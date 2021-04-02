Правительство РФ поручило приостановить концессию по строительству железной дороги в Туве

Росжелдор заключит с АО «ТЭПК «Кызыл – Курагино» соглашение о приостановке концессии по строительству железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Приостановка исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств предполагается на срок не более 5 лет.

В дополнительной договоренности сообщается об отсутствии взаимных претензий сторон и неначислении концессионной платы, а так же штрафных санкций, которые предусмотрены концессионным соглашением.

Уточняется, что при возобновлении работы по проекту, концессионер должен уведомить об этом концедента не позднее чем за полгода до возобновления соглашения.

Железнодорожная линия Элегест—Кызыл—Курагино — инфраструктурный проект КИП «Енисейская Сибирь». В его рамках предполагается строительство первой железной дороги на территории Республики Тыва. Проект является частью угледобывающего проекта АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация». Генподрядчиком выступает РЖД. В феврале 2020 года “Ъ-Сибирь” сообщал, что проектировщиком дороги был выбран институт «Стройпроект», который обязан к августу 2021 года провести проектно-изыскательские работы.

Возвести железную дорогу протяженностью более 410 км планировалось за 4,5 года. По территории республики пройдет 120 км дороги, по Красноярскому краю — 290 км. Дорога предназначена для вывоза концентрата коксующегося угля с Элегестского месторождения.

Подробнее о концессии — в материале “Ъ” «Добыча угля под гарантии бюджета».

Екатерина Лукашевич