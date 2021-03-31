Макрон объявил о закрытии школ и расширении комендантского часа

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступив в прямом эфире, сообщил, что принято решение о закрытии школ. Комендантский час с семи вечера, существовавший до этого в нескольких департаментах, расширяется на всю территорию Франции.

К этому вынудил рост заболеваемости COVID-19. Зараженными вирусом на 30 марта оказались 30 702 человека. Отделения интенсивной терапии во французских больницах бьют тревогу. Закрытие школ, считающихся одним из основных мест передачи вируса, ожидалось со дня на день, но правительство до последнего старалось сохранить учебные заведения открытыми, считая, что социальные проблемы могут оказаться более тяжелыми, чем медицинские.

Напомнив об этом французам, президент тем не менее заявил, что вынужден закрыть детские сады и начальные школы на три недели и средние школы и университеты на четыре недели. Все льготы, которые имели родители, вынужденные оставаться дома с детьми, вводятся вновь: им будет выплачиваться пособие по частичной безработице.

Выход Эмманюэль Макрон видит в скорейшей вакцинации. Он пообещал, что к концу лета все взрослые жители страны, желающие вакцинироваться, смогут это сделать. На сегодня 8 004 958 французов получили первую инъекцию и 2 709 292 — две инъекции. Скорость поставок вакцин растет, что позволяет расширить количество жителей страны, имеющих право на прививку. Объявлено, что с 16 апреля к врачам пригласят жителей страны 60–70 лет, а с 15 мая — 50–60 лет. С середины июня вакцину смогут получить «все французы старше 18 лет, которые пожелают». Президент пообещал, что «с середины мая мы разрешим при соблюдении строгих правил открыть террасы ресторанов, а с начала лета начнем понемногу открывать учреждения культуры, спортивные и концертные залы, бары и рестораны».

Меры приняты жесткие, но возвращения к полному локдауну, чего опасались многие, пока удалось избежать.

Алексей Тарханов, Париж