Чистая прибыль Туапсинского морского торгового порта в 2020 году выросла на 31%

Чистая прибыль АО «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП) за 2020 год составила 3 млрд руб. Это на 31,1% больше, чем годом ранее, следует из годовой бухгалтерской отчетности компании.

Выручка предприятия по итогам прошлого года выросла на 5,5%, составив 5,1 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась до 2 млрд руб., валовая прибыль – до 3,09 млрд руб., прибыль от продаж – 2,4 млрд руб.

За 2019 год выручка АО «ТМТП» составляла 4,83 млрд руб., чистая прибыль – 2,29 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, грузооборот Туапсинского морского порта в 2020 году вырос на 6%, составив 14,9 млн тонн. Рост обусловлен увеличившимся объемом перевалки нефтеналивных грузов - 6,8 млн т (+13%), а также черных металлов - 2,7 млн т (+12%).

Алексей Белянин