-Приволжье”, что готовится заявка в правительство РФ о включении в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» территории индустриального парка «Ока-Полимер» (промплощадка бывшего завода «Капролактам» площадью около 300 га с энергетикой и сетями).

«Еще в декабре прошлого года наблюдательный совет ОЭЗ “Кулибин” определил стратегию развития, предусматривающую включение в состав экономической зоны государственных и частных площадок, “Ока-Полимер” также рассматривается в их числе»,– пояснил “Ъ-Приволжье”гендиректор Корпорации Тимур Халитов.

Акционер АО Индустриальный парк «Ока-Полимер» Валерий Артамонов сообщил, что вхождение промплощадки в льготный налоговый режим ОЭЗ даст синергетический эффект для привлечения в Дзержинск промышленных предприятий. «У нас есть энергомощности на 280 Мвт, инженерные коммуникации, речной водозабор, крупнейший железнодорожный узел, подъездные пути – вся необходимая инфраструктура. Конечно, нам надо объединяться ради общего успеха, если мы хотим возродить в Дзержинске большую химию»,– добавил Валерий Артамонов.

Иван Сергеев