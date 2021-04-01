Глава Волгоградской области поручил ускорить модернизацию лифтового оборудования

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачи по ускорению программы модернизации лифтового оборудования в регионе. Такое решение глава области принял в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Волгограда.

Как уточнили в областной администрации, во время проверки качества сданного жилья для дольщиков ЖК «Шоколад» выяснилось, что на вторичном жилом фонде лифты до сих пор не установлены. Андрея Бочарова не устроили темпы замены устаревшего и аварийного лифтового оборудования, в связи с чем глава региона заставил волгоградских чиновников подняться пешком на 20 этаж.

«Программу по замене лифтового хозяйства на территории Волгоградской области мы активизируем и выведем на другой уровень», — заявил Андрей Бочаров и заметил, что ее реализация является ведущей и важнейшей для жителей региона и областного центра. По его словам, необходимо заменить порядка 4 тыс. лифтового оборудования.

Мария Шахрай