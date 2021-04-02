На Алтае полицейский расстрелял табун лошадей

В Республике Алтай (РА) начальник отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Онгудайскому району обвиняется в расстреле табуна лошадей. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в ночь на 29 марта на территории Усть-Коксинского района. По версии следствия, полицейский по неустановленной пока причине открыл огонь по табуну лошадей. Восемь кобыл и одного жеребца он застрелил, еще двух животных ранил. Лошади принадлежали трем местным жителям, причиненный ущерб они оценили в сумму 1,3 млн руб. Уголовное дело возбуждено по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба), максимальное наказание по ней — до двух лет тюрьмы.

Как рассказали в республиканской прокуратуре, глава ведомства Анатолий Богданчиков внес в адрес министра внутренних дел по РА Александра Соловьева представление в связи с недостатками в работе по морально-этической и профессиональной подготовке кадров.

В пресс-службе алтайского МВД отметили, что в отношении проштрафившегося полицейского организована служебная проверка.

Илья Николаев