ННГУ получит 534 млн рублей на создание школы-интерната в Балахне

Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (ННГУ, Университет Лобачевского) выиграл грант на создание специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) – школы-интерната для одаренных детей. Вуз получит 534 млн руб. из федерального бюджета в 2021-2023 годах. Соответствующий протокол опубликован на сайте Минобрнауки РФ. Объем привлеченных внебюджетных средств составит 72,38 млн руб.

СУНЦ будет создан на базе филиала ННГУ в Балахне, сообщил губернатор Глеб Никитин в Instagram. «Цель СУНЦ – отбирать, растить и готовить к поступлению в вузы самых талантливых детей из региона»,— написал глава региона. Направление учебного центра — физико-математическое, IT и химико-биологическое.

Конкурс грантов объявили в январе. Максимальный размер гранта составил 600 млн руб. Заявки могли подать федеральные университеты, национальные исследовательские университеты и вузы, имеющие статус ведущего классического университета. По условиям конкурса, вузы должны были предоставить проект развития СУНЦа, в котором смогут обучаться не менее 250 человек, проживать — не менее 100 обучающихся.

Анастасия Еремина