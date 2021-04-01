В Ростове-на-Дону покончил с собой протоиерей Андрей Немыкин

Протоиерей Андрей Немыкин покончил с собой ранним утром 1 апреля. Об этом “Ъ-Юг” сообщил пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский. Супруга священнослужителя обнаружила рядом с его телом наградное оружие и предсмертную записку.

«Он болел раком и переживал невыносимые боли по последнего»,— рассказал господин Петровский.

Андрей Немыкин с ноября 2017 года был настоятелем храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Являлся духовником Южного Округа войск Национальной Гвардии РФ. В сане находился с 1992 года. Андрей Немыкин был ветераном боевых действий в Чечне. Ему было 55 лет.

Наталья Шинкарева