Представителю губернатора предъявили госсубсидии

В Алтайском крае сотрудниками ФСБ и Следственного комитета РФ (СКР) задержана представитель губернатора в региональном заксобрании Стелла Штань, которая входит в президиум алтайского политсовета «Единой России». Правоохранители считают ее причастной к хищению госсубсидии на 14 млн руб. В пресс-службе губернатора Виктора Томенко сообщили, что события, которые инкриминируются чиновнице, произошли еще до ее назначения на должность.

Под следствием оказалась представитель губернатора Алтайского края и регионального правительства в краевом заксобрании 57-летняя Стелла Штань, в отношении которой возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель местного управления СКР Людмила Рязанцева.

Стеллу Штань задержали в среду на рабочем месте. Это произошло вскоре после совещания у губернатора Виктора Томенко, где обсуждались изменения в уставе Алтайского края в связи с принятием поправок в Конституцию РФ. Госпожа Штань выступала основным докладчиком по этой теме. После завершения обыска в служебном кабинете чиновницу привезли на обыск к ней домой — в двухэтажный коттедж площадью почти 340 кв. м, расположенный в районе элитной застройки рядом со Змеиногорским трактом.

По словам участников оперативно-следственной группы, они были поражены размерами и богатой обстановкой особняка чиновницы.

В ходе обыска у госпожи Штань была обнаружена небольшая сумма наличных. В опись изъятых вещей попал принадлежащий чиновнице Mercedes-Benz GLK 300. Следственные мероприятия завершились поздно вечером. В управлении СКР чиновницу допросили по обстоятельствам дела о хищении бюджетных средств и предъявили обвинения.

По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада Happy Baby и Стелла Штань обеспечили изготовление и предоставление в Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивных документов для получения субсидии на возмещение расходов по приобретению помещения для дошкольного учреждения.

Стоимость имущества, указанная в липовом договоре купли-продажи, была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. Разница составила 14 млн руб. Следствие полагает, что эти деньги были похищены.

В середине марта силовики задержали директора детсада Happy Baby.

Пока неизвестно, признала ли вину представитель губернатора. «Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении чиновницы меры пресечения в виде заключения под стражу»,— рассказали в управлении СКР.

Губернатор Алтайского края был сразу проинформирован о задержании подчиненной, он надеется на справедливое и независимое расследование, сообщили в пресс-службе главы региона. Там отметили, что события, которые изложены в уголовном деле, произошли до назначения Стеллы Штань на должность представителя.

В местном отделении «Единой России» заявили, что членство в партии госпожи Штань будет приостановлено решением президиума регионального политсовета.

Стелла Штань родилась в Магаданской области, но давно проживает в Алтайском крае. В 1986 году она с отличием окончила юридический факультет Алтайского госуниверситета, а спустя пять лет — аспирантуру. После учебы госпожа Штань осталась преподавать на кафедре истории государства и права родного вуза. В университете оценили ее организаторские способности, выбрав секретарем комитета ВЛКСМ. В 1991 году Стеллу Штань пригласили на муниципальную службу: ей доверили юридический отдел мэрии Барнаула. С 1994 по 2004 год чиновница занимала должность заместителя главы города по правовым и кадровым вопросам. В алтайском заксобрании госпожа Штань работала два созыва — с 2008 по 2011 год и с 2011 по 2016 год.

Кроме того, она вошла в президиум регионального политсовета «Единой России». В октябре 2018 года новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Стеллу Штань своим представителем в региональном парламенте.

Константин Воронов, Новосибирск