У короля попросили убежища Супруга бывшего адвоката из Уфы Алексея Пригоды пытается остановить его экстрадицию из Испании

Виктория Пригода, супруга бывшего уфимского адвоката Алексея Пригоды, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от владельца ГК СУ-10 Валерия Мансурова, подала прошение королю Испании Филиппу VI о предоставлении ее супругу политического убежища. В начале февраля господин Пригода был задержан в Испании на основании ордера Интерпола на арест и экстрадицию в Россию. Виктория Пригода считает, что ее супруг подвергается необоснованным преследованиям из-за того, что отказался сообщать следствию сведения, которые стали известны во время работы в качестве адвоката по уголовному делу Валерия Мансурова.

Как стало известно “Ъ”, жена 48-летнего бывшего уфимского адвоката Алексея Пригоды Виктория подала прошение королю Испании Филиппу VI о предоставлении ее супругу политического убежища. 4 февраля Алексей Пригода был задержан в Испании на основании ордера Интерпола на арест и экстрадицию в Россию. В 2016 году районный суд Уфы избрал адвокату меру пресечения в виде заключения под стражу после пересечения границы страны.

Алексей Пригода обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

По версии следствия, Алексей Пригода, который в 2014 году во время расследования уголовного дела уехал в испанский Аликанте и находился в международном розыске, выступал посредником при передаче взяток от владельца уфимской ГК СУ-10 Валерия Мансурова экс-руководителю Уфимской КЭЧ Минобороны Вячеславу Болло (занимал эту должность в 2010–2011 годах) и бывшему военному прокурору Уфимского гарнизона Владимиру Овчинникову.

Якобы адвокат договорился с застройщиком о заключении фиктивных договоров на оказание юридических услуг на 140 млн руб., которые передавал в качестве взяток. С 2011 по 2014 год через адвоката было передано около 113 млн руб. взяток в виде денег и паев на квартиры, сообщалось в материалах дела.

К уголовной ответственности удалось привлечь только господина Болло, так как в мае прошлого года Владимир Овчинников скончался. Уголовное дело в отношении Алексея Пригоды было выделено в отдельное производство.

В июне 2020 года Ленинский райсуд Уфы признал Вячеслава Болло виновным в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Из-за онкологического заболевания бывший руководитель уфимской КЭЧ был освобожден от наказания. Тогда суд установил, что в 2010–2011 годах два участка в Уфе, находящиеся в федеральной собственности и в бессрочном пользовании Минобороны и Уфимской КЭЧ, за взятку были переданы для застройки в аренду СУ-10. Первый участок площадью 3,2 га, где раньше располагался военный городок, находится на улице Маркса. Второй участок располагается в микрорайоне Затон.

В марте текущего года Ленинский райсуд взыскал с Вячеслава Болло 207,16 млн руб. ущерба, причиненного Минобороны незаконными сделками. В этом же суде рассматривается иск военного прокурора Уфимского гарнизона к Вячеславу Болло, супруге и детям умершего Владимира Овчинникова о взыскании суммы полученной взятки. Соответчиком привлечен Валерий Мансуров, ранее освобожденный от уголовного преследования «в связи с деятельным раскаянием».

Господин Болло вину не признал, считает уголовное дело сфальсифицированным. Факт получения каких-либо взяток от Валерия Мансурова он отрицал, как и сговор с военным прокурором.

«Со слов Владимира Овчинникова я знаю, что Алексей Пригода оказывал для СУ-10 юридические услуги, для чего ежегодно заключал договоры на крупную сумму. Деньги, получаемые от застройщика, шли на развитие центра современного искусства "Облака". Алексей Пригода был его соучредителем»,— рассказал “Ъ” Вячеслав Болло.

Соучредитель «Облаков» Валериан Гагин заявил “Ъ”, что Алексей Пригода не входил в состав учредителей центра современного искусства, но активно помогал в развитии проекта. «"Облака" не получали финансирование со стороны СУ-10»,— добавил господин Гагин.

В Адвокатской палате Башкирии сообщили, что адвокатский статус господина Пригоды был прекращен в феврале прошлого года.

Виктория Пригода сообщила “Ъ”, что ее супруг неоправданно преследуется следствием. По ее словам, поводом для возбуждения уголовного дела стал его отказ от дачи сведений, которые стали ему известны во время работы в качестве адвоката по уголовному делу Валерия Мансурова. «Мой муж преследуется из-за неразглашения профессиональной адвокатской тайны и соблюдения кодекса профессиональной этики»,— подчеркнула она. Инкриминируемая ему статья УК РФ может быть применена только к должностному лицу, а Алексей Пригода таковым не является, указала его супруга.

Переезд в Испанию, по ее словам, состоялся из-за состояния здоровья их ребенка, которому диагностировали астму. «Мы выехали в Испанию за полтора года до возбуждения уголовного дела, мой муж не скрывался от органов правосудия»,— пояснила Виктория Пригода.

В 2019 году господин Пригода перенес обширный инфаркт и ишемический инсульт. В настоящее время у него нарушена координация движений, диагностирована потеря памяти и слепота, отметила его супруга.

«Содержание моего мужа под стражей, переезды и перелеты несут реальную и чрезвычайно опасную угрозу его жизни и здоровью»,— сообщила Виктория Пригода.

В прошении на имя короля Испании госпожа Пригода также подчеркнула, что в российских СИЗО распространены издевательства и избиения обвиняемых с целью получения информации.

Вчера Виктория Пригода направила обращение в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека о содействии в прекращении уголовного преследования.

Влада Шипилова, Уфа