Профсоюз зовет суд на сеанс

Межрегиональный профсоюз кинематографистов, входящий в объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР), заявил о намерении обратиться с заявлениями в судебные и надзорные инстанции, если ООО «ТПО «Нижне-Волжская студия кинохроники» не сможет мирно урегулировать конфликт с сотрудниками. Об этом “Ъ-Средняя Волга” сообщили в профсоюзе. На этой неделе руководство студии отказалось допускать на рабочее место киномеханика Дома кино Александра Мигурского, выступившего инициатором забастовки из-за задержек заработной платы. Руководство «Дома кино» утверждает, что трудовые договоры с работниками будут заключены в ближайшее время и серьезных препятствий для выхода Александра Мигурского после подписания контракта нет.



Руководство саратовской «Нижне-Волжской студии кинохроники», под управлением которой находится городской кинотеатр «Дом кино», не допускает до работы киномеханика Александра Мигурского после попытки объявить забастовку из-за задержек заработной платы. Об этом “Ъ-Средняя Волга” сообщили в межрегиональном профсоюзе кинематографистов (входит в объединение профсоюзов «Конфедерация труда России»).

На прошлой неделе киномеханики, а за ними и другие сотрудники ООО «ТПО «Нижне-Волжская студия кинохроники», управляющего саратовским кинотеатром «Дом кино», объявили, что намерены начать забастовку, если им не выплатят заработную плату. Киномеханик Александр Мигурский, избранный 30 марта председателем первичной профсоюзной организации ООО, заявил, что руководство студии не заключило с несколькими работниками трудовые договоры и с декабря не выплачивает заработную плату. «Если нам не заплатят, мы остановим работу кинотеатра до тех пор, пока требования не будут удовлетворены. Директор Дома Кино узнал, что ситуация известна СМИ и обязался выплатить всем рабочим задолженности за две недели, то есть с 29 марта по 12 апреля. Если он этого не сделает, забастовка начнется 13 апреля»,— такое заявление от имени сотрудников организации распространил в СМИ господин Мигурский. По его словам, задолженность перед каждым из сотрудников приближается к 40-50 тыс. руб.

После того, как конфликт вышел в публичную плоскость, им заинтересовалась прокуратура региона и заместитель председателя правительства Саратовской области по социальной сфере Роман Грибов. Последний на своей странице в Instagram написал, что «Трудовая инспекция проведет работу и сделает соответствующие выводы». Позже господин Грибов сообщил, что встретился с руководством «Нижне-Волжской студии кинохроники». «Руководству... поставлена задача выполнить все обязательства в кратчайшие сроки, а также привести в должное состояние всю документацию. Все необходимые для этого возможности есть»,— отметил господин Грибов.

Трудовые договоры с сотрудниками ООО пока не заключены. Долги по заработной плате двум киномеханикам, двум кассирам и уборщицам были выплачены в среду 31 марта, однако уже на следующий день руководство «Дома кино» отказалось допускать работающего в организации с середины февраля Александра Мигурского на рабочее место.

«В четверг, 1 апреля, меня отстранили на основании того, что меня якобы нанимал на работу человек, не уполномоченный на это. Меня брал на работу арт-директор Роман Васильев, но сейчас он отказывается от этого»,— рассказал “Ъ-Средняя Волга” господин Мигурский.





По его словам, руководство предложило заключить трудовые договоры, но у сотрудников появились предложения по корректировке документа, в частности, по его словам, там значились пункты с требованием ограничить общение со СМИ, не были указаны дни выплаты зарплаты. «Директор Арсений Наймушин извещен о наших предложениях, сейчас документ должен быть отправлен на экспертизу»,— сказал “Ъ-Средняя Волга” Александр Мигурский. Отказ допускать его на рабочее место господин Мигурский расценивает как способ давления на него.

В профсоюзе кинематографистов отметили, что сейчас действия «Нижневолжской студии кинохроники» попадают под нарушение ряда законодательных норм: «уклонение от заключения трудового договора с работником, фактически допущенного к работе», «задержка выплаты заработной платы», «неуплата взносов в социальные фонды и НДФЛ по выплачиваемой "черной" зарплате» и «преследование представителей избранных органов профсоюза».

Арт-директор «Дома кино» Роман Васильев сказал “Ъ-Средняя Волга”, что он не нанимал Александра Мигурского. «У меня нет таких полномочий. Он написал мне в соцсети с вопросом, нужен ли нам киномеханик, я сказал, что нужен, он пришел, написал заявление и начал работать. В декабре у нас умер директор (Андрей Наймушин скончался от коронавируса 12 декабря прошлого года.— “Ъ-Средняя Волга”), счета были заморожены, мы жили в состоянии неопределенности»,— отметил господин Васильев. По его словам, господину Мигурскому пообещали, что «займутся им», когда «все утрясется». «Когда он пришел к нам работать, официально он работал в Лицее гуманитарных наук учителем и, насколько мне известно, только 1 марта получил на руки трудовую книжку»,— отметил Роман Васильев.

Директор ООО «ТПО «Нижне-Волжская студия кинохроники» Арсений Наймушин сказал “Ъ-Средняя Волга”, что с его стороны препятствий к допуску сотрудника на рабочее место нет. «В понедельник мы предложили ему трудовой договор, который он подписывать отказался. Мы действительно уведомили его, что без договора не можем допустить его на рабочее место, так как это было бы нарушением с нашей стороны. Я не могу по закону продолжать с ним трудовые отношения. Но если он захочет и подпишет контракт, с моей стороны препятствий к трудоустройству нет»,— сказал “Ъ-Средняя Волга” господин Наймушин.

Сергей Петунин