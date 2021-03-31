В Госдуме предложили ввести судебные запреты для защиты от киберсталкинга

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что межфракционная рабочая группа Госдумы по борьбе с преследованием в интернете разрабатывает законопроект, который поможет бороться с киберсталкингом.

«Мы предлагаем и скоро выйдем с таким предложением, наша рабочая группа, как один из вариантов взять инструмент судебного запрета для такого рода ситуаций, когда человек собирает достаточную доказательную базу, что тот-то абонент в лице такого-то физического лица систематически и продолжительное время докучает самыми разными способами, в том числе не самыми приятными, можно и без прямой угрозы убийства человека»,— рассказал господин Боярский в эфире «Дума-ТВ» в Instagram.

По его словам, порой злоумышленники угрожают жертве не напрямую, а присылая фотографии, из которых становится понятно, что за человеком следят. Для таких случаев парламентарии предлагают ввести судебный запрет на контакты «через мессенджеры, с помощью социальных сетей и сети интернет».

За нарушение запрета киберсталкер будет подвергаться санкциям со стороны государства. «Санкции могут варьироваться и разгоняться по степени серьезности от штрафов до принудительных работ, может, и до лишения свободы, хотя бы условного. Но чтобы это было в рамках уголовного преследования»,— сказал депутат. Актуальность инициативы он объяснил тем, что действия преследователей могут «полностью деморализовать» человека, даже если не было прямой угрозы убийства.

Напомним, в октябре 2020 года Европейский суд по правам человека в рамках дела москвички Ольги Балуковой попросил российские власти разъяснить, как они защищают граждан от преследований и систематических угроз. Госпожа Балукова пожаловалась в Страсбург, что полиция не приняла мер для предотвращения преследования со стороны бывшего партнера и не остановила распространение ее личных данных в сети.

Подробности — в материале “Ъ” «Страсбургский суд встал на защиту личной жизни».