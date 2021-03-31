Центральный аппарат СКР изучит резонансное ДТП с судьей в Воронеже

Воронежское управление СКР должно передать в центральный аппарат ведомства материалы проверки по факту ДТП, произошедшего на набережной Массалитинова в Воронеже в июле 2020 года. Потерпевшие в ходе личного приема пожаловались председателю СКР Александру Бастрыкину на отсутствие уголовного дела по факту ДТП, хотя в нем серьезно пострадал мужчина, следует из сообщения ведомства.

Заявители потребовали привлечь к ответственности судью Людмилу Козиеву, которая, по их мнению, виновна в ДТП. Напомним, ее Volkswagen Touareg выехал на бордюр и врезался в «ВАЗ-2115», стоявший на обочине. Водитель припаркованного автомобиля в это время находился возле своей машины; ударом его отбросило в сторону. Из сообщения СКР следует, что в рамках проверки были проведены две экспертизы, выводы которых противоречат друг другу. Уголовное дело так и не было возбуждено.

«Александр Бастрыкин раскритиковал подчиненных за работу, в том числе за то, что оперативно не была назначена третья экспертиза. Он поручил провести служебную проверку в отношении ряда сотрудников следственного управления с отстранением их от исполнения служебных обязанностей на время ее проведения»,— сообщили в СКР.

При наличии оснований для возбуждения уголовного дела председатель СКР обратится в Высшую квалификационную коллегию судей за получением согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. Также назначена служебная проверка о попытках давления на заявительницу, о которых она сообщила Александру Бастрыкину, следует из сообщения СКР.

Олег Мухин