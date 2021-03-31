Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какую можно найти альтернативу драгоценным камням из Мьянмы.

США вновь ужесточили санкции по Бирме (Мьянме), и под запрет попали в том числе торговые операции с компаниями, занимающимися там драгоценными камнями, прежде всего рубинами и жадеитом. Все это уже было: в условиях запрета на бирманские рубины, который поддержали многие страны, ювелирный мир уже жил. Ведущие компании отказывались от использования бирманских камней.

Но сейчас самое время снова вспомнить, каковы же альтернативы бирманским, то есть призванным лучшими в мире, рубинам. Во-первых, это бирманские рубины. И я не шучу. Речь о старых камнях, то есть имеющих сертификат с датой до введения запрета. Кроме того, что подобные можно найти неоправленными, их стоит искать и на аукционах — в старинных и винтажных украшениях. Во-вторых, это рубины из месторождений других стран, например, Мозамбика. Кроме того, это другие красные камни, прежде всего— и это самая дорогая альтернатива — красная шпинель. А также турмалины, в том числе рубеллит и красные гранаты. Такой вот спектр красного.