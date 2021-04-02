Задержан депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев

В Ярославле правоохранительные органы задержали депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Причина задержания не называется.

В правоохранительных органах официально информацию о задержании Романа Фомичева пока не комментируют.

Роман Фомичев является председателем комитета Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.

По неофициальной информации, высказывается версия, что задержание депутата связано с недавним задержанием правоохранительными органами управляющего ярославским отделением банка ВТБ Ильи Гофтмана.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что банкира задержали сотрудники ФСБ. Ему предъявили обвинение по двум статьям. По ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по ч. 2 ст. 183 УК РФ (Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе). Кировский районный суд Ярославля арестовал Илью Гофтмана на два месяца.

Дарья Сабаева