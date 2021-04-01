Вакцина от Pfizer и BioNTech сохраняет эффективность через полгода после вакцинации

Компании Pfizer и BioNTech, совместно разработавшие вакцину от COVID-19, сообщили, что оценка ее эффективности практически не изменилась за полгода, прошедшие после клинических испытаний. Как отмечается в заявлении компаний, уровень эффективности вакцины BNT162b2 сейчас оценивается в 91,3%. Ранее компании заявляли о 95-процентной эффективности своего препарата.

При этом вакцина по-прежнему считается на 100% надежной в предотвращении появления тяжелых симптомов заболевания, а также на 100% надежной против южноафриканского штамма коронавируса.

Как отмечают разработчики, полученные данные свидетельствуют о том, что вакцина может защищать от COVID-19 и на протяжении более длительного срока. Ученые намерены продолжать наблюдения вплоть до наступления двухлетнего срока с момента проведения третьей фазы клинических испытаний препарата.

Кирилл Сарханянц