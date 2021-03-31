«Коммерсантъ FM» в Нижнем Новгороде прекращает трансляцию

Радиостанция «Коммерсантъ FM» сегодня в полночь прекращает вещание в Нижнем Новгороде. «Что будет с частотой (95,6 FM), решат собственники», – рассказал “Ъ-Приволжье” генеральный директор ООО «Радио Резонанс» Иван Юдинцев.

«Коммерсантъ FM» начал вещание в Нижнем Новгороде в 2014 году. Нижний Новгород стал первым и единственным городом, где работало представительство радиостанции.

“Ъ-Приволжье” известно, что сейчас собственники радиостанции ищут покупателей на частоту. По данным «Спарк-Интерфакс», лицензия Роскомнадзора на радиовещание действует до августа 2023 года, лицензия на услуги связи для целей эфирного вещания – до февраля 2024 года.

ООО «Радио Резонанс» на 40% принадлежит само себе, 30% владеет Карина Логинова, еще 30% – Елена Нагорная. Выручка радиостанции в 2019 году составила 8 млн руб., убыток – 93 тыс. руб.

Александра Викулова