СКР завершил дело мужчины, обещавшего помочь стать губернатором за €35 млн

Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Новгородской области и экс-министра науки Мордовии Виктора Нечаева, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, он пообещал за €35 млн устроить своего знакомого на должность губернатора Подмосковья.

Господин Нечаев обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе предварительного следствия он признал вину, говорится в пресс-релизе СКР. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Оперативники ФСБ задержали Виктора Нечаева 9 июня 2020 года при получении «куклы», имитирующей €500 тыс. «Куклу» под контролем оперативников господин Нечаев получил от своего знакомого — Михаила Куржиямского. Деньги, по словам получателя, якобы должны были способствовать организации встречи господина Куржиямского с главой Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Пост главы Подмосковья продавали за куклу».