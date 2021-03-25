Инфляция идет в темпе

Инфляция в Удмуртии в феврале ускорилась до 5,9%, сообщает отделение Банка России в республике. Продукты питания за год в среднем подорожали на 7,4%. Эксперты отмечают, что на рост цен влияет растущий спрос и желание бизнеса постепенно компенсировать убытки, понесенные в пандемийный 2020 год. На ускорение деловой активности уйдет как минимум полгода, после чего возможна стабилизация инфляции.



В феврале 2021 года в Удмуртии продолжился рост темпов инфляции. Как сообщает отделение Банка России по Удмуртской Республике, она достигла 5,9%, сравнявшись с уровнем по Приволжскому федеральному округу и превысив общероссийское значение (5,7%). В январе инфляция в республике составила 5,3%

В ЦБ отмечают, что ускорение роста цен связано с общефедеральными факторами – расширением потребительского спроса и сохраняющимся давлением со стороны затрат производителей непродовольственных товаров, а также с временными факторами на продовольственном рынке.

Так, с 6,2% в январе до 7,4% в феврале ускорился рост цен на продовольственные товары. В качестве причин называются вспышки птичьего гриппа в отдельных регионах России (в Удмуртии таких вспышек не было), которые привели к удорожанию куриного мяса. Выросли издержки производителей мяса на фоне подорожания зерна на мировом рынке, кормов, ветеринарных препаратов и импортных инкубационных яиц. Данные факторы также повлияли на увеличение прироста цен на яйца. Рост цен на продукты и восстановление спроса в свою очередь привели к удорожанию меню в кафе и ресторанах. Снизились цены на огурцы из-за роста предложения со стороны производителей. Благодаря принятым ранее мерам правительства России, замедляется удорожание подсолнечного масла и сахара, отметили в ЦБ.

Рост цен на непродовольственные товары ускорился менее значительно, отмечают в ЦБ: в январе он составлял 5,1%, а в феврале — 5,4%. Повлияли изменения налогового регулирования рынка топлива и снижение курса рубля в 2020 году. Ускорился рост цен на автомобили, бензин, строительные материалы. Благодаря улучшению эпидемической ситуации снизился спрос и замедлился рост цен на медицинские товары. Годовой прирост цен в сфере услуг в феврале ускорился по сравнению с прошлым месяцем на 0,2 п.п., до 4,5%..

19 марта председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов провел заседание координационного совета по ценовой ситуации в Удмуртии. Его участники отметили, что в республике не выявлены случаи завышения цен социально значимые продукты. «Удмуртия сохраняет позиции в числе 17 регионов России, в которых соблюдаются параметры соглашений на сахар и растительное масло. Уровень цен на эти товары ниже фиксированного предела»,— отметил господин Семенов.

Директор казначейства РГС Банка Владимир Волков считает, что скачок инфляции в основном вызван тем, что оживление спроса позволило производителям переложить понесенные ранее издержки в цену продукции. «В непродовольственном секторе разгону инфляции поспособствовали программы господдержки, в том числе субсидирование ипотеки»,— полагает эксперт. По его мнению, возможный диапазон инфляции по итогам года — 6,5-7,0% при увеличении ключевой ставки до 5-5,5%.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отмечает, что по совокупной динамике инфляция Удмуртия отклонилась от среднего федерального уровня, это кажется очень близким значением. «Но если брать медиану (инфляцию, выше которой не поднимается половина регионов страны), то это 4,2%. Регионы с самой низкой инфляцией показали в феврале прирост цен от 2,5% до 4,4%, в то время как регионы с наибольшим ростом от 7,2% до 9,7%. Удмуртия ближе к тем, которые сильнее отклонились от средних по стране значений»,— говорит эксперт.

По его словам, в структуре динамики инфляции явно преобладает плодоовощная продукция, это видно и в данных по Удмуртии (+17,7%), и по стране в целом (+16,6%). «Это главная, но единственная причина того, что регион идет с опережением других по росту цен. В услугах рост составил +4,5% против 2,9% в целом по стране. Зато лучше смотрятся данные по непродовольственным товарам»,— пояснил господин Емельянов.

При этом он отмечает, что пока сложно оценить влияние на инфляцию усилий властей по сдерживанию цен на отдельные продукты питания. Первые ограничения вводили на сахар и подсолнечное масло, но в среднем по стране цены на сахар в середине март растут вчетверо быстрее, чем инфляция в целом (+0,4% против +0,1% за одну неделю). Масло опережает другие товары в среднем вдвое (+0,2%). Примерно в 70 регионах цены либо выросли, либо не изменились, и только в отдельных наблюдается снижение цен на доли процента. Цены на сахар и масло в марте даже ускорили рост.

«Сейчас рост цен на продовольствие происходит повсеместно и явно не без оснований. Заявления со стороны властей следует понимать так, что нарушений со стороны производителей нет, но цены растут по объективным причинам: падение производства в 2020 году, восстановление продаж, рост мировых цен на зерно, неурожай картофеля, эпидемия на птицефермах, ослабление рубля и прочие факторы, которые неожиданно для всех сошлись в одно время»,— говорит эксперт.

Основной драйвер цен это разрыв, возникший между спросом и предложением: бизнес все еще живет в режиме экономии и сохраняет низкий объем выпуска, а население уже перешло от сберегательной модели и готово постепенно больше тратить, отмечает аналитик «Фридом Финанс».

По его мнению, на ускорение деловой активности уйдет какое-то время, как минимум полгода, чтобы вернуть людей на производства, обновить контракты, пополнить склады, восстановить логистические цепочки. Только после этого цены смогут начать стабилизироваться. При этом, если доходы населения будут расти быстрее, чем они падали в 2020 году (а для этого есть все основания, учитывая отскок цен на нефть), то инфляция может и дальше набирать обороты вопреки стараниям властей. «Рост потребительских цен сейчас наблюдается по всему миру, это отложенная реакция экономики на сжатие предложения в предыдущем году и на рост денежной эмиссии со стороны центробанков. Россия будет держаться мирового тренда, но, скорее всего, в умеренных пределах. Увидеть 7% в отдельные месяцы мы вполне можем. С лета по традиции динамика цен будет спадать»,— прогнозирует эксперт.

Михаил Красильников