Мартовский запрос

Сочи стал самым популярным направлением перелета в канун Международного женского дня (6–8 марта): 17% от всех проездных документов приходится на перелет в курортную столицу страны, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Средняя стоимость билета в оба конца составила 11,1 тыс. руб. Эксперты отмечают, что спрос на поездки в южные российские города в марте этого года вырос в два-три раза. Вторым по популярности направлением стала Москва — туда отправились 15% российских туристов. Стоимость билета — в среднем 7,7 тыс. руб. Третье месте по популярности у Санкт-Петербурга — 9% авиабилетов. Их средняя стоимость составила 6,9 тыс. руб.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

К 2022 году на Кубани планируется создать фабрику по производству раков, которая будет выпускать около 250 т продукции в год. Об этом намерении сообщил директор Таманского биотехнологического центра Дмитрий Деркачев. По его словам, в 2020 году центр вырастил свыше 9,7 т раков пресноводных видов. Предприятие также занимается производством рыбопосадочного материала и рыбы. «Это очень перспективное направление с точки зрения ежегодного увеличения количества отдыхающих на Кубани. Производство рака может стать одним из брендов региона»,— прокомментировал вице-губернатор Андрей Коробка.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На 93% возрос спрос на временных сотрудников в Краснодаре в преддверие 8 марта, подсчитали аналитики сервиса «Авито Работа». Больше всего стало вакансий в сфере транспорта и логистики (+206%). Также значительно увеличилось количество предложений временной занятости без квалификации (раздел «Без опыта, студенты») — в этой категории спрос вырос на 194%. Аналитики выяснили, что работать в праздничные дни (5–8 марта) собирались 43% жителей Южного федерального округа.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ольга Наумова, экс-гендиректор розничной сети «Магнит», ушедшая с поста в 2019 году, стала стратегическим консультантом «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева». Она будет руководить работой по повышению эффективности холдинга. Также ей предстоит заниматься экспертной поддержкой решений компании по цифровой трансформации бизнеса и развитию розницы. Кроме того, в сферу ее деятельности войдет выработка предложений по разным направлениям деятельности агрохолдинга. Стратегический совет является совещательным органом, который сформирован из числа топ-менеджеров «Агрокомплекса».

Кинотеатр «Аврора» в Краснодаре трансформируют в культурно-досуговый комплекс. В наземной части кинотеатра разместят киноконцертный зал на 1200 мест. Кроме того, проектом предусмотрена подземно-цокольная часть на глубине 21 метр. В ней расположатся выставочные пространства для проведения культурных и деловых мероприятий, кинозалы, кафе и четырехуровневый паркинг. Реконструкцию построенного в 1967 году кинотеатра «Аврора» проводит ООО «Инвестстрой» Сергея Галицкого. Соглашение было подписано в 2019 году и стало самым крупным концессионным соглашением по реставрации объектов культурного наследия в России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

100 млрд руб. составили потери бизнеса в Краснодарском крае в 2020 году. По абсолютному размеру недополученной прибыли Кубань заняла девятое место в РФ. По данным аналитиков, заработки бизнеса на Кубани за прошлый год сократились и составили 356,8 млрд руб. Лидером антирейтинга стала Москва, где заработки бизнеса обвалились по сравнению с 2019 годом сразу на 2,1 трлн руб. На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ, замыкает первую тройку Татарстан. В целом совокупная прибыль российского бизнеса упала на 23,5%, что стало максимальным снижением за последние 12 лет.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

1,2 млрд руб. личных средств вложил в футбольный клуб «Краснодар» бизнесмен Сергей Галицкий в 2020 году. В целом выручка клуба составила 1,47 млрд руб., что вдвое ниже результатов за 2019 год. При этом убыток клуба по итогам 2020 года составил 65 млн руб.— в 30 раз меньше, чем годом ранее. Помимо вложений со стороны Сергея Галицкого, большую часть доходов клуб получил со спонсорской рекламы и средств спонсоров (676,2 млн руб.), продажи билетов (324,1 млн руб.) и реализации коммерческих прав на трансляцию (277,5 млн руб.).

Фото: depositphotos.com

23% жительниц Краснодара хотели получить в подарок на 8 марта ювелирное украшение, рассказали аналитики сервиса «Авито». Еще столько же предпочли бы заботу в праздник — завтрак в постель или массаж. Для 20% жительниц кубанской столицы хорошим презентом стали бы подарочные сертификаты, а для 18% — косметика. Новый гаджет порадовал бы 10% краснодарок. Большинство мужчин собирались дарить женщинам косметику и парфюмерию. В Краснодаре в этом году спрос на ювелирные украшения вырос на 36%, а подарочные сертификаты искали на 23% активнее. Технику для кухни искали чаще на 21%, чем в прошлом году, технику для дома — на 10% больше. Одеждой в Краснодаре накануне праздника стали интересоваться на 44% активнее.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Краснодарского края

20 млрд руб. вложит группа компаний «Аэродинамика» в строительство нового аэропорта Краснодара. Площадь терминала составит 80 тыс. кв. м, он сможет обслуживать до 10 млн пассажиров в год. Таких показателей пассажиропотока планируется достичь к 2030 году, когда введут транспортно-пересадочный узел. Территория перспективного развития, ядром которой станет аэровокзальный комплекс, составит более 2,5 тыс. га. Здесь планируется строительство транспортно-логистического центра, железнодорожной станции, автовокзала, объектов туристической отрасли.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Сочи в 2021 году приостановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов, чтобы упорядочить застройку. Мера начнет действовать в ближайшие четыре месяца. Ограничения будут действовать, пока не утвердят новый генплан курорта. Дополнительные меры также затронут выдачу разрешений на строительство индивидуальных жилых домов и гостиниц. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в последние 10–15 лет Сочи очень активно застраивался, что привело к появлению огромного количества объектов точечной застройки и самостроев. Параллельно с этим курорт испытывает острую нехватку школ, детских садов, объектов спортивной инфраструктуры.

Первое в России производство растительного молока запустит в Краснодарском крае компания Danone. Размер инвестиций в проект составил 1 млрд руб. Продукцию будут выпускать под брендом Alpro. Первый этап создания производства уже завершен: компания начала выпуск овсяных, миндальных и кокосовых напитков. Ранее их производили только в Бельгии, Франции и Великобритании. Запуск проекта имеет стратегическое значение для развития бизнеса компании, отметил гендиректор Danone в России Чарли Каппетти.

2,8 млрд руб. вложит в модернизацию своего завода в Тимашевске швейцарская корпорация Nestle. Деньги направят на расширение линий производства сублимированного кофе, которое выпускается под брендом Nescafe Gold. Насколько вырастет объем производства после модернизации, а также сроки завершения работ не уточняются. Гендиректор ООО «Нестле Кубань» Ольга Половьянова сообщила, что за 15 лет работы компания вложила в завод в Тимашевске около 13 млрд руб. В настоящее время предприятие является одним из крупнейших кофейных производств в мире.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Магнит» может открыть магазины товаров для ремонта и дома. Источник „Ъ“, работающий с розничными сетями, подтвердил, что ритейлер планирует выход в этот сегмент. В марте 2021 года АО «Тандер» (операционная «дочка» сети) подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер». Логотип представляет собой изображение молотка, выполненное в корпоративном стиле магазинов «Магнита» по аналогии с обозначениями других форматов — «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека». В самой компании появление магазинов нового формата пока не подтверждают.

Парфюмерия, плюшевые игрушки и сковородки стали чаще покупать в Краснодарском крае в преддверии весны, выяснили в Wildberries, проанализировав покупки за последние две недели февраля. Онлайн-продажи кремов за этот период выросли в 5,3 раза, духов — в 8,1 раза. Спрос на бьюти-боксы и наборы косметики увеличился в 5,5 раз, на мягкие игрушки — в 6,7 раз. Хитами стали плюшевые мишки и зайчики.