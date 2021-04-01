От министра веет несогласованностью

Как сообщили „Ъ“ в правительстве Самарской области, бывший руководитель и совладелец структур девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев не планирует покидать должность регионального министра строительства, несмотря на то, что правительство РФ отказалось согласовывать кандидатуру господина Чудаева в качестве должностного лица, осуществляющего контроль в области долевого строительства. Как считают областные власти, требующая согласования поправка в Федеральный закон начала работать после назначения сына владельца одной из крупнейших в области строительных компаний на должность министра и не имеет обратной силы. Губернатор региона Дмитрий Азаров дважды пытался получить одобрение федеральных властей, но безуспешно. Юристы отмечают, что поправка уже действовала до кадровой перестановки в минстрое региона, и оценивать сроки вступления в силу тех или иных норм вне компетенции правительства Самарской области.

В правительстве Самарской области посчитали, что отказ Министерства строительства и ЖКХ РФ назначить Евгения Чудаева руководителем контролирующего органа, уполномоченного по государственному контролю в области долевого строительства в регионе, не мешает господину Чудаеву возглавлять областной минстрой. Как утверждают областные власти, норма ст. 23214ФЗ, требующая согласования должностного лица, осуществляющего контроль в области долевого строительства, начала работать после того, как Евгения Чудаев стал министром — постановление правительства РФ, объясняющее порядок согласования, было опубликовано в начале 2019 года, через месяц после назначения экс-девелопера главой регионального минстроя. Обратной силы закон, по мнению юристов Самарского белого дома, не имеет. Должностным лицом, контролирующим долевое строительство во всех субъектах РФ, является глава исполнительного органа — министерства строительства региона. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, тем не менее, в феврале 2019 года обратился в Минстрой РФ с просьбой одобрить кандидатуру Евгения Чудаева, однако ответа не последовало. Молчание федерального ведомства администрация губернатора восприняла как «конклюдентные действия, свидетельствующие о фактическом согласовании». Впрочем, в ответе министерства строительсва РФ на запрос депутату Госдумы, первому заместителю председателя комитета по ЖКХ Сергею Пахомову четко сказано, что согласование кандидатуры Евгения Чудаева на должность осуществляющего контроль в области долевого строительства не проводилось.

• Евгений Чудаев — сын владельца одного из крупнейших застройщиков региона ГК «Древо» Николая Чудаева — сменил на посту главы ведомства Александра Баландина. Назначая господина Чудаева на эту должность, губернатор Дмитрий Азаров отмечал, что одной из главных и первоочередных задач, стоящих перед министром, является решение проблем обманутых дольщиков. «Руководитель ведомства будет ежемесячно докладывать главе региона о состоянии дел по этому направлению, в том числе по вопросам межведомственного взаимодействия»,— говорилось в сообщении регионального правительства. Вместе с Евгением Чудаевым в региональное министерство трудоустроились 25 выходцев из «Древа», в том числе заместители министра Анна Урусова и Альберт Хамзин. Последние несколько лет девелоперская компания в приоритетном порядке получает земли в обмен на расселение обманутых дольщиков и бюджетные средства, предназначенные для развития регионального рынка жилья. При этом по показателю ввода жилья в 2020 году регион занял 77е место из 85ти в федеральном рейтинге Минстроя РФ.

В марте текущего года глава региона вновь попросил Минстрой РФ наделить Евгения Чудаева полномочиями должностного лица, контролирующего долевое строительство. Спустя несколько дней Минстрой РФ сообщил, что «считает нецелесообразным согласование назначения на должность министра строительства Самарской области кандидатуры Евгения Чудаева».

При принятии решения федеральный орган исполнительной власти учел не­удов­летворительное состояние регионального рынка жилищного строительства: снижение в регионе в 2020 году показателей ввода жилья на 23% по сравнению с 2019 годом, недостижение целевых показателей в рамках национального проекта «Жилье», сокращение на 7,7% к аналогичному периоду прошлого года площади строящегося жилья, нерешенную проблему обманутых дольщиков Самарской области и т.д. Кроме того, как указывается в ответе, в адрес Минстроя РФ направлено поручение заместителя министра, председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, содержащее информационную справку о деятельности должностных лиц Самарской области, которая может свидетельствовать о наличии признаков уголовно наказуемых деяний.

Как поясняют юристы, ни в Федеральном законе, ни в Постановлении не указано, что отсутствие ответа Министерства может означать отсутствие претензий к ­кандидатуре.

«Отсутствие ответа может означать только отсутствие ответа. Кроме того, по аналогии согласования кандидатур на другие должности, согласие должно быть явно выраженным. Соответственно, молчание в данном случае согласием не являлось»,— говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Кроме того, как отмечает юрист, факт того, что порядок согласования на момент назначения не был утвержден, может и не являться основанием утверждать, что обязанность согласования при этом не возникла.

«По состоянию на 17 декабря 2018 года, нормы, указанные в пункте 2.2 статьи 23 ФЗ214, уже вступили в законную силу. Является ли в конкретном случае отсутствие установленного порядка основанием для того, чтобы считать норму недействующей на момент назначения — это вопрос, ответ на который лежит вне компетенции должностных лиц Самарской области. Если каких-то особых указаний по применению данной нормы не было, то формально она действует с той даты, с которой вступила в законную силу»,— утверждает Дмитрий Шевченко.

Евгений Чернов