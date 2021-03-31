Ограничительное лето

Ежегодно в «Орлёнке» отдыхает свыше 20 тыс. детей России и стран дальнего и ближнего зарубежья

В 2020 году из-за пандемии коронавируса (COVID-19) на Кубани лишь 44 детских лагерей отдыха из 109 смогли возобновить работу после карантина, приняв около 27 тыс. детей. Это почти в 20 раз меньше, чем в 2019 году (в среднем на Кубани ежегодно отдыхает около 650 тыс. детей). Статистику осенью озвучил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В 2021 году никаких официальных прогнозов по поводу грядущей детской оздоровительной кампании пока нет. Однако эксперты уверены, отрасль уже никогда не станет прежней. По оценке председателя правления Фонда развития детских лагерей, федерального эксперта в сфере детского отдыха и оздоровления Андрея Данилкова, часть лагерей еще в 2020 году обанкротилась или перепрофилировалась на взрослый или семейный отдых, еще часть сделают то же самое нынешним летом.



СанПиНом по отрасли

Формат оздоровительной кампании-2021 для детских лагерей по-прежнему строго регламентирован Роспотребнадзором. До 1 января 2022 года отдых детей будет организован в соответствии со строгими санитарными требованиями, в том числе с ограничением заполняемости — не более 50% от общего количества мест (послабления сделаны для федеральных лагерей, где допускается 75-процентная загрузка). Кроме того, постановлением Роспотребнадзора, запрещен отдых детей в лагерях палаточного типа и за пределами региона проживания.

Представители отрасли считают, что продление ограничений неизбежно приведет к серьезному ухудшению ситуации в отрасли детского отдыха: большинство здравниц не переживут еще один ковидный год и обанкротятся. Генеральный директор ООО «Юный Турист Приазовья» Евгений Батаков (ДОК «Надежда») рассказал, что все здравницы готовятся к оздоровительной кампании 2021 года и ждут послабления ограничительных мер со стороны Роспотребнадзора, иначе индустрия детского отдыха не выживет.

«Все здравницы готовятся к оздоровительной кампании 2021 года и ждут послабления ограничительных мер со стороны Роспотреб­надзора, иначе индустрия детского отдыха не выживет.»

В декабре 2020 года руководители нескольких детских лагерей Краснодарского края подготовили обращение на имя депутата Госдумы от региона Светланы Бессараб с просьбой не допустить запрета на работу в 2021 году из-за пандемии.

В середине марта детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отменить ряд ограничений, связанных с коронавирусом для детских летних лагерей, чтобы они могли полноценно провести оздоровительную кампанию, сообщает пресс-служба омбудсмена. По мнению госпожи Кузнецовой, с детьми, не охваченными организованным отдыхом, чаще происходят несчастные случаи на воде, в быту и на дорогах.

Законодательное собрание Кубани обратились в Роспотребнадзор с просьбой распространить на региональные детские здравницы краевого подчинения те же послабления, которые были приняты в отношении федеральных детских лагерей: «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена». Для них разрешили загрузку 75% и возможность приема детей из других регионов страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Роспотребнадзор пока на обращения официально не ответил.

Что вы сделали прошлым летом

Летом 2020 года Всероссийский детский центр «Орленок» первым из федеральных детских центров принял детей из разных регионов России. Эксперимент оказался удачным. В центре уверены, что это стало возможным благодаря соблюдению ограничительных мер и тщательной подготовке к приему школьников. «Заезд и разъезд участников смены мы проводим одномоментно — в течение одного дня. Дети проходят обязательный медицинский осмотр и термометрию, а их размещение в лагерях центра организуется по принципу разделения регионов. Образовательная и развлекательная программы смены составлены так, чтобы орлята из разных субъектов РФ не пересекались друг с другом. Действуют запреты на родительские дни и традиционные общелагерные события — дискотеки, большие праздники и выездные экскурсии. Содержание образовательных программ выстраивается с учетом ограничений, но так, чтобы дети получили полноценные знания и хорошо отдохнули»,— рассказал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В таком режиме центр работает девятый месяц, за это время в «Орленке» побывали более 12 тыс. детей из разных субъектов РФ. Господин Джеус отмечает, что они и дальше готовы неуклонно следовать рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы обеспечить детям России возможность отдыхать даже в условиях непростой эпидемиологической ситуации.

Директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус на торжественной линейке, посвящённой дню рождения Центра

Однако Андрей Данилков называет ограничительные меры Роспотребнадзора не просто избыточными, а катастрофичными для отрасли: «Роспотребнадзор не просчитал экономические последствия введения ограничений, так как это не их задача. Ввел требования, которые противоречат правилам содержания детей в школах, где дети уходят домой и контактируют вне школы с родителями, другими детьми во дворах, учителями, а в детских лагерях все это запрещено. В чем логика? Тем более что в лагере дети находятся под постоянным медицинским контролем».

Евгений Батаков тоже считает, что дети, отдыхая на изолированной территории под присмотром опытных педагогов, находятся в более безопасном положении, нежели дома в городах, предоставленные самим себе. Кроме того, весь персонал проходит медосмотр и не является источником опасности в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Несколько иного мнения придерживается руководитель АНО реализации социальных проектов и оздоровления «Международный инновационный центр «МОСТ Кэмп» (лагерь) Игорь Новицкий: «Очень хочется провести полноценную большую смену, но я сам врач и понимаю, что безопасность не может быть избыточной. Да, безусловно, дети должны отдыхать на море, общаться со сверстниками, но детский лагерь — это не жизненная необходимость. На мой взгляд, работа Роспотребнадзора за этот год была на все 100%. Здесь российскому здравоохранению могут позавидовать европейские страны. Обывателю ограничительные меры могут показаться чрезмерными, но именно они дали такие положительные результаты по снижению заболеваемости».

Ожидание vs реальность

Готовясь к предстоящей оздоровительной кампании, большинство руководителей детских здравниц, опрошенные „Ъ-Экономика региона“, называют ее сложной. По их словам, детский отдых никогда не был высокорентабельным бизнесом, а учитывая, что отрасль очень сильно пострадала в прошлом году, в 2021 году одновременно придется решать накопленные и текущие проблемы.

«У многих лагерей остались невыполненные обязательства с лета 2020 года, и их нужно выполнить: или принять прошлогодних детей по прошлогодним ценам или вернуть денежные средства клиентам. При сохранении 50% загрузки лагерей это катастрофа, так как новых клиентов будет мало, а значит, денежные средства будут получены в минимальном объеме. В том виде, в котором отрасль существовала летом 2019 года, она уже существовать не будет. Часть лагерей перепрофилировалась на взрослый или семейный отдых, часть закрылась по причине банкротства. Часть лагерей закроется или перепрофилируется в этом сезоне, просчитав возможность открытия при выполнении требований ковидного СанПиНа»,— говорит господин Данилков.

Детским лагерям нужны прямые субсидии на возмещение затрат, понесенных при подготовке к летнему сезону 2020 года

По словам Александра Джеуса, начало оздоровительной кампании в «Орленке» было положено 12 января, когда стартовала первая смена года, и к этому моменту центр принял уже более 1300 детей из 12 регионов России. «Основываясь на положительном опыте в прошлом году, Роспотребнадзор разрешил нам принимать детей из разных субъектов РФ по принципу регионального размещения в объеме 75% от традиционного заполнения центра. Тем не менее мы вышли с предложением в адрес ведомства о возможности приема детей на 100% загрузки и надеемся на положительное решение. Отмечу, что сегодня мы готовы ко всем трудностям, связанным с пандемией»,— заявил господин Джеус.

Игорь Новицкий говорит, что сейчас сложно ответить на вопрос, чего ждут детские здравницы от предстоящего сезона: «Вспоминая прошлый год, ситуация менялась за один день. Ряд черноморских федеральных лагерей проводили весенние смены с заездом детей из разных регионов. Но в большей своей массе детские здравницы готовятся к приему детей из своего региона и к ограничениям по количеству».

Ребята стоят в легендарном орлятском кругу у скульптуры «Орлёнок», расположенной на Площади пионерской и комсомольской славы

Цены стремятся вверх

В условиях кризиса отрасли предсказуемо дорожают путевки в детские оздоровительные лагеря. Однако в ряде здравниц принципиально не меняют прайс, учитывая низкую платежеспособность населения.

По оценке Андрея Данилкова, за год в различных регионах России путевки подорожали на 20–30%. «Подорожания путевок, безусловно, стоит ожидать, так как цены на продукты и коммунальные услуги поднялись, существуют долги по аренде за 2020 год. Здравницам ничего не остается, как поднимать стоимость, чтобы выжить в сложившейся ситуации, а также оказать качественные услуги по отдыху и оздоровлению детей»,— рассказывает Евгений Батаков.

Игорь Новицкий считает, что этим летом цены вряд ли изменятся по сравнению с прошлым годом. «Хотя закупочные цены на продукты, электричество подорожали. Но платежеспособность людей точно не повысилась, и мы это понимаем»,— отмечает руководитель «МОСТ Кэмп». Стоимость путевок во Всероссийский детский центр «Орленок» в рамках оздоровительной кампании 2021 года останется на уровне прошлого года.

В феврале 20221 года Минпросвещения России совместно с Ростуризмом начали прорабатывать вопрос о введении кешбэка на покупки путевок в детские оздоровительные лагеря.

Ковид ударил по спросу

В усло­виях пандемии коронавируса уменьшился спрос на детский отдых. И, по мнению экспертов, он вряд ли восстановится в ближайшее время. «Есть родители, которые горят желанием отправить детей в лагерь, а есть те, кто опасается в виду угрозы заражения коронавирусом. В любом случае спрос упадет на 10–15% из-за падения платежеспособности родителей»,— заявил Андрей Данилков.

Игорь Новицкий отмечает, что у родителей сохраняется чувство тревоги, прошлое лето они уже отдыхали вместе семьей и сегодня не спешат принимать решения по отдыху этим летом. Евгений Батаков считает, что на данный момент еще рано судить о спросе: «Наша здравница работает в основном с регионами, и таких здравниц много, а разрешения на въезд еще не получено. Безусловно, люди звонят и также надеются на послабление ограничительных мер, так как климат Черноморского побережья ничем заменить нельзя».

В ВДЦ «Орленок» напротив говорят об увеличении спроса. По мнению директора центра, дети и родители устали от постоянной изоляции, при этом в нынешних условиях отрасль детского отдыха и оздоровления не сможет обеспечить этот все возрастающий спрос. «Спрос на детский отдых у нас в центре не изменился и не меняется — он очень высок, интерес родителей и детей к участию в образовательных программах в „Орленке” растет постоянно»,— говорит господин Джеус.

Помощь пришла не всем

По данным министерства туризма Краснодарского края, ущерб для индустрии детского отдыха в регионе уже составил почти 3 млрд руб. Чтобы поддержать отрасль, был сохранен бюджет финансирования летней кампании на уровне 2 млрд руб. Кроме того, краевые власти предусмотрели для детских лагерей меры экономической господдержки (порядка 230 млн руб.), выделили на возмещение затрат по капремонту и на приобретение оборудования для профилактики распространения коронавирусной инфекции, снизили до 0,01% налог на имущество.

Вместе с тем, по данным депутата Государственной думы от Краснодарского края Натальи Костенко, по итогам 2020 года пострадавшими можно считать 59 организаций из 109 работающих в крае. Размер господдержки отрасли составил, по ее словам, всего 69,4 млн руб. С учетом льготных кредитов помощь получила 31 организация.

Андрей Данилков считает, что у государства не получилось оказать поддержку детским лагерям в период пандемии: «Нет у государства никакой поддержки, так как детские лагеря даже не вошли в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Это нонсенс. Сначала им запретили работать, а затем еще не разработали меры поддержки. Поддержка в некоторых регионах оказывается на уроне субъектов Федерации, и это хоть как-то помогает выжить лагерям в этих регионах».

По его словам, детским лагерям нужны прямые субсидии на возмещение затрат, понесенных при подготовке к летнему сезону 2020 года: ремонты, закупки оборудования, обучение персонала, аренда офисов, заработные платы персоналу, выполнение введенных защитных мер (маски, перчатки, септики, бактерицидные лампы, детензоры и т. д.).

«Подорожания путевок, безусловно, стоит ожидать, так как цены на продукты и коммунальные услуги поднялись, существуют долги по аренде за 2020 год. Здравницам ничего не остается, как поднимать стоимость, чтобы выжить в сложившейся ситуации.»

Евгений Батаков отмечает, что ему возместили часть затрат на проведение текущего ремонта, за что он благодари власти Краснодарского края. По словам директора лагеря «МОСТ Кэмп», их же поддержка не коснулась. При этом в качестве мер поддержки Игорь Новицкий ожидает от государства увеличения стоимости социальных путевок и компенсации родителям за детский отдых.

Директор ВДЦ «Орленок» считает, что значимость государства в период пандемии трудно переоценить: «В Краснодарском крае были предприняты беспрецедентные меры поддержки отрасли детского отдыха. Так, в 2020 году предоставлялись субсидии на возмещение затрат по текущему и капитальному ремонту (200 млн руб.), затрат, связанных с приобретением оборудования в целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции (30 млн руб.), а также на обеспечение изоляции и медицинского наблюдения детей на базе указанных организаций в случае возникновения и распространения коронавирусной инфекции (за счет средств резервного фонда). Еще одной эффективной мерой поддержки стало снижение ставки по налогу на имущество для детских здравниц до 0,01% на налоговый период 2020 года».

Кроме того, в 2021 году Росстандарт утвердил отдельную строку в ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для услуг по организации отдыха детей и их оздоровления. «Это очень важно, поскольку теперь детские лагеря смогут получать адресную финансовую помощь из федерального бюджета. Документ вступил в силу с 1 марта 2021 года»,— отметил Александр Джеус.

По его словам, решению накопившихся в отрасли проблем будет способствовать включение мероприятий по поддержке детских лагерей в нацпроект по развитию туризма (обсуждение этого вопроса проходит на разных уровнях), а также создание отдельной льготной кредитной программы.

* В момент отправки номера в печать стало известно, что Роспотребнадзор разрешил увеличить максимальную загрузку детских лагерей до 75%. Кроме того, ведомство разрешило принимать детей в лагерях из других регионов.

Наталья Решетняк