В Ярославле дороги будут ремонтировать по пяти лотам

В Ярославле в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 19 автомобильных дорог, а также закончить второй этап капитального ремонта Добрынинского путепровода, сообщили в пресс-службе мэрии города. Всего на проведение работ будут направлены средства в размере 1 млрд руб. В сообщении отмечается, что все объекты были разделены по территориальному признаку на пять лотов.

В мэрии рассказали, что по части лотов уже проведены конкурсные процедуры, в ходе которых определены подрядные организации и установлена окончательная цена работ.

В лот №1 входят дороги Фрунзенского района. На ремонт участков дорог на улицах Корабельная, Малая Пролетарская, Мельничная и Тормозное шоссе выделено более 186,2 млн руб. Муниципальный контракт на выполнение работ подписан с компанией ООО ТК «Восток Запад Транзит».

В лот №2 вошли дороги Дзержинского района. На ремонт участков дорог на улицах Осташинская, Промышленная, а также проездов Шавырина и 2-го Брагинского заключен муниципальный контракт с компанией АО «Рыбинское УМСР» на сумму более 316,42 млн руб.

В состав лота №3 входят дороги Красноперекопского, Ленинского и Кировского районов. На ремонт участков дорог на улицах 8 Марта, Розы Люксембург и Волжской набережной заключен муниципальный контракт с компанией ООО «Ярдорремстрой» на сумму более 62,52 млн руб.

К лоту №4 относится ремонт проспекта Машиностроителей. Работы здесь уже выполняет подрядная организация АО ГК «ЕКС». С подрядчиком заключили контракт на 160,8 млн руб.

Лот №5 включает дороги Заволжского района. В пресс-службе рассказали, что в настоящий момент идет подготовка к проведению торгов на выполнение ремонтных работ на улицах Стопани, Красноборской и Борки, а также на проспекте Авиаторов. В пресс-службе уточнили, что из-за задержки выхода проектно-сметной документации ремонт улицы Борки будет расторгован отдельно.

Кроме того, по данным мэрии, в настоящий момент проходят конкурсные процедуры на выполнение работ на улицах Дядьковской и Чернопрудной во Фрунзенском районе.

Дарья Сабаева