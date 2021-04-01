Стороны сошлись на кассации Приговором по делу предпринимателя из списка Титова недовольны ни он сам, ни потерпевшие

Ростовский областной суд второй раз заменил реальный трехлетний срок предпринимателю Андрею Каковкину на условный. Его судили по обвинению в хищении 10 млн руб. у структур концерна «Покровский». Ранее облсуд уже выносил определение об условном наказании бизнесмена, однако представители концерна добились его отмены в кассационной инстанции, которая направила дело на повторное рассмотрение в облсуд. Тем не менее Андрея Каковкина такой исход дела не удовлетворил, и его защита будет подавать жалобу с требованием признать его невиновным. Представители «Покровского» также намерены обжаловать определение облсуда и добиться отправки господина Каковкина в колонию.



Апелляционная инстанция Ростовского областного суда изменила приговор местному предпринимателю Андрею Каковкину, назначив ему условное наказание в виде трех лет лишения свободы с трехлетним испытательным сроком, сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе суда. Господина Каковкина обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2019 году Кировский райсуд Ростова-на-Дону признал его виновным и приговорил к реальному трехлетнему сроку.

По версии обвинения, Андрей Каковкин в сговоре с предпринимателем Александром Баскаковым похитил 10 млн руб. у ООО «МКТ» (сейчас ООО «Агрохолдинг Каневской», входит в ГК «Концерн Покровский»). Как было установлено судом, до мая 2015 года господин Баскаков был гендиректором ООО «Дитис». Вскоре ему и господину Каковкину стало известно, что новый директор этой фирмы Сергей Клименко заключил клиентский договор купли-продажи пшеницы с фирмой «МКТ», которая перечислила на счет «Дитиса» 10 млн руб. По версии обвинения, у Андрея Каковкина и Александра Баскакова возник умысел на хищение этих средств. С этой целью господин Баскаков от имени «Дитиса» заключил с господином Каковкиным договор займа на указанную сумму. После этого Александр Баскаков пришел в одно из отделений Сбербанка, где был открыт расчетный счет «Дитиса», и представил платежное поручение о перечислении денежных средств на счет фирмы «Торговый дом «Гриф», которая принадлежала Андрею Каковкину.

Злоумышленникам было известно, что копии документов о назначении Сергея Клименко новым директором «Дитиса» еще не поступили в банк, поэтому Александр Баскаков имел возможность скрыть факт своего увольнения. Введенные в заблуждение сотрудники банка провели платежную операцию, Андрей Каковкин, получив средства на счет ТД «Гриф», попытался перевести их на счета нескольких физических лиц. Однако к этому моменту Сергею Клименко стало известно о подозрительной операции, и он обратился в правоохранительные органы, по требованию которых деньги были заблокированы в банке.

Вскоре Александр Баскаков был арестован и дал признательные показания (впоследствии он от них отказался). В 2017 году суд признал Александра Баскакова виновным в мошенничестве и приговорил его к шести годам лишения свободы.

В октябре 2019 года Андрей Каковкин получил трехлетний срок с отбыванием в колонии общего режима. Спустя три месяца Ростовский областной суд признал приговор обоснованным, но изменил наказание с реального на условный срок. Однако Четвертый кассационный суд по жалобе потерпевшей стороны отменил апелляционное определение облсуда и направил дело на новое рассмотрение. В итоге в минувший вторник Ростовский облсуд вновь счел возможным назначить Андрею Каковкину условное наказание.

Несмотря на возможность остаться на свободе, Андрея Каковкина такой исход дела не удовлетворит, сообщила “Ъ-Юг” его адвокат Ольга Селихова. В связи с этим она будет подавать кассационную жалобу с требованием отменить обвинительный приговор и признать господина Каковкина полностью невиновным. «Ни в какой сговор с Баскаковым он не вступал. Знал его как учредителя и директора ООО “Дитис”, в связи с чем при заключении договора займа денежных средств у него никаких подозрений не возникало. Данные денежные средства он планировал потратить на пополнение оборотных средств ООО “Торговый дом “Гриф”, где являлся директором», — заявила госпожа Селихова.

Примечательно, что обжаловать условный срок Андрею Каковкину намерен и концерн «Покровский», структура которого признана потерпевшей стороной.

«Потерпевшая сторона считает решение апелляционной инстанции незаконным и необоснованным и будет подавать кассационную жалобу, поскольку Ростовским областным судом проигнорирована позиция Четвертого кассационного суда, который ранее счел необоснованным применением к Каковкину условного наказания», — сказал “Ъ-Юг” представитель «Покровского», адвокат Генрих Хачатуров.

Напомним, ростовский предприниматель Андрей Каковкин стал широко известен после того, как бизнес-омбудсмен Борис Титов включил его в список находящихся за рубежом беглых российских предпринимателей, к которым были претензии у правоохранительных органов. Ранее “Ъ” писал, что в 2018 году господин Каковкин вернулся в Россию из Великобритании, где скрывался от уголовного преследования.

Примечательно, что, по данным «Покровского», Андрей Каковкин в 2015 году границу РФ не пересекал и в Великобритании никогда не проживал. Представители концерна ссылаются на информацию, полученную в Погрануправлении ФСБ по Ростовской области.

Вадим Водолазов