AliExpress расширит контакт-центр в Орле

Компания «AliExpress Росссия» в рамках расширения контакт-центров в РФ планирует увеличить штат такого центра в Орле. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в пресс-службе AliExpress. Планируется дополнительно нанять 50 человек в обслуживающий маркетплейс местный офис аутсорсинговой компании «Телеконтакт», уточнили в пресс-службе.

Всего в РФ AliExpress планирует «с помощью привлечения специалистов в компании-партнеры» увеличить штат сотрудников контакт-центров в два раза. Помимо Орла центры расположены в Иваново (компания «Гран») и Чебоксарах (структура «Ростелекома»). Также планируется начало работы центра в Ставрополе (группа компаний Voxys).

«Центры специализированы по направлениям и работают с обращениями с пользователями из России и большинства стран СНГ (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Молдавия, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан и другие). К моменту завершения локализации в Ставрополе количество сотрудников контакт-центров в РФ увеличится до 500 человек. Команда в Орле занимается обработкой онлайн-обращений от покупателей площадки»,— рассказали в пресс-службе AliExpress.

В начале марта стало известно, что «Почта России» и ВТБ вкладывают 1,5 млрд руб. в строительство логоцентра в Воронеже. Его загрузку могут обеспечить заказами с AliExpress — проект будет работать как фулфилмент-центр для маркетплейса. Запуск ожидается в 2022 году.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников