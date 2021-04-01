Логистика оправляется от кризиса

Рынок грузовой автологистики, текущий объем которого оценивается на уровне 1 трлн руб., будет расти на 5–6% в год, ожидают в ВЭБ.РФ. Участники рынка ждут, что логистика наверстает упущенное в ковидном году, причем LTL-сегмент (сборные грузы) – расширяться опережающими темпами. Однако некоторые игроки полагают, что преодоление провала 2020 года потребует большего времени, чем ожидают в ВЭБ.РФ, а другие видят в формально оптимистических прогнозах стагнацию объема перевозок.

По подсчетам VEB Ventures (входит в ВЭБ.РФ), российский рынок грузовой автологистики по итогам 2020 года оценивается примерно в 1 трлн руб. и будет расти на 5–6% в год, достигнув объема в 1,3 трлн руб. по итогам 2025 года. При этом сегмент FTL (перевозка полностью загруженным транспортным средством) будет расти темпами, чуть превышающими 5% в год, и к 2025 году достигнет объема 900 млрд руб. На этот сегмент, по оценкам VEB Ventures, приходится 73% рынка.

LTL-сегмент (перевозка сборных грузов, 13% рынка) будет расти существенно быстрее, на 9–11% в год — за счет дальнейшего развития электронной торговли, уменьшения физического объема груза в рамках одной доставки, территориальной экспансии торговых сетей и снижения издержек за счет объединения грузов разных отправителей. «Автологистические компании продолжат укрупняться, чтобы сохранять конкурентные преимущества, расширять географию присутствия,— говорит гендиректор VEB Ventures Олег Теплов.— Мы ожидаем консолидации рынка». Основатель и гендиректор входящей в VEB Venture Deliver Данил Рудаков пояснил “Ъ”, что FTL будет расти медленнее, поскольку этим способом пользуются, как правило, для перевозки генеральных грузов, а их объем растет или падает вместе с общими экономическими показателями. В то время как в LTL перевозятся грузы в рамках новых каналов продаж, и здесь динамика зависит от роста e-commerce.

Генеральный директор Globaltruck Илья Саттаров говорит, что компания оценивает объем рынка скромнее — в 900 млрд руб. по итогам 2020 года, и придерживается более пессимистичных ожиданий. «Если сравнить с 2019 годом, то снижение составило 5–6%,— поясняет он,— и мы полагаем, что восстановление рынка к уровню 2019 года произойдет только к 2022 году». Среди позитивных моментов господин Саттаров отмечает возможность обсуждать повышение ставки фрахта, особенно для растущих сегментов — ритейл и e-commerce. В 2020 году фактически не происходили закупки техники и сформировался отложенный спрос, а также дефицит техники, который означает, что услуга перевозок может стоить дороже. Также, отмечает господин Саттаров, действительно основным драйвером выступает внутренний рынок сборных грузов, где со второй половины 2020 года наблюдается ажиотажный спрос. По его оценке, этот сегмент будет расти опережающими темпами.

«Если говорить о прогнозах в сегменте FTL, то необходимо его разделить по типам перевозимых грузов: насыпные, наливные и генеральные, так как ситуация по ним отличается,— говорит гендиректор ГК "Деловые линии" Фарид Мадани.— Что касается классического FTL (генеральные грузы), здесь мы ожидаем прирост на 4–5% в год. В свою очередь, LTL, по нашим прогнозам, будет расти чуть быстрее, на 5–6% в год, однако не так динамично, как указано в исследовании». Он отмечает рост спроса на доставку товаров в составе сборного груза.

Прогнозы VEB Ventures в целом выглядят адекватными, говорит основатель биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде. Господин Вильде отмечает, что при стабильной экономике рост на уровне 5–6% вероятен, если говорить об объеме рынка в рублях: «Он будет достигнут просто за счет изменения цен».

Руководитель отдела логистики «Транссертико» Сергей Сычев, напротив, считает оценки VEB Ventures на 2021–2022 годы некорректными: «В них рост рынка в денежном выражении объясняется ростом объемов физически перемещаемых грузов, но в логистике связь между ценой на перевозку и количеством перевезенных грузов нелинейная». Прогнозируемый рост, полагает он, будет обеспечен дальнейшим ослаблением рубля, достаточно высокой прогнозируемой инфляцией и растущей ценой на топливо. Что касается роста физических объемов, полагает он, то можно осторожно лишь прогнозировать восстановление рынка после ковидного падения. Ведущий бизнес-аналитик Stalogistic Сергей Токарь также отмечает, что прогнозы VEB Ventures фактически предполагают рост рынка на уровне инфляции. «На мой взгляд, с учетом инфляции и реального физического роста рынка логистики в стоимостном выражении рынок FTL-перевозок вырастет на 7–8%, LTL-доставок — на 11–12%»,— говорит он. Его коллега, руководящий сегментом LTL, Сергей Аринович добавляет, что если речь идет о международных перевозках, то объем импорта в РФ в целом будет снижаться, но на сегменте LTL-перевозок это несильно скажется, поскольку именно в их пользу произойдет перераспределение грузопотоков.

Наталья Скорлыгина