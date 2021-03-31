Убыток «О'Кей» в 2020 году составил 1,4 млрд рублей

Ритейлер «О'Кей» представил финансовые результаты за 2020 год, чистый убыток составил 1,444 млрд руб. против прибыли в 747 млн руб. в 2019 году. Показатель EBITDA группы вырос на 5,5% в годовом выражении, до 14,832 млрд руб., рентабельность по EBITDA осталась на прежнем уровне — 8,5%.

«В 2020 году группа понесла чистый убыток в размере 1444 млн руб. по сравнению с чистой прибылью на уровне 747 млн руб. в 2019 году. Отрицательное значение главным образом объясняется указанным выше убытком по курсовым разницам»,— говорится в отчете на сайте компании.

Рост EBITDA группы в 2020 году связан с ростом выручки и сокращением затрат. EBITDA «О'Кей» в прошлом году снизилась на 1,6%, до 14,048 млрд руб., в то же время EBITDA дискаунтеров «Да!» оказалась положительной (784 млн руб.) по сравнению с отрицательной EBITDA в размере 215 млн руб. годом ранее.

Выручка группы увеличилась на 5,6% в годовом выражении, до 174 млрд руб. Выручка гипермаркетов «О'Кей» выросла на 0,8%, до 148 млрд руб., выручка «ДА!» — на 45,2%, до 26 млрд руб.