Оппозиция в Ульяновской области требует отменить трехдневное голосование

Три депутатские оппозиционные фракции заксобрания Ульяновской области — КПРФ, ЛДПР и «Коммунисты России» — решили обратиться к главе ЦИКа Элле Памфиловой и депутатам Госдумы с просьбой не допустить трехдневного голосования в сентябре этого года на выборах в Госдуму. Предложение внесла фракция КПРФ в среду, 31 марта, на заседании заксобрания при обсуждении поправок к региональному законодательству о выборах.

Возможность трехдневного голосования введена прошлым летом законом №267-ФЗ (от 31 июля 2020 года). Согласно закону, «по решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней».

По словам лидера фракции КПРФ Айрата Гибатдинова, против трехдневного голосования «есть три важных аргумента»: «Первое, чему способствует трехдневное голосование,— это возможность для махинаций. Особенно на селе. Две ночи будут закрытыми избирательные участки, делай что хочешь с этими пакетами. Хочешь — меняй, хочешь — выкидывай. Второй момент — это пятница. Это рабочий день. И мы видели на прошедших выборах, как в пятницу бюджетников отпускали с работы на два часа раньше и везли на голосование. Именно в пятницу есть возможность мощного использования административного ресурса. И третье — такое голосование урезает возможности оппозиции по наблюдению, потому что установить на все дни круглосуточное наблюдение просто невозможно, у нас не хватит ни человеческих ресурсов, ни средств».

Коммунистов поддержала фракция ЛДПР. Ее лидер Дмитрий Грачев заметил, что в «трехдневном голосовании нет смысла», поскольку прошедшие выборы в гордуму показали: «никакого увеличения явки эти три дня не дали, даже, наоборот, она снизилась». Коммунистов поддержал и лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, отметив, что на прошедших выборах в некоторых регионах фальсификации при трехдневном голосовании «были очень серьезными». Он также предложил «всем фракциям заксобрания объединиться и выступить с законодательной инициативой, направив в Госдуму предложения о полной отмене трехдневного голосования».

Фракция «Единая Россия» от такого объединения отстранилась. Первый вице-спикер, секретарь реготделения партии Василий Гвоздев сказал, что «это федеральное законодательство и главное в нем — это забота о людях». «В Америке и других странах голосуют по неделе, по две — и ничего. И это рано или поздно придет к нам»,— сказал лидер единороссов.

Совместное обращение к Элле Панфиловой депутаты оппозиционных фракций намерены подготовить и подписать на следующей неделе.

Напомним, в феврале на встрече с политологами госпожа Памфилова хоть и заявила, что трехдневное голосование на думских выборах зависит от эпидемиологической обстановки, но предположила, что оно может применяться и после пандемии. Защитить его от фальсификаций помогут специальные общественные штабы по наблюдению, которые ЦИК рекомендует создать в каждом регионе.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Удобное многодневное голосование».

Сергей Титов, Ульяновск