Население Пермского края уменьшилось за год почти на 20 тыс. человек

По данным на 1 января 2021 года, в Пермском крае проживает 2 579, 2 тыс. человек. По сравнению с 2019 годом численность населения уменьшилась на 19 999 человек. Такие данные приводит Пермьстат.

Уменьшение численности населения произошло как за счет естественной убыли, которая составила 14 742 человека, так и из-за миграционного оттока — 5257 человек. Из Пермского края чаще всего уезжают в Краснодарский край (723 человека), Московскую (487 человек) и Свердловскую области (436 человек). Миграционный прирост за истекший год сложился только с Сибирским федеральным округом — из территорий округа в Прикамье приехал 51 человек.

Численность населения в Пермском крае на 1 января 2020 года составляла 2599,3 тыс. человек, на 1 января 2019-го — 2610,5 тыс. человек, на 1 января 2018 года — 2623,1 тыс. человек, на 1 января 2017-го — 2632 тыс. человек.