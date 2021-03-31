Александр Моор раскритиковал директора школьного комбината питания в Тюмени за оскорбление журналиста

Губернатор Тюменской области Александрр Моор оценил поведение руководителя комбината школьного питания «Центральный» в Тюмени Ольги Гирилюк, которая в разговоре с журналистом допустила оскорбления, обвинения и угрозы в адрес собеседника.

«Иногда мне кажется, что уже ничто не может меня удивить. Но сегодня я был удивлен по-настоящему. Да даже если бы это был не журналист, а случайный человек, так разговаривать с людьми нельзя! Человек, работающий на публичной должности, должен соответствовать самым высоким нормам культуры»,— написал на своей официальной странице во «ВКонтакте» господин Моор. Он выразил надежду, что администрация города «правильно оценит ситуацию и примет соответствующие решения».

Речь идет о разговоре корреспондента портала 72.ru Марии Токмаковой и директора комбината Ольги Гирилюк. По данным агентства, журналистка обратилась к госпоже Гирилюк с просьбой прокомментировать высказывания родителей тюменских школьников о качестве питания учеников в образовательных учреждениях. Однако директор наотрез отказалась комментировать, заявив о том, что она «не будет оправдываться ни перед кем». Ольга Гирилюк грубо разговаривала с корреспондентом, обвинила ее во взяточничестве и добавила: «Бог вас накажет и накажет ваших детей, поэтому живите и радуйтесь, мне не звоните».

Анастасия Реутова