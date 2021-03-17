Аналогу ЕСПЧ в России мешает Конституция

Необходимость создания аналога ЕСПЧ в России «пока неочевидна», заявил “Ъ” глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Обсудить соответствующую инициативу Минюсту и Верховному суду поручил президент Владимир Путин. Бывший судья ЕСПЧ Анатолий Ковлер предостерег: в случае положительного решения придется менять Конституцию. Омбудсмен Татьяна Москалькова также выступила категорически против, предложив создать подобный орган для стран СНГ.

Собрание системных правозащитников и юристов на Zoom-площадке Общественной палаты РФ во вторник было посвящено вопросу: нужен или нет в России аналог ЕСПЧ (РСПЧ). Ответить на него до 1 июня, напомним, Минюсту и Верховному суду поручил Владимир Путин. На прошлогодней встрече с членами СПЧ такую идею выдвинул глава фонда противодействия коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский. 16 марта господин Мысловский признался: «То был крик души, и, если говорить в идеале, нам ничего не нужно: у нас есть УПК». Господин Мысловский пояснял, что предложил создать РСПЧ, «чтобы новый суд по правам человека ликвидировал то болото, в котором находится наша судебная система», но вообще-то больше выступает за укрепление старых институтов, чем за новые структурные изменения.

«Внутри национальной системы я не вижу сегодня оснований для образования суда по правам человека»,— заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что организация собственного национального суда потребует от России снова менять Конституцию. Впрочем, полагает госпожа Москалькова, подобный орган может быть создан на территории СНГ.

Конституция действительно «станет основным препятствием», так как нужно будет создать кодекс по правам человека и вписывать его в Основной закон «на потеху всему миру», заметил бывший судья ЕСПЧ от РФ Анатолий Ковлер. В унисон коллегам он добавил, что следует «придать эффективности существующей системе», так как «не исчерпан потенциал омбудсменов».

Господин Ковлер также отметил, что при создании российского суда по правам человека для россиян неясным может оказаться статус ЕСПЧ.

Ряд участников дискуссии тем не менее идею РСПЧ поддержали. Член ОП РФ Артем Кирьянов заявил, что экспертов «не должно волновать, как это будет увязываться с ЕСПЧ»: «Не надо бояться структурных изменений, мы можем создать структуру наравне с Конституционным судом, которая сможет отменять решения Верховного суда». С ним согласилась заслуженный юрист России Светлана Казаченок: «Нужно действовать решительно, существующая судебная система немобильна».

Необходимость создания РСПЧ «пока неочевидна», заявил в разговоре с “Ъ” глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он выразил надежду на обсуждение целесообразности идеи с Минюстом.

Мария Старикова