Путин допустил национализацию не исполняющих гособоронзаказ предприятий

Президент России Владимир Путин не исключил национализацию предприятий, которые со сбоями исполняют гособоронзаказ, ради сохранения занятости. Такое предложение было высказано председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.

Господин Шмаков предложил использовать механизм национализации при банкротстве социально значимых стратегических предприятий в случае угрозы невыполнения ими общественно важных функций, в том числе поддержания занятости. «Да, такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями»,— ответил президент.

По его словам, в таких случаях непонятна ситуация с эффективностью менеджмента этих предприятий. «Если собственники не справляются с текущей работой и не могут использовать в том числе и помощь со стороны государства, а она в целом оказывается, то такой инструмент возможен… Потому что деньги-то государственные выделяются и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают»,— сказал Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Глава государства также рассказал, что готовится провести серию совещаний с руководством Минобороны и оборонных предприятий в Сочи. «Судя по той информации, которая сейчас ко мне поступает в преддверии подготовки наших совещаний в Сочи, некоторые коллеги совершенно очевидно должны повысить свое личное внимание к выполнению заказов государства, тем более что они ритмично оплачиваются»,— заявил президент.

Президент попросил главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина обратить внимание на эту проблему. В то же время он отметил, что «национализация носит крайний характер» и не всегда может привести к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия.