Обязательную самоизоляцию для пожилых нижегородцев отменят с 1 апреля

Режим обязательной самоизоляции для жителей Нижегородской области старше 65 лет продлили до 31 марта. С 1 апреля изоляция будет носить рекомендательный характер, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение принято в связи с улучшением ситуации по заболеваемости коронавирусом COVID-19. Действие льготных проездных для пожилых нижегородцев также возобновят 1 апреля.

«Мы настоятельно просим пожилых нижегородцев крайне внимательно относиться к своему здоровью и избегать мест скопления людей. Работодателям, у которых трудятся граждане в возрасте старше 65 лет, будем рекомендовать перевести такую категорию сотрудников на дистанционный режим»,— сообщил губернатор Глеб Никитин. Он попросил нижегородцев не пользоваться общественным транспортом без необходимости.

Анастасия Еремина