Стороны сошлись на кассации

Ростовский областной суд второй раз заменил реальный трехлетний срок предпринимателю Андрею Каковкину на условный. Его судили по обвинению в хищении 10 млн руб. у структур концерна «Покровский». Ранее облсуд уже выносил определение об условном наказании бизнесмена, однако представители концерна добились его отмены в кассационной инстанции, которая направила дело на повторное рассмотрение в облсуд. Тем не менее Андрея Каковкина такой исход дела не удовлетворил, и его защита будет подавать жалобу с требованием признать его невиновным. Представители «Покровского» также намерены обжаловать определение облсуда и добиться отправки господина Каковкина в колонию.
Апелляционная инстанция Ростовского областного суда изменила приговор местному предпринимателю Андрею Каковкину, назначив ему условное наказание в виде трех лет лишения свободы с трехлетним испытательным сроком, сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе суда. Господина Каковкина обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2019 году Кировский райсуд Ростова-на-Дону признал его виновным и приговорил к реальному трехлетнему сроку.
По версии обвинения, Андрей Каковкин в сговоре с предпринимателем Александром Баскаковым похитил 10 млн руб. у ООО «МКТ» (сейчас ООО «Агрохолдинг Каневской», входит в ГК «Концерн Покровский»). Как было установлено судом, до мая 2015 года господин Баскаков был гендиректором ООО «Дитис». Вскоре ему и господину Каковкину стало известно, что новый директор этой фирмы Сергей Клименко заключил клиентский договор купли-продажи пшеницы с фирмой «МКТ», которая перечислила на счет «Дитиса» 10 млн руб. По версии обвинения, у Андрея Каковкина и Александра Баскакова возник умысел на хищение этих средств. С этой целью господин Баскаков от имени «Дитиса» заключил с господином Каковкиным договор займа на указанную сумму. После этого Александр Баскаков пришел в одно из отделений Сбербанка, где был открыт расчетный счет «Дитиса», и представил платежное поручение о перечислении денежных средств на счет фирмы «Торговый дом «Гриф», которая принадлежала Андрею Каковкину.
Злоумышленникам было известно, что копии документов о назначении Сергея Клименко новым директором «Дитиса» еще не поступили в банк, поэтому Александр Баскаков имел возможность скрыть факт своего увольнения. Введенные в заблуждение сотрудники банка провели платежную операцию, Андрей Каковкин, получив средства на счет ТД «Гриф», попытался перевести их на счета нескольких физических лиц. Однако к этому моменту Сергею Клименко стало известно о подозрительной операции, и он обратился в правоохранительные органы, по требованию которых деньги были заблокированы в банке.
Вскоре Александр Баскаков был арестован и дал признательные показания (впоследствии он от них отказался). В 2017 году суд признал Александра Баскакова виновным в мошенничестве и приговорил его к шести годам лишения свободы.
В октябре 2019 года Андрей Каковкин получил трехлетний срок с отбыванием в колонии общего режима. Спустя три месяца Ростовский областной суд признал приговор обоснованным, но изменил наказание с реального на условный срок. Однако Четвертый кассационный суд по жалобе потерпевшей стороны отменил апелляционное определение облсуда и направил дело на новое рассмотрение. В итоге в минувший вторник Ростовский облсуд вновь счел возможным назначить Андрею Каковкину условное наказание.
Несмотря на возможность остаться на свободе, Андрея Каковкина такой исход дела не удовлетворит, сообщила “Ъ-Юг” его адвокат Ольга Селихова. В связи с этим она будет подавать кассационную жалобу с требованием отменить обвинительный приговор и признать господина Каковкина полностью невиновным. «Ни в какой сговор с Баскаковым он не вступал. Знал его как учредителя и директора ООО “Дитис”, в связи с чем при заключении договора займа денежных средств у него никаких подозрений не возникало. Данные денежные средства он планировал потратить на пополнение оборотных средств ООО “Торговый дом “Гриф”, где являлся директором», — заявила госпожа Селихова.
Примечательно, что обжаловать условный срок Андрею Каковкину намерен и концерн «Покровский», структура которого признана потерпевшей стороной.
«Потерпевшая сторона считает решение апелляционной инстанции незаконным и необоснованным и будет подавать кассационную жалобу, поскольку Ростовским областным судом проигнорирована позиция Четвертого кассационного суда, который ранее счел необоснованным применением к Каковкину условного наказания», — сказал “Ъ-Юг” представитель «Покровского», адвокат Генрих Хачатуров.
Напомним, ростовский предприниматель Андрей Каковкин стал широко известен после того, как бизнес-омбудсмен Борис Титов включил его в список находящихся за рубежом беглых российских предпринимателей, к которым были претензии у правоохранительных органов. Ранее “Ъ” писал, что в 2018 году господин Каковкин вернулся в Россию из Великобритании, где скрывался от уголовного преследования.
Примечательно, что, по данным «Покровского», Андрей Каковкин в 2015 году границу РФ не пересекал и в Великобритании никогда не проживал. Представители концерна ссылаются на информацию, полученную в Погрануправлении ФСБ по Ростовской области.