«Мы не планировали бизнес обложить в два раза больше»

Власти Татарстана намерены снизить стоимость патентов для предпринимателей, в первую очередь ведущих свою деятельность в небольших селах и деревнях. Поручение ускорить принятие нового законопроекта дал вчера президент республики Рустам Минниханов, которому пожаловались, что налоговая нагрузка на малый бизнес «выросла кратно» после отмены с этого года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). В Госсовете Татарстана согласны предоставить бизнесменам новые льготы. Эксперты считают, что власти республики стараются «максимально сгладить негативный эффект» перехода бизнеса на патентную систему, однако они не исключают, что в дальнейшем стоимость патентов снова будет повышена.



Вопрос о необходимости изменения патентной системы Татарстана был поднят вчера на встрече президента республики Рустама Минниханова с общественными представителями бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева. Предприниматель из Азнакаевского района Анвар Зигангиров пожаловался, что после отмены ЕНВД по сферам деятельности «общественное питание» и «розничная торговля» налоговая нагрузка на бизнесменов в деревнях «кратно выросла». Так, он указал, что ранее платил только с площади торгового зала, а теперь размер патента рассчитывается с площади всего торгового объекта. В итоге годовая сумма налога увеличилась с 202 тыс. руб. до 484 тыс. руб. — то есть сразу в 2,4 раза.

В свою очередь управляющий партнер ООО «Аудиторская фирма Палладиум» Альбина Губайдуллина заявила, что многие сферы, которые раньше применяли ЕНВД, в новую налоговую системы включены не были. Она предложила расширить применение патентов, в том числе для физкультурно-оздоровительной деятельности и санитарно-гигиенических услуг.

Напомним, в конце 2020 года депутаты Госсовета Татарстана уже вносили изменения в закон «О введении на территории Республики Татарстан патентной системы налогообложения». Тогда система патентов была расширена до 82 видов деятельности (было 63). Ранее многие предприниматели (42 тыс.) применяли ЕНВД, однако на федеральном уровне было принято решение об его отмене с 2021 года. При ЕНВД компании или индивидуальные предприниматели платили налог не с фактического дохода, а с предполагаемого государством в этой сфере. При этом размер налога можно было уменьшить на суммы платежей, взносов и пособий, которые были уплачены в пользу работников.

Патентная система налогообложения также предусматривает фиксированную сумму налога в зависимости от рода деятельности, однако ее могут использовать только ИП. Например, для грузовых перевозок в Татарстане размер потенциально возможного дохода составляет 450 тыс. руб. То есть в год предприниматель платит 6% от этой суммы — 27 тыс. руб. Для такси стоимость патента составляет 21 тыс. руб. Стоимость патента также может зависеть от района или города.

На сессии Госсовета министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заверял депутатов, что большинство предпринимателей не заметят перехода с ЕНВД на патент. Так, согласно его расчетам в розничной торговле сумма налога для предпринимателей (их более половины, кто применял ЕНВД) останется на прежнем уровне.

Вчера Рустам Минниханов признал, что когда принимали республиканский закон, «все моменты учесть не могли».

«Наша задача была не ухудшить условия для той категории предпринимателей, которые использовали эту систему. Поэтому вопрос: если мы где-то увеличили налоговую нагрузку, то надо посмотреть эти виды деятельности»,— согласился он.

Первый заместитель министра экономики республики Рустем Сибагатуллин заявил, что власти разработали проект изменений регионального закона о патентах. Документом «предусматриваются пониженные размеры потенциально возможного годового дохода для сельских поселений за исключением некоторых районных центров по видам деятельности „общественное питание“ и „розничная торговля“», сообщила вчера пресс-служба бизнес-омбудсмена. Кроме того, станет возможным расчет патента от площади торгового зала в розничной торговле и от площади зала обслуживания в заведениях общепита. Также дополнительно будет предложено девять новых видов деятельности для патентной системы.

В беседе с „Ъ“ председатель комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин уточнил, что после принятия закона на патенты смогут перейти, в частности, производители кухонной мебели, предприниматели, занимающиеся оздоровительной деятельностью, ремонтом судов, санитарной обработкой помещений и другие. По словам господина Якунина, также платить станут меньше непосредственно предприниматели в небольших селах и деревнях: «Будет применяться уменьшающий коэффициент 0,6».

«Были уточнены все вопросы, которые бизнес ставил»,— заверил „Ъ“ господин Якунин. «Мы не планировали бизнес обложить в два раза больше. Поэтому убытков для бюджета никаких быть не должно»,— сказал он. По словам Леонида Якунина, законопроект официально пока не поступил в парламент. Однако Рустам Минниханов просил рассмотреть его уже на ближайшей сессии (планируется в конце апреля).

«Патентная система не может заменить ЕНВД при сохранении тяжести налогового бремени для всех налогоплательщиков, какие бы дефляторы при расчете стоимости патента ни применялись»,— в свою очередь считает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Он напомнил, что «главная цель отказа от ЕНВД заключается в повышении налоговых доходов бюджетов». «Поэтому, какими бы громкими ни были слова о комфорте и удобстве налогоплательщиков, „как раньше“ для значительной их части уже не будет и не может быть. Патентная система предполагает больший контроль над уровнем дохода и расходов налогоплательщика, в отличие от ЕНВД»,— сказал господин Бишенов.

Эксперт добавил, что отмена ЕНВД была «лишь вопросом времени»: «Но, к сожалению, произошло это в максимально неудобное для бизнеса время, когда к самому продолжительному в современной истории страны экономическому кризису прибавились последствия локдауна». Он добавил, что «все, что сейчас остается властям на региональном уровне,— это стараться максимально сгладить негативный эффект». Вместе с тем он считает, что «рассматривать дефляторы как долгосрочный стимул роста доверия бизнеса к патентам не стоит», в дальнейшем они также могут быть повышены.

Кирилл Антонов