Суд ввел наблюдение в красноярском конструкторском бюро «Искра»

Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру банкротства – наблюдение – в АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра». Требование о признании компании несостоятельно подал Сбербанк из-за долга 170 млн руб. Также о вступлении в дело подала заявление налоговая, указав на задолженность компании в размере 111,7 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», кредитные обязательства перед банком у «Искры» появились в 2017–2018 годах, тогда стороны заключили семь кредитных договоров, однако обслуживать их в полном объеме «Искра» не смогла. В 2019 году банк подал заявление о взыскании с «Искры» 1,8 млрд руб. Позднее стороны заключили мировое соглашение, по которому «Искра» обязалась вернуть банку весь долг до 5 января 2021 года.

В КБ «Искра» тогда комментировали «Ъ-Сибирь», что задолженность перед Сбербанком перешла к компании от дочерней организации АО «Стройкомплекс НПО ПМ», которое «Искра» приобрело в 2013 году в рамках диверсификации бизнеса.

Приоритетными направлениями деятельности являются спутниковая связь, интернет, IP-телефония. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2019 году составила 898,6 млн руб., чистая прибыль — 2,4 млн руб., краткосрочные и долгосрочные обязательства — 2,2 млрд руб. Основными владельцами по данным ан 2019 год указаны: Яков Лисовский (17,85%), Андрей Ромулов (9,07%).

Оксана Павлова