Татьяну Москалькову решено переуполномочить

Татьяна Москалькова, вероятно, вновь будет назначена уполномоченным по правам человека в РФ на пятилетний срок. Ее кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин. Переизбрание госпожи Москальковой приветствуют как думские фракции, так и оппозиционно настроенные общественники. Последние говорят, что бывший генерал МВД сумела удивить на посту омбудсмена масштабной работой и доскональной экспертизой при нехватке полномочий. Сама Татьяна Москалькова назвала насилие в колониях, невыплату зарплат, проблемы с допуском адвокатов к задержанным гражданам наиболее «чувствительными темами», заодно предложив IT-компаниям пересмотреть политику в области цензуры и запретов в соцсетях.

Кандидатуру Татьяны Москальковой президент внес в парламент после того, как омбудсмен представила Владимиру Путину ежегодный доклад. По словам уполномоченного, за пять лет в ее адрес поступило 205 тыс. обращений, при этом 15 тыс. граждан были «восстановлены в правах». Всего число жалоб, «по которым удалось восстановить нарушенные права», за пятилетку выросло вшестеро. Госпожа Москалькова уточнила, что 11 тыс. жалоб были коллективными, связанными с невыплатой зарплат и трудовыми спорами, а в числе наиболее «чувствительных тем» также назвала насилие в колониях, вопросы ЖКХ, проблемы с получением социального жилья и «участившиеся случаи недопуска адвокатов к административно задержанным». В докладе уполномоченного также говорится, что зарубежные соцсети должны пересмотреть политику в сфере свободы слова, уйдя от запретов и цензуры.

Господин Путин похвалил омбудсмена за работу с «самыми болевыми точками».

Переназначение госпожи Москальковой может состояться в ближайшее время: глава парламентского комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов сказал, что Совет Госдумы 5 апреля определится со сроками процедуры.

По федеральному закону об уполномоченном по правам человека в РФ предложения о кандидатах на эту должность могут вноситься президентом РФ, Советом федерации, депутатами и фракциями Госдумы. Омбудсмен назначается сроком на пять лет. Бывший генерал-майор МВД Татьяна Москалькова была избрана на этот пост 22 апреля 2016 года (сменив на должности Эллу Памфилову) — за нее тогда проголосовало большинство депутатов Госдумы шестого созыва (323 голоса). Кандидатуру госпожи Москальковой от фракции «Справедливая Россия» поддержали единороссы. «Единая Россия» не выдвинула своего кандидата, как и президент. Как пояснял глава думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин, единороссы «поддержали традицию», по которой омбудсменом в России становится кандидат от оппозиции. Конкуренцию госпоже Москальковой составили пять кандидатов из других фракций, четверо из которых были от ЛДПР (в том числе Сергей Калашников), один от КПРФ — Олег Смолин из думского комитета по образованию.

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Первый заместитель руководителя фракции ЕР Раиса Кармазина сказала “Ъ”, что у партии нет претензий к госпоже Москальковой, ее кандидатуру единороссы, скорее всего, поддержат. «Лично я точно буду за нее, она на своем месте»,— добавила депутат. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов еще 24 марта говорил, что эсеры снова выдвинут Татьяну Москалькову на пост омбудсмена. «Мы считаем, что Татьяна Николаевна отлично справляется с обязанностями, она очень многое делает»,— сказал он.

Первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев заявил “Ъ”, что выдвигать кандидата в омбудсмены коммунисты не будут, потому что «это бессмысленно», когда у «Единой России» конституционное большинство в парламенте.

«Как можно оценить работу в условиях кризиса? Пусть работает,— прокомментировал он возможное назначение госпожи Москальковой.— У нас защитников прав много, а прав у людей все меньше». Фракция ЛДПР, скорее всего, предложит свою кандидатуру на должность уполномоченного. Решение об этом будет принято на заседании 5 апреля, сообщил “Ъ” заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов: «Традиционно ЛДПР предлагает свою кандидатуру на эту должность».

Примечательно, что переизбрание Татьяны Москальковой единодушно одобряют как «официальные», так и оппозиционно настроенные правозащитники. Так, глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что его структура «очень продуктивно взаимодействует» с омбудсменом.

Бывший лидер движения «За права человека» Лев Пономарев (признан Минюстом СМИ-иностранным агентом) в разговоре с “Ъ” назвал «очень хорошим знаком» переназначение госпожи Москальковой: «Если бы ее убрали, поставили бы человека, который полностью контролируется сверху».

По словам господина Пономарева, благодаря Татьяне Москальковой «на высокий уровень» удалось поднять расследование случаев насилия в ангарских колониях. «Я приводил к ней пострадавших по делам "Свидетелей Иеговы" в Сургуте (деятельность запрещена в РФ.— “Ъ”), в том числе от пыток, она занималась расследованием. Выезжала к Ильдару Дадину (стал первым осужденным в РФ по уголовному делу о неоднократном нарушении порядка проведения митингов.— “Ъ”) и добилась его перевода в другую колонию. Ей сложно, но она старается»,— рассуждает господин Пономарев.

Член СПЧ, руководитель Комитета против пыток Игорь Каляпин говорит, что Татьяна Москалькова «удивила» его на этом посту. Он признался, что после назначения генерал-майора МВД омбудсменом «сказал много негативного», но его отношение «изменилось на прямо противоположное». «Она работает чрезвычайно системно. Я был, например, на ее совещании со ФСИН, Минтрансом и полицией о конвоировании осужденных и удивился, какое количество аргументов разных ведомств изучила омбудсмен и сотрудники ее аппарата. Так планомерно и масштабно она работает по всем вопросам»,— сказал господин Каляпин. Правозащитник посетовал, что у федерального омбудсмена «сильно не хватает полномочий», но подчеркнул, что Татьяна Москалькова «выжимает максимум из тех небольших ресурсов, что у нее есть». «Ее КПД близок к 100%»,— признался Игорь Каляпин.

Александр Воронов, Ксения Веретенникова, Мария Макутина