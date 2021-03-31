Непростые цветы

99% всех тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и орхидей на рынок Краснодарского края прибывают из Голландии Фото: Подгорчук Александр, Коммерсантъ

В канун 8 марта покупатели были удивлены рекордно высокими ценами на букеты: стоимость срезанных цветов на местном рынке выросла в среднем вдвое по отношению к прошлогодним. Давление на цену оказали не только очевидные факторы — пандемия, экономический кризис, падение курса рубля, ограничение международного трафика. К взрывному росту цен привели события, происходившие в цветочной отрасли в последние несколько лет.

Соседская лужайка зеленее

Наибольшее влияние на кубанский рынок оказывает преобладание продукции зарубежных цветоводческих хозяйств. По данным Южного таможенного управления, объем импорта отдельных видов цветочной продукции, декларируемых участниками внешнеторговой деятельности Краснодарского края в январе — феврале 2021 года, составил около 118 т (около 100 т срезанных цветов, остальное — посадочный материал). Он незначительно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 2,5%. Одновременно с этим совокупная стоимость ввозимого товара резко выросла — на 41%, общая стоимость — $345 тыс. Показатели января — февраля 2020 года — 121 т и $244 тыс. соответственно.

Основным поставщиком цветочной продукции на рынок Краснодарского края в январе — феврале 2021 года стали Нидерланды — 99% от стоимости всей ввозимой цветочной продукции, или $341 тыс. Импорт из Нидерландов состоял преимущественно из луковичных сортов — тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, орхидей. В этом году в структуре поставок появился новый поставщик — Бельгия, из которой на территорию региона завезено посадочного материала на $4 тыс. Процент продукции голландских хозяйств вырос по сравнению с прошлым годом: в январе — феврале 2020 года из Нидерландов на Кубань завезено 82% от всей стоимости товаров, остальные 18% — из Абхазии. В этот период ввозились главным образом луковичные растения из Нидерландов (на $200 тыс.) и срезанные цветы из Абхазии (на $44 тыс.).

Тенденция на уменьшение объемов трансграничной торговли сохраняется на рынке импорта второй год: по итогам кризисного 2020 года объем цветочного импорта также падал. Совокупный вес ввозимой продукции составил 460 т, общая стоимость — $934 тыс., что ниже показателей 2019 года по весу на 19%, по стоимости — на 11% (2019 год — 570 тонн, $1 тыс.). В поставках большую часть составляли луковичные растения (95,3% стоимости всей продукции), преимущественно из Нидерландов, и срезанные цветы из Абхазии (4,7%). В целом по стране в 2020 году продажи срезанных цветов достигли 1,58 млрд шт., на 9,9% ниже, чем годом ранее, подсчитало агентство BuisnessStat.

Каролина Матрохина, старший менеджер Dmitriev Green House, о том, как устроен оптовый цветочный бизнес: «Мы закупаемся напрямую на голландском аукционе, что позволяет немного снизить цену для розницы. Цветы в Голландии выращиваются очень быстро, производители используют специальное оборудование, которого у наших цветоводов, к сожалению, нет, поэтому большая часть товара у нас импортная. Пока цветы растут, мы можем наблюдать за этим процессом онлайн. Закупленный на аукционе срезанный цветок на фурах едет в Краснодар в течение 5–6 дней. Обычно цветы приезжают в паллетах, они и являются единицей измерения в оптовом цветочном бизнесе. В паллету помещается 21 коробка, количество цветов в ней зависит от длины стебля и величины растения, в среднем это 200–300 штук. Цветы — товар одного дня, поэтому основные продажи контрагентам происходят в течение бизнес-дня поставки. Как правило, это два раза в неделю, тогда происходит наивысший ажиотаж, к нам разом съезжаются представители магазинов и флористы и выкупают максимум объема, на следующий день идет уже допродажа. То, что не раскупается, как правило, выбрасывается. Доля непроданных цветов может достигать 10–20%, это очень много, учитывая, что, как оптовая компания, мы можем делать ограниченную наценку, не более 20% стоимости. Для сравнения — розница может сделать наценку до 70%.»

Стоимость цветочной продукции на региональном рынке базируется на закупочных ценах, главным образом — голландских оптовых аукционов. Цветы закупаются оптовиками Краснодарского края за евро, конечная стоимость привязана к колебаниям валютного курса. Однако значительную роль в формировании цены играют также конъюнктура и сезонные колебания мирового цветочного рынка.

«В этом году дефицит цветов к 8 марта сформировался из-за высокого спроса на них на зарубежных рынках 14 февраля. У нас больше букетов дарят на женский день, а за рубежом, напротив, в День святого Валентина. И к этому празднику производители поставляют на рынок большой объем разных цветов, а после у любого цветка наступает период отдыха, объем производства снижается. В этом году на 8 марта цветка осталось мало, следовательно, выросли спрос и цена»,— объясняет положение дел старший менеджер оптовой компании Dmitriev Green House Каролина Матрохина.

Пиковые периоды продаж — «цветочные праздники». Помимо 8 марта, это 1 сентября, День матери, 14 февраля и Новый год. В эти дни спрос повышается примерно в 5–7 раз. После праздников следует спад продаж, который продолжается две-три недели. Популярность конкретных видов цветов зависит от сезона: летом — сезон эустомы, весной — местной альстромерии, тюльпанов. Хитом круглый год является роза, для цветочного ритейла она незаменима. Также ходовым товаром на кубанском рынке является хризантема — ее называют самым «народным» цветком.

Отдельным сектором рынка цветов в Краснодарском крае является рынок абхазской мимозы, импорт которой через российской-абхазскую границу постоянно растет. В 2021 году, по состоянию на 9 марта, через МАПП Адлер из Абхазии ввезено 242 т мимозы — это рекордный показатель, он вырос на 50% по сравнению с 2020 годом. К началу марта через российскую границу было поставлено уже 187,4 т срезанной мимозы. Увеличение объема связано, прежде всего, с высоким урожаем цветов в этом году из-за теплой зимы в Абхазии.

Откуда роза?

Официальная статистика Южного таможенного управления не учитывает один канал поступления значительного объема импортной цветочной продукции, и это можно заметить по ассортиментному перечню, в котором совершенно не видно розу, королеву розничных прилавков.

Розы в Краснодарский край, как и в большинство регионов России, привозят преимущественно из Южной Америки, чаще всего — из Эквадора. Эквадорская роза популярна из-за своих высоких эстетических качеств, спрос на нее особенно высок в холодные месяцы года.

С января 2020 по март 2021 года число предприятий, занимающихся цветоводством в Краснодарском крае, сократилось на 18% Фото: depositphotos.com

В структуре импорта эта позиция не отображается потому, что с 2016 года большинство оптовых компаний страны и региона предпочитают схему реимпорта через границу с Беларусью. По оценкам BusinesStat, в течение 2015–2019 годов ввоз цветов из Беларуси в Россию увеличился в 123 раза и достиг 938,8 млн шт. в год. Более половины продукции на белорусский рынок поступает из Эквадора, на втором месте — Нидерланды, меньше — из Кении и Колумбии. Однако перед 8 марта 2021 года в отработанной логистической схеме произошел сбой. Федеральная таможенная служба организовала дополнительные проверки фур со срезанными цветами, следующими через границу Беларуси. «Перед 8 марта мы не получили несколько поставок, фуры в Краснодар не приезжали вообще ни к кому, поэтому нам было очень сложно. Сейчас ситуация нормализовалась»,— поясняет Каролина Матрохина.

Сбой поставок привел к тому, что некоторые крупные поставщики, чтобы не срывать планы продаж, были вынуждены начать привозить голландские цветы напрямую через российскую границу, цена на транспортировку выросла в среднем на 30%, дополнительные затраты сказались на итоговой стоимости. Этим может объяснятся рост объемов поставок цветов из Нидерландов в Краснодарский край, а также резкий рост общей стоимости ввозимой цветочной продукции, отраженные в статистике региональной таможни.

Нет цветка в своем отечестве

В цветочном бизнесе очень выражен фактор сезонности. Если в холодное время года лучше продаются эффектные и качественные импортные цветы, весной более актуальным становится рынок местного товара, который по понятным причинам отличается более выгодными ценами и более продолжительным сроком сохранения товарного вида. Однако работа с местными производителями для оптовиков — дело рискованное.

«Местные производители — это нестабильная история. У них урожай зависит от погодных условий: то вырос товар, то не вырос, то нет нужного объема, то товар не подходит по качеству. Поэтому местных постоянных поставщиков у нас мало, может быть компаний 10–12 в среднем, и это количество из года в год одинаково. Местный товар нам удобен — мы его видим своими глазами, а не на картинках в интернете. Но есть большая проблема — мало действительно качественного цветка производится у нас регионе»,— говорит Каролина Матрохина.

Сегодня на территории Краснодарского края зарегистрировано менее 100 предприятий, которые занимаются цветоводством. А еще в середине прошлого века в Сочи в промышленных масштабах на базе совхозов, теплиц института по промышленному цветоводству и горному садоводству, производственных мощностях подсобного хозяйства «Зелентреста», позже переименованного в «Зеленстрой», теплиц совхоза «Южные культуры» и опытных хозяйств ВНИИ цветоводства и субтропических культур в 50–80-х годах в промышленных масштабах выращивали гвоздики, нарциссы, ирисы, гладиолусы. На месте бывших советских совхозов, ликвидированных в 90-е годы прошлого века, сохранились отдельные мелкие цветоводческие хозяйства. Такие, например, как «Декоративно-цветочные культуры», в распоряжении которой в настоящий момент остались две большие теплицы. Совхоз с 1936 года производил готовую продукцию и посадочный материал для озеленения всего города Сочи и других городов СССР. В настоящий момент компания относится к микропредприятиям: по данным «СПАРК-Интерфакс», средняя численность сотрудников составляет 36 человек, выручка за 2019 год — 19 млн руб., чистая прибыль — 710 тыс. руб.

Сегодня на территории Краснодарского края зарегистрировано менее 100 предприятий, которые занимаются цветоводством

Вопрос качественного посадочного материала является одной из болевых точек для региональных цветоводов. На Кубани селекционной работой занимается, например, сочинский «Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур», входящий в состав РАН. На производственной базе НИИ проводится селекционная работа с культурами фрезии, анемоны корончатой, хризантемы и пеларгонии. Все новые сорта этих культур устойчивы и приспособлены к условиям зоны влажно-субтропического климата Черноморского побережья Краснодарского края.

Реестр Государственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений РФ ежегодно пополняется сортами цветочно-декоративных культур сочинского НИИ. За последние три года было зарегистрировано 10 сортов пеларгонии, девять сортов анемоны корончатой и три сорта фрезии. На все сорта своей селекции Центр получил патенты и авторские свидетельства, они пользуются спросом на рынке. Помимо этого, НИИ также занимается реализацией цветочного среза — анемоны, фрезии, хризантемы, нерины. Так как продукция адаптирована к местным условиям и в связи с небольшими объемами, предприятие ориентировано на региональный рынок. Международное сотрудничество института направлено в основном на научную работу и обмен генофондом.

Под одну гребенку

Одной из основных проблем, с которой в последние годы столкнулись кубанские и российские цветоводы, стало изменение в порядке налогообложения. Если ранее цветоводы должны были выплачивать единый сельхозналог в размере 6%, то с января 2019 года к нему добавили НДС 20%, что значительно повысило себестоимость цветка и его цену в рознице. Одновременно с этим была снижена таможенная пошлина на ввоз импортной цветочной продукции с 15% до 5%. Таким образом, конкурентоспособность отечественной продукции, имевшей преимущество из-за отсутствия в структуре себестоимости значительных логистических затрат, начала снижаться, и производство стало менее выгодным.

По данному поводу представители профессиональных ассоциаций цветоводов обращались к российскому правительству, пытаясь обратить внимание на негативное влияние изменения налоговой нагрузки на состояние отрасли, серьезно просевшей во время ковидного кризиса. В декабре 2020 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями подняла вопрос о необходимости поддержки отечественного цветочного бизнеса в условиях пандемии. Спикер предложила вернуться к «вопросу снижения НДС либо другим мерам реальной поддержки для отечественных цветоводов». С подобной инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, направивший в начале марта письмо с просьбой разработать целевые программы поддержки отечественных цветоводов главе Минпромторга Денису Мантурову. Однако к настоящему моменту в этом вопросе не произошло никаких изменений.

Путь цветов от покупки на аукционе в Голландии до Краснодара занимает 5–6 дней, основные оптовые продажи приходятся на день поставки Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Рынок срезало

Цветочный рынок Краснодарского края на весь комплекс неблагоприятных факторов отреагировал обвальным падением. По данным аналитиков компании «Контур», до октября 2020 года количество юридических лиц и частных предпринимателей, занимающихся цветочным бизнесом в Краснодарском крае, было стабильным и колебалось в районе 1,25 тыс. Однако с октября их количество резко снизилось. Общее падение с января 2020 по март 2021 года составило 9%.

Еще хуже дела обстоят у предприятий, занимающихся производством цветов: с января 2020 по март 2021 года их число сократилось на 18%, со 108 до 89, основное снижение также пришлось на период с октября по март. Схожая картина наблюдается у оптовых продавцов цветов — с января по май прошлого года их число снизилось на 10%, со 107 до 96. Менее радикальным выглядит падение числа предприятий, работающих в сфере розничной торговли: их число уменьшилось на 7%, в марте 2020 работало 1 026 компаний, в январе 2021 их осталось 950.

«В Краснодарском крае в сфере цветочного бизнеса повторяется общероссийский тренд на уменьшение числа предприятий, причем в России эта тенденция коснулась всех отраслей. Мы связываем это с отложенными последствиями локдауна первой волны коронавируса и частичным влиянием второй волны: у предприятий не осталось ресурсов, чтобы продолжать работу»,— считает Владимир Савельев, аналитик данных в «Контуре».

«Главная проблема цветоводства сейчас заключается в отсутствии общей программы развития.»

«Главная проблема цветоводства сейчас заключается в отсутствии общей программы развития,— считает Научный сотрудник лаборатории селекции отдела генетических ресурсов растений ФИЦ СНЦ РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Пащенко.— На территории региона много разрозненных частных предприятий, которые занимаются производством цветочной продукции, но их недостаточно для покрытия растущего спроса цветочного рынка. Также в основном закупается импортный посадочный материал, который при всей дороговизне не приспособлен к условиям выращивания, быстро вырождается, требует постоянного восполнения и, соответственно, высоких материальных затрат. Рентабельность выращивания такого посадочного материала резко снижается. Цветоводство в России — весьма перспективный бизнес с точки зрения спроса, и если бы была разработана программа по восстановлению существующих и строительству новых крупных тепличных хозяйств, занимающихся выращиванием отечественного посадочного материала, то это способствовало бы конкурентоспособности с самыми крупными на сегодняшний день цветочными рынками Нидерландов, Германии, Эквадора и других стран».

По оценкам BusinesStat, в 2019–2023 гг. импорт луковиц цветов на российский рынок будет расти на 0,6–2,8% в год. В 2023 году он достигнет 492,4 млн шт., что превысит уровень 2018 года на 7,9%. Таким образом, зарубежному производителю посадочного материала в ближайшие годы не приходится ждать серьезной конкуренции со стороны российских селекционеров. В среднесрочной перспективе рынок будет восстанавливаться невысокими темпами. По мнению аналитиков BusinesStat, в ближайшие несколько лет цветочному рынку, одному из наиболее пострадавших в 2020 году, не удастся значительно нарастить темпы роста продаж. На отрасль будет по-прежнему давить ряд ограничивающих факторов, среди которых, помимо специ­фических проблем, падение уровня располагаемых доходов россиян, продолжение пандемии, снижение численности населения страны.

Что касается локального рынка Краснодарского края, по прогнозам оптовых компаний, в ближайшее время ожидается сезонное снижение отпускных цен на срезанные цветы. Это связано с тем, что в структуре продаж большую долю начнет занимать продукция местных производителей, а цены на мировом рынке также будут снижаться в связи с сезонным увеличением объемов производства.

Ольга Логинова