Строительный топ-10

Застройщики Краснодарского края в 2020 году возвели в регионе 70,1 тыс. квартир общей площадью 4,52 млн кв. м. Это на 0,3% меньше, чем годом ранее. Ввод в эксплуатацию жилья по итогам года сократился на 4,7%, составив 2,4 млн кв. м. Несмотря на это, прошлый год для строительных организаций характеризовался повышенным спросом со стороны покупателей. Главными причинами этому стали сложная экономическая ситуация, вызванная распространением коронавируса, а также введение ипотеки с господдержкой. Рейтинг крупнейших застройщиков Кубани — 2020 составлен на основе данных Единого реестра застройщиков, а также собственных данных организаций. Компании отранжированы по показателям текущего строительства на 1 января 2021 года

1. «ЮгСтройИмпериал»

Самый крупный проект: микрорайон Родные Просторы в поселке Знаменском (Краснодар). Площадь застройки — 41 га. Общая площадь зданий, включая жилую и коммерческую недвижимость,— 738 тыс. кв. м. На территории микрорайона появится парк отдыха на 6 га, три детских сада (250, 250 и 380 мест), школа на 1550 мест, храм, медицинский центр. В 2021 году начнет сдаваться первая очередь проекта. В компании отмечают, что дома в микрорайоне возводятся одновременно с дошкольными учреждениями, чтобы жильцы сразу же после переезда могли отправить детей в детский сад, а не ждать очереди месяцами или даже годами.

Строится 1,86 млн м. кв.

Построено 30 литер.

Общая площадь зданий — 536,8 тыс. м. кв.

О компании: основана в 2013 году, основной собственник — Николай Амосов. За семь лет компания стала лидером Краснодарского края по объемам строительства (по данным ЕРЗ) и является одним из ведущих игроков на инвестиционно-строительном рынке Краснодара. Застройщик работает во всех сегментах рынка: это и жилье класса комфорт, и проекты бизнес- и премиум-уровня, а также коммерческая недвижимость. Все площадки, которые «ЮгСтройИмпериал» берет в работу, рассматриваются исключительно с учетом дальнейшей перспективы комплексного освоения территории. В 2020 году ЮСИ включен в список системообразующих предприятий.

2. DOGMA

Самый крупный проект: Микрорайон Самолет (Краснодар). Более тридцати домов комфорт-класса, рассчитанных на более чем 12 тысяч квартир. Общая площадь — 569 512 кв. м. Одна из особенностей проекта — входные группы без ступеней, которые удобны пожилым людям, родителям с колясками, велосипедистам. На территории жилого комплекса есть собственный сквер с бульваром общей площадью 7 га, а также четыре школы и десять детских садов. Вместительный паркинг на 2232 места для жителей и гостей, витражное остекление, кладовые помещения. Все литеры микрорайона Самолет будут носить гордые имена людей, связавших свои жизни с авиацией.

Строится 1,25 млн м. кв.

Построено 490 тыс. м. кв.

О компании: строительная компания DOGMA основана в 2009 году. По мнению руководства, яркое название выделяется на фоне других брендов строительных компаний: оно запоминается, обращает на себя внимание и в то же время отражает суть подхода к работе. «Есть ряд правил, обязательных к исполнению, которые являются для нас догмами. Мы строим только качественное жилье и используем только лучшие материалы»,— сообщают в компании. По данным ЕРЗ и «ДОМ.РФ», компания входит в топ-5 застройщиков Кубани, ей присвоена высшая оценка — пять баллов по соблюдению сроков ввода жилья.

3. ГК «ЮгСтройИнвест»

Самый крупный проект: микрорайон Губернский (площадь — 45,14 га). Один из самых известных и востребованных микрорайонов в Краснодаре, Губернский воплощает концепцию комплексной застройки. На территории жилого комплекса есть два детских сада, планируется строительство третьего. А также школа, зеленые аллеи с арт-объектами и скверы для прогулок, детские игровые площадки, зоны барбекю, спортивные площадки, крытый тренажерный зал. На территории комплекса обустроены удобные остановки, продумана система подземных и наземных парковок, ведется видеонаблюдение.

Cтроится 1,09 млн м. кв.

Построено 4,1 млн м. кв.

О компании: группа компаний «ЮгСтройИнвест» основана в 2003 году в Ставрополе. Учредителем и генеральным директором является почетный строитель России Юрий Иванов. Основное направление деятельности — возведение полноценных районов с благоустроенной территорией и полным перечнем социальных объектов. Первым крупномасштабным проектом комплексного освоения территории стал микрорайон Олимпийский в Ставрополе, возведенный всего за три года. Один из самых известных проектов компании — микрорайон Панорама, расположенный рядом со стадионом ФК «Краснодар» и одноименным парком.

4. ССК

Самый крупный проект: ЖК «Дыхание» (Краснодар). Площадь застройки — 30 га. Объект включает в себя тридцать домов — 12 девятиэтажных и 18 шестнадцатиэтажных, школу на 1550 мест, детский сад на 250 мест, тематические спортивные площадки, аллею и плодовый сад. Для благоустройства двора ЖК «Дыхание» разработан индивидуальный ландшафтный дизайн-проект. Отдохнуть после тяжелого дня жители могут на свежем воздухе, в обустроенных зонах отдыха. Внутренний двор комплекса будет оснащен современными детскими площадками с безопасным и экологичным оборудованием и спортивными зонами.

Cтроится 875 тыс. м. кв.

Cостроено более 500 тыс. м. кв.

О компании: основана в 2012 году, специализируется на строительстве жилых комплексов, преимущественно класса «комфорт плюс» и бизнес-класса. Начало успеху компании «СпецСтройКубань» на рынке Краснодара положили несколько инвестиционных проектов в сфере коммерческой и жилой недвижимости в 2013 году. С момента своего открытия компания поставила в приоритет качество строительства и заботу о клиентах. Благодаря грамотному управлению строительными проектами и индивидуальному подходу к каждому клиенту «СпецСтройКубань» всего через два года стала одним из крупных игроков строительного рынка Краснодарского края. В 2020 году компания была включена в список системообразующих предприятий.

5. «ВКБ-Новостройки»

Самый крупный проект: ЖК «6-й квартал» в жилом районе Восточном (Краснодар). Строительство комплекса рассчитано до 2027 года и будет состоять из 45 многоэтажных домов в едином архитектурном стиле, связанных собственными объектами социальной и инженерной инфраструктуры: двумя школами, четырьмя детскими садами, торговым центром, аллеями, зонами для семейного отдыха и др. Здесь реализуется новый формат благоустройства территории, современные детские площадки, ландшафтное озеленение, качественное освещение, стильный дизайн входных групп и подъездов. Все квартиры сдаются с уже готовой отделкой.

Строится 810 тыс. м. кв.

Построено 5,5 млн м. кв.

О компании: объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» ведет свое начало с ноября 1990 года, с даты образования компании — ЗАО «Кубанская марка», которая одной из первых стала частью крупнейшего на сегодняшний день Объединения застройщиков юга России. Компании возводят более десяти микрорайонов в шести городах ЮФО: Краснодаре, Майкопе, Ростове-на-Дону, а также на черноморском побережье — в Анапе, Сочи и Новороссийске. Застройщики — крупнейшие предприятия отрасли — имеют многолетний опыт работы и признание в своем секторе экономики, создают проверенное и качественное жилье стандарт- и комфорткласса. Компания традиционно занимает высокие позиции в федеральных рейтингах.

6. «Неометрия»

Самый крупный объект: ЖК «Фрукты» (Сочи, федеральная территория Сириус). Площадь застройки — 83,6 тыс. кв. м. Площадь участка — 10 га. Из них на застройку отведено 1,5 га, на паркинг — 3 га, 5,5 га — на благоустройство и озеленение. Жилой комплекс состоит из девяти домов комфорткласса, он обеспечен новыми дорогами, сетевой и инженерной инфраструктурой. С 2020 года объект относится к федеральной территории Сириус. В ближайшие несколько лет здесь создадут одноименный научно-технологический университет и несколько тематических парков в пешей доступности.

Строится 400 тыс. м. кв.

Построено 470 тыс. м. кв.

О компании: СК «Неометрия» основана в августе 2010 года, принадлежит предпринимателю Борису Юнанову. За десять лет компания построила на юге России шестнадцать жилых комплексов. В портфеле компании жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса. В компании отмечают, что выбирают только районы комплексной перспективной застройки. Кроме того, «Неометрия» принципиально не экономит на качестве: строительные материалы и техника закупаются только у надежных и проверенных поставщиков и перед началом работ в обязательном порядке тестируются.

7. СК «Семья»

Самый крупный объект: ЖК «Светлоград» (Краснодар). Общая площадь проекта — 37,7 га. На данный момент сдано уже 20 литер, одиннадцать находятся в стадии строительства. Сегодня жилой комплекс «Светлоград» называют микрорайоном: здесь второй год работает муниципальный детский сад, открылась собственная школа, в одной из литер расположен полицейский участок. На территории жилого комплекса насчитывается около 5 тыс. парковок — больше, чем жильцов. Есть собственная прогулочная аллея (1 км), которая не пересекается с движением транспорта. На ее протяжении высажено 1,5 тыс. взрослых растений.

Строится 321,1 тыс. м. кв.

Построено 207 тыс. м. кв.

О компании: строительная компания «Семья» работает на рынке Краснодарского края с 2013 года. Каждый объект компании — это отдельный микрорайон со всей необходимой инфраструктурой, включая школы, детские сады, спортивные площадки и парковки. В настоящий момент застройщик ведет строительство трех крупных проектов: ЖК «Светлоград» и ЖК «Все свои» в Краснодаре, а также ЖК «Классика» в Новороссийске. Отличительная особенность — возведение объектов точно в срок, некоторые литеры вводились на 2—6 месяцев раньше запланированного.

8. АСК

Самый крупный объект: ЖК Role Clef (Краснодар). Как утверждают в компании, это самый значимый проект для АСК. Он сочетает в себе архитектурное воплощение французского стиля ар-деко и новейшие инженерно-технологические достижения в области девелопмента. Семьдесят девять квартир с видовыми характеристиками, двухуровневым подземным паркингом и открытыми террасами на эксплуатируемой кровле спрятано за фасадом из натурального камня. Территория комплекса закрыта, и попасть туда могут только жильцы и их гости. Собственный двор с ландшафтным дизайном украсят арт-объекты, а озеленением займутся профессиональные садовники.

Строится 311,6 тыс. м. кв.

Построено 1,2 млн м. кв.

В том числе в 2020 году — 177,5 тыс. кв. м.

О компании: год основания — 2007-й. Компания «АСК» входит в многопрофильный холдинг в сфере строительства и проектирования объектов жилого и промышленного назначения «АВА Групп». Помимо нее, частью ГК являются компании «АВА Групп Сочи» и «АВА Сити» (Москва). За прошедший год компания заключила три тысячи договоров долевого участия. На стадии подготовки восемь проектов, среди которых объекты как комплексного развития территорий, так и санаторно-курортного комплекса. Компания уделяет большое внимание работе с обманутыми дольщиками. В настоящий момент ведется работа с 700 семьями, 730 семей уже получили свою недвижимость. Общий объем строительства по проектам незавершенного строительства составляет 416 296 кв. м.

9. «Метрикс Development»

Самый крупный объект: ЖК «Славянка» (Краснодар). Общая площадь проекта — 42,9 тыс. кв. м. «Славянка» — жилой комплекс комфорткласса, строится в Славянском микрорайоне Краснодара. В плане благоустройства он обошел многие другие районы краевого центра и считается экологически чистым местом для проживания. Объект состоит из 10 литер высотой от 16 до 24 этажей. Здания возводятся по технологии «монолит — кирпич». В непосредственной близости находятся две городских поликлиники, три детских сада, четыре школы, два торговых центра и кинотеатр, Кубанский государственный аграрный университет и Ботанический сад им. Косенко.

Строится 257 тыс. м. кв.

Построено 670 тыс. м. кв.

О компании: группа компаний «Метрикс Development» работает с 2013 года. Она объединила под общим брендом крупные строительные компании Краснодарского края. В ее состав вошли «КубаньГрадИнвестСтрой», «Алькасар» и «Регион Строй Комплекс». Компании решили объединить команды и активы для повышения конкурентоспособности, улучшения качества жилой недвижимости и снижения издержек. Сейчас это одно из крупнейших объединений застройщиков на юге России. Приоритетное направление в деятельности строительной компании — создание и реализация проектов домов комфорт- и бизнес-класса в Краснодаре и на Черноморском побережье Кубани.

10. ПИК

Самый крупный объект: ЖК «Черноморский-2» (Новороссийск). Общая площадь — 305,6 тыс. кв. м. Проект «Черноморский-2» реализуется по принципам «ПИК-Стандарта», среди которых: разновысотные дома, подъезды со входами на уровне земли, зеленые дворы-парки без автомобилей, широкие пешеходные бульвары. Специально для проекта «Черноморский-2» ПИК создала новую концепцию ландшафтного дизайна, разработанную для местности с перепадами высот. Сейчас холмы и склоны — это преимущества территории, вокруг которых выстроена вся концепция благоустройства.

Строится 100 тыс. м. кв.

Построено 173,9 тыс. м. кв.

О компании: ПИК — российская девелоперская и компания, основана в 1994 году. Штаб-квартира расположена в Москве. По данным на 2020 год, ПИК — самый крупный девелопер России. Крупнейшим акционером и генеральным директором является Сергей Гордеев (ему принадлежит 59,33% акций). Группа ПИК специализируется на строительстве и реализации жилья комфорткласса преимущественно в сегменте индустриального домостроения. С начала деятельности компания построила более 27 млн кв. м жилой недвижимости, обеспечив жильем более 2 млн человек. Компания ведет свою деятельность в девяти регионах России с фокусом на Москву и Московскую область.