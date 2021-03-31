Регион попал в кредитную зависимость

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что госдолг Удмуртии, Хакасии и Мордовии превысил собственные доходы этих регионов. По его словам, этой ситуации нужно уделить особое внимание, чтобы долг не стал непрерывно увеличиваться. В минфине Удмуртии отметили, что пандемия привела к падению собственных доходов, в частности от нефтегазового сектора, и росту расходов, при этом у правительства республики есть план по снижению госдолга. По мнению экспертов, текущий долг республики не отражает каких-то фундаментальных местных экономических проблем, это следствие плохо отрегулированных межбюджетных отношений.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил о значительном росте госдолга российских регионов, в частности, в Удмуртии, Мордовии и Хакасии он уже превышает 100% доходов этих регионов, пишут РИА Новости. «Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования. Это требует более внимательного отношения, особенно в ближайшее время»,— сказал господин Кудрин.

Он добавил, что рост госдолга объясним с учетом пандемии, но это требует дополнительного внимания, чтобы впоследствии при росте доходов субъектов происходило снижение долга. По его мнению, регионы не должны прибегать к рыночным заимствования для обеспечения текущих расходов.

В минфине республики “Ъ-Удмуртия” пояснили, что в 2020 году Удмуртия, как и многие другие регионы, столкнулась со сложными условиями исполнения бюджета. Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню 2019 года составило 8 млрд руб. или 14%. При этом увеличились расходы бюджета на повышение зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках выполнения целевых показателей, на меры социальной поддержки граждан, на противоэпидемиологические мероприятия. «Для исполнения принятых обязательств, а также своевременного финансирования непредвиденных расходов, связанных с пандемией ковида, были привлечены кредитные заимствования. В результате объем государственного долга увеличился на 18,2 млрд руб. и составил на 1 января 2021 года 64,2 млрд руб. или 130% налоговых и неналоговых доходов»,— рассказали в минфине.

Однако положения Бюджетного кодекса РФ, касающиеся особенностей 2020 года, позволяют регионам иметь уровень дефицита бюджета и госдолг выше на сумму финансирования противоэпидемиологических мероприятий и снижения налоговых и неналоговых доходов к уровню 2019 года. Таким образом, уровень госдолга Удмуртии составил 100% налоговых и неналоговых доходов, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ. «В 2021 году перед финансовым и экономическим блоком правительства республики поставлена задача по сдерживанию роста госдолга»,— подчеркнули в ведомстве.

Для этого была снижена годовая потребность министерств и ведомств в расходах, финансирование расходов осуществляется на основе данных ежедневного мониторинга поступления доходов, реализуются оптимизационные мероприятия. Заимствования могут быть привлечены только под инвестиционные проекты, а не на текущее потребление, подтвердили в минфине.

«Это задел под будущие доходы, который позволит в дальнейшем рассчитаться по своим долговым обязательствам и снизить в перспективе государственный долг. Необходима поддержка и со стороны федерации. Мы предложили ряд мер для рефинансирования долговой нагрузки, которые позволят оптимизировать процесс и постепенно решать проблему с госдолгом. Эти предложения станут одной из тем для обсуждения на предстоящей встрече с Министерством финансов РФ»,— добавили в республиканском минфине.

По данным ведомства на 1 марта госдолг региона составил 63,59 млрд руб. Это на 650 млн руб. меньше значения на 1 февраля. Бюджетные кредиты достигают 38% от общего объема госдолга или 24,29 млрд руб., банковские кредиты — 54% или 34,3 млрд руб., обязательства по ценным бумагам — 8% или 5 млрд руб. В феврале 2021 года погашены кредиты от банков в сумме 5 млрд руб. в соответствии со сроками платежей за счет привлечения коммерческих кредитов в 4,35 млрд руб. и собственных средств бюджета в 650 млн руб.

30 марта на сессии госсовета Удмуртии были одобрены изменения в бюджет республики на 2021 год. Доходную часть увеличили на 955 млн руб., расходную — на 4,14 млрд руб. В результате доходы бюджета составляют 86,7 млрд руб., расходы — 90,4 млрд руб., дефицит вырос с 521 млн до 3,7 млрд руб.

Комментируя изменения во время сессии, председатель постоянной комиссии госсовета по бюджету Владимир Паршин отметил, что в качестве источника погашения дефицита правительство указало доход от реализации 100% акций АО «Удмуртавтодор» по прогнозной цене 3,158 млрд руб. «Надеюсь, правительство реализует этот пакет и еще дороже, и эта разница пойдет на погашение дефицита бюджета. Верхний предел госдолга на 1 января 2022 года остается прежним, 64 млрд руб, что на 4 млрд больше собственных доходов бюджета. Это говорит о том, что мы еще больше будем зависеть от поступлений федеральных безвозмездных денег. Вызывает тревогу риски возможного неисполнения бюджета в расходной части»,— заявил господин Паршин.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отмечает, что бюджет Удмуртии в значительной мере сформирован нефтегазовыми доходами, которые в прошлом году в среднем по стране сократились на 20%. Республика недополучила около 10 млрд сырьевой выручки, что втрое превышает текущий плановый дефицит. «Можно сказать, что бюджет является очень волатильным на фоне других регионов, но ровно такую же картину мы наблюдаем и в других богатых сырьем субъектах федерации. С одним важным отличием: Удмуртия (в отличие от ХМАО, ЯНАО, Сахалина, Коми и прочих) имеет значительное население и большую социальную нагрузку. Текущий долг республики не отражает каких-то фундаментальных местных экономических проблем, это следствие плохо отрегулированных межбюджетных отношений»,— говорит эксперт.

По его мнению, Удмуртии не подходит та пропорция распределения налоговых доходов, которая существует в отношениях между центром и регионами. В федеральном Минфине это прекрасно понимают, поэтому охотно выделяют внеплановую помощь из общих средств в такие годы, как предыдущий, отмечает аналитик.

«В этом году, скорее всего, Удмуртия сократит разрыв между доходами и расходами и начнет сокращать свой долг. Это будет связано с ростом цен на нефть, ребалансировкой межбюджетных трансфертов, а также, возможно, рефинансированием старых долгов по новым более низким ставкам»,— говорит господин Емельянов.

Он добавил, что долговой рейтинг Удмуртии на данный момент худший в стране (ruBBB- по версии РА с негативным прогнозом), но это все еще очень далеко от проблемного уровня.

Михаил Красильников