Капитальный подход

Мэрия Перми, которая по решению суда вынуждена переплачивать за выкуп земельных участков в центре города, нашла способ, как получить их бесплатно. В частности, администрация требует признать торговый павильон возле ЦУМа некапитальным объектом. Сначала мэрия собиралась изъять его, но предпринимателей не устроила выкупная цена в 39 млн руб. Эксперты считают, что в случае признания киоска некапитальным строением администрации не придется платить выкупную стоимость, павильон и так снесут. Такой подход могут применить и к другим собственникам изымаемых павильонов.



Департамент земельных отношений (ДЗО) требует в суде признать некапитальным строением торговый павильон возле ЦУМа на Комсомольском проспекте, 25. Еще одно требование истца — признать отсутствующим зарегистрированное право собственности на него. Два аналогичных заявления департамента к владельцам торгового комплекса Алексею Михейчеву, Дмитрию Харламову и Марине Пекелис были поданы в арбитраж 29 марта. Также ДЗО ходатайствовал в рамках обеспечения арестовать киоск и запретить краевому управлению Росреестра регистрировать переход прав на него. По данным картотеки суда, 30 марта арбитраж удовлетворил ходатайство истца частично, запретив регистрацию прав.

Предприниматель Алексей Михейчев владеет 17/50 долей в праве собственности на павильон на Комсомольском проспекте, 25, Дмитрий Харламов имеет права на 15/50 долей, Марина Пекелис — на 18/50 долей. Общая площадь комплекса составляет 177,9 кв. м. Согласно 2gis.ru, в нем располагаются филиалы микрофинансовых компаний «Быстроденьги», «Деньги сразу», «Росфинанс» и терминал Qiwi.

В рамках реконструкции внутриквартальной дорожной сети власти Перми планируют изъять 51 объект недвижимости в центральных районах города, включая частные земли и торговые комплексы, расположенные на них. На эти цели в краевом и городском бюджетах ранее было запланировано около 567 млн руб. Мэрия заключила семь соглашений об изъятии недвижимости. Предприниматели, не согласные с планами властей и выкупной ценой, ранее обращались в суд.

В 2020 году владельцам киосков возле ЦУМа (Комсомольский проспект, 23, 25 и 25а) не удалось оспорить намерения властей изъять участки. В краевом арбитраже уже год рассматривается иск ДЗО к владельцам павильона на Комсомольском проспекте, 25 об изъятии участка и киоска. Решение еще не принято. Ранее городские власти предложили выкупить объекты по Комсомольскому проспекту, 25 за 39 млн руб., но предпринимателей цена не устроила.

«Исковые заявления к указанным лицам поданы департаментом в рамках своей компетенции»,— сообщили в ДЗО.

Предприниматель Людмила Михейчева, мать Алексея Михейчева, сообщила „Ъ-Прикамье“, что ее сын имеет свидетельство о праве собственности на доли в торговом павильоне.

Недавно также стало известно, что городским властям придется значительно переплатить за выкуп участков. Судебная экспертиза определила, что за изъятие восьми участков и торговых комплексов в центре Перми мэрия должна заплатить 351 млн руб., это на 70% больше запланированного муниципалитетом. По данным источников, выкуп этих восьми площадок администрация ранее оценивала в 205 млн руб.

По мнению юристов, опрошенных „Ъ-Прикамье“, мэрия предъявляет иски с требованием признать объект недвижимости некапитальным строением, чтобы сэкономить на выкупе. «Главная цель администрации при предъявлении этих исков, очевидно, состоит в том, чтобы, признав строения некапитальными, затем доказать, что и права на землю под ними приобретены неправомерно. А раз так, то и выкупать их не нужно»,— заметил парт­нер юридической фирмы Intellect Александр Латыев. Эксперт заметил, что если администрации удастся лишить собственников прав на землю, то снос построек — «вопрос уже не права, а строительной техники».

Гос­подин Латыев добавил, что видит вероятность удовлетворения исков мэрии.

Руководитель направления коммерческих споров юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин отметил, что в случае успеха ДЗО может транслировать аналогичный подход к другим объектам, которые предполагается изъять вместе с земельными участками. «Однако стоит отметить, что сам по себе правовой подход вторичен в подобных делах. Первичной является фактическая сторона вопроса, которая состоит в том, являются здания и сооружения объектами недвижимого имущества в соответствии с установленными законом критериями или нет»,— подчерк­нул Василий Малинин.

Евгения Ахмедова