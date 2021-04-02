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Ребенка в Новосибирской области привлекли в качестве ответчика по делу о долгах матери

В Новосибирской области Колыванский райсуд рассматривает дело по иску энергокомпании ООО «Сибиэк», ответчиком выступает несовершеннолетняя Полина Шевелева.

Предприятие взыскивает долг за теплоснабжение с 1 января 2016 года в размере 24 тыс. руб., рассказала “Ъ-Сибирь” представитель компании в суде Анна Понушкова. Период задолженности делится на долг до смерти наследодателя и на долг, возникший после ее смерти. По ее словам, эта сумма взыскивается с предполагаемого наследника должника — Полины Шевелевой, в лице ее законного представителя — отца Павла Капкайкина.

«С ребенка взыскивать, конечно, невозможно. Соответственно, мы взыскиваем с ее законного представителя»,— уточнила госпожа Понушкова.

На сегодняшнем заседании предприятие уточнило сумму заявленных требований, а судья вынесла определение о возобновлении дела и привлечении в соответчики Павла Капкайкина. Ранее СМИ со ссылкой на родственников ребенка сообщали, что мать девочки скончалась несколько лет назад. Девочке досталась часть квартиры, принадлежавшей матери.

Юлия Сасевич


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