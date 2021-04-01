Дело белгородских энергетиков пошло на новый виток

Осужденные за хищение в 2008–2010 годах 240 млн руб. у ОАО «МРСК Центра» белгородские энергетики продолжают добиваться реабилитации и полного оправдания. В середине прошлого года Мосгорсуд смягчил реальные сроки фигурантам дела и отменил взыскание с них ущерба в пользу компании. После рассмотрения жалоб обвинения и защиты апелляционная инстанция вновь изменила приговор, удовлетворив гражданский иск МРСК о полном взыскании ущерба с осужденных. Как выяснил “Ъ”, сейчас дело готовится к новому витку рассмотрения в кассации. Параллельно бывший гендиректор белгородского филиала энергокомпании добивается возмещения ему ущерба за незаконное четырехлетнее содержание под стражей и извинений от прокуратуры.

Мещанский районный суд Москвы передал во Второй кассационный суд общей юрисдикции новые жалобы осужденных по делу о хищении 240 млн руб. у МРСК. Заявители просят отменить приговор и оправдать их. В июле 2019 года первая инстанция приговорила к реальным срокам бывшего гендиректора белгородского филиала компании Виктора Филатова, его заместителя Алексея Зеленского, а также сотрудников ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис») Станислава Милькина, Павла Тищенко и Александра Пивоварова за особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). При этом с фигурантов сняли обвинение по более тяжкой ст. 210 (организованное преступное сообщество).

В результате отрицавшие вину подсудимые получили от 6 до 9 лет лишения свободы. По решению суда с них был взыскан 241 млн руб. в пользу МРСК.

В июне 2020 года Мосгорсуд снизил осужденным сроки наказания, после чего все они почти сразу оказались на свободе. При этом апелляционная инстанция отменила и решение об удовлетворении иска о возмещении ущерба, переадресовав его в гражданский суд. Таким поворотом оказалась недовольна не только защита, настаивающая на отмене приговора, но и сторона обвинения. После рассмотрения кассационных жалоб дело вернулось в Мосгорсуд, который, рассмотрев его в декабре, на этот раз удовлетворил гражданский иск МРСК.

Адвокат Виктора Филатова Максим Ижиков сказал “Ъ”, что удовлетворение Мосгорсудом гражданского иска — месть за успешное обращение защиты в кассационный суд. По его словам, апелляционная инстанция фактически продублировала решение Мещанского суда, проигнорировав определение Второго кассационного суда, который отметил множество грубых нарушений в приговоре и указал на необходимость приведения мотивов для признания за заявителями права на реабилитацию. Сейчас Виктор Филатов этого права лишен. Кассационные жалобы защиты пока не приняты к производству.

По словам господина Филатова, новую кассационную жалобу передали на рассмотрение в начале недели — после трехмесячного нахождения в Мещанском районном суде. «Идет волокита, а в это время продолжаются незаконные действия по взысканию с нас денежных средств и аресту имущества»,— пояснил он “Ъ”.

Параллельно Виктор Филатов добивается возмещения имущественного и морального вреда, причиненного незаконным применением к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В 2019 году Европейский суд по правам человека признал срок его содержания под стражей чрезмерным, а президиум Верховного суда и Второй кассационный суд общей юрисдикции и вовсе отменили 36 решений о продлении меры пресечения с 30 августа 2015 года по 11 июля 2019-го. «За наше незаконное содержание под стражей нужно как минимум 50 судей, следователей и прокуроров освободить от должностей или дисциплинарно наказать»,— уверен Виктор Филатов.

При рассмотрении иска господина Филатова Свердловский районный суд Белгорода взыскал из бюджета почти 900 тыс. руб. его расходов на адвокатов. Однако суд отклонил требования возместить 10,5 млн руб. не полученной из-за ареста зарплаты, а также обязать прокуратуру соответствующего уровня принести извинения и опубликовать в газете «Коммерсантъ» сообщение о признании незаконным содержания под стражей. Впрочем, облсуд на прошлой неделе отменил это решение и вернул иск на новое рассмотрение. Ранее Виктор Филатов уже добился возмещения морального вреда, которое он также обжаловал. «Суд посчитал, что мой моральный ущерб — 164 рубля в день за 1484 дня незаконного нахождения под стражей. В эту сумму суд оценил то, что я незаконно содержался под стражей в нечеловеческих условиях в образе страшного организатора преступной схемы, а также потерял здоровье. Это решение не соответствует закону и здравому смыслу»,— резюмировал Виктор Филатов.

Сергей Толмачев, Воронеж