Деньги из пробирки

С момента включения процедуры ЭКО в полис ОМС получательницами услуги стали 10 тыс. кубанских женщин, у которых родилось более 6,5 тыс. детей Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Сложные экономические условия и коронавирусные ограничения лишь временно и незначительно снизили поток пациенток, желающих пройти процедуру ЭКО в кубанских клиниках. Специалисты говорят об устойчивом тренде на рост рынка вспомогательных репродуктивных технологий в регионе, так как для целевых получателей материальный вопрос не является решающим. При этом количество диагностированных бесплодий и возраст пациенток в Краснодарском крае неуклонно увеличиваются.



Краснодарский край — территория, показательная для рынка вспомогательных репродуктивных технологий: регион может похвастаться самой продолжительной в стране историей развития этого бизнес-направления. Первые клиники, проводящие процедуру ЭКО, на Кубани открылись еще в начале 90-х, чуть больше десятилетия спустя первых в мире удачных опытов «зачатия в пробирке». В 1991 году в рамках сотрудничества с Чикагским институтом репродуктивной генетики в Сочи заработал Российско-американский Центр репродукции и генетики человека, в котором работал родоначальник метода предимплантационной генетической диагностики Юрий Верлинский. В 1992 году заслуженный врач РФ, профессор Борис Казаков открыл первую клинику ЭКО в Краснодаре. К 2010 году на территории Краснодарского края работало всего три медучреждения, оказывающих услуги ЭКО. В настоящий момент по статистике краевого минздрава процедуру в регионе проводят уже более 10 организаций различных форм собственности.

Клиники Краснодарского края оказывают услуги по четырем разновидностям ЭКО — в естественном цикле (материнская яйцеклетка получается естественным путем), в стимулированном цикле (для достижения овуляции используются гормональные препараты), с криоконсервацией эмбриона (эмбрион замораживается на ранних стадиях деления клеток для отложенного по каким-либо причинам переноса) и с использованием донорской яйцеклетки. Стоимость в зависимости от ценовой политики организации, типа и состава услуги колеблется в диапазоне от 70 тыс. до 170 тыс. руб.

Кому ЭКО хорошо?

Основными потребителями ЭКО в Краснодарском крае являются женщины старше 35 лет с высоким и средне-высоким уровнем дохода, имеющие диагноз «бесплодие», к которому привели различные причины. Чаще всего ЭКО рекомендуют при непроходимости маточных труб или «мужском факторе» (бесплодии партнера), если лечение другими методами в течение года не принесло результатов.

«Причины могут быть разными — поздний репродуктивный возраст женщины (старше 35 лет), сопутствующие заболевания, хирургические операции на органах малого таза до планирования беременности, неправильные образ жизни и питание, вредные привычки, врожденные особенности»,— поясняет гинеколог-хирург клиники WMT Наталья Князева.

Клиники Краснодарского края оказывают услуги по четырем разновидностям ЭКО — в естественном цикле, в стимулированном цикле , с криоконсервацией эмбриона и с использованием донорской яйцеклетки Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Потенциальная клиентская база ЭКО-клиник в Краснодарском крае устойчиво растет. Так, по статистике минздрава, за последнее десятилетие количество бесплодных женщин в регионе увеличилось без малого в два раза. В 2010 году в женских консультациях Кубани было зарегистрировано 4509 женщин с диагнозом «бесплодие», в 2015 году — 6708, на 49% больше, а в 2020 — уже 8181, на 22% больше, чем в 2015, и на 81% больше, чем в 2010 году. Минздрав связывает эту тенденцию в том числе с улучшением методов диагностики и доступности медицинской помощи в регионе.

Возраст пациенток с бесплодием также имеет тенденцию к увеличению: в 2010 он оценивался в 28 лет, к 2020 поднялся до 35 лет. Тренд связан не столько с более поздним развитием провоцирующих бесплодие болезней, сколько с запоздалой постановкой диагноза — женщины все чаще откладывают вопрос рождения детей на более поздний срок, обращаются в медицинские организации и, соответственно, получают диагноз в более зрелые годы.

Основным сдерживающим фактором роста спроса, связанным с экономической составляющей, является отсутствие 100% гарантии успешности процедуры

«Наши пациентки, получающие услугу на коммерческой основе, старше 35 лет и, как правило, имеют какую-то соматическую патологию. Они материально обеспечены, могут дополнительно использовать суррогатное материнство, донорство женских и мужских половых клеток, то есть весь доступный сегодня арсенал вспомогательных технологий. Спектр услуг не ограничивается проведением ЭКО для семейной пары, к процедуре может прибегнуть женщина, не имеющая партнера, или бесплодная семейная пара, используя донорские клетки»,— поясняет главный врач клиники «Мать и дитя» в Краснодаре, кандидат медицинских наук Светлана Машкова.

По мнению главного врача клиники OXY-center Виолы Викторовны Скопец, фактор стоимости процедуры не всегда является определяющим для женщин, которые решили прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению:

«Мы подсчитали, что около 20% наших пациенток покупает услугу за счет кредитных средств, это та группа пациентов, которые на первое место поставили рождение ребенка, несмотря на финансовые затруднения в семье. Так что материальный вопрос здесь не главное. Люди, которые к нам обращаются, в полной мере подходят под определение «отложенное родительство»: возраст старше 35, и даже 45 лет, высшее образование — учителя, врачи, руководители компаний. Все те, кто построил жизнь по принципу «сперва достижения профессиональные, карьерные, а дети — потом».

Стоимость услуги ЭКО зависимости от ее типа и состава колеблется в диапазоне от 70 тыс. до 170 тыс. руб. Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По некоторым данным, уровень бесплодия в России уже несколько десятилетий не опускается ниже 15–25%, в настоящий момент около 5 млн пар имеют проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка. Статистика не учитывает женщин, которым беременность противопоказана из-за соматических заболеваний, и пары, в которых один или оба супруга — носители генетических нарушений. Согласно результатам исследования компании «Гидмаркет», российский рынка ЭКО с 2014 по 2018 год вырос на 87%, в денежном выражении — до 13,5 млрд руб. В 2019 году ГК «Мать и дитя», занимающая самую значительную часть рынка услуг репродуктивной медицины в стране, провела 18 тыс. циклов ЭКО, на 8% больше, чем в 2018 году, выручка компании по данному направлению выросла на 10% — до 3,8 млрд руб.

Противоположным трендом является общее для страны падение интереса к рождению детей, несмотря на стимулирующие правительственные меры и агитацию за создание многодетных семей. В Краснодарском крае по статистике минздрава в 2020 году родилось 59,3 тыс. детей (в том числе — 767 двоен и пять троен), на 4% меньше, чем в 2019 году (61,2 тыс. детей), и на 7% меньше, чем в 2018 году (63,7 тыс. детей). Вместе с тем Кубань стабильно занимает лидирующую позицию среди субъектов федерации по уровню рождаемости: по итогам прошлого года Краснодарский край вышел на третье месте по количеству родившихся детей после Москвы (124 тыс.) и Московской области (80,7 тыс.). Тенденция добровольного отказа от родительства (идеология «чайлд-фри») не оказывает серьезного влияния на глобальный тренд. По статистике, доля пар, бездетных «по убеждению», в любом сообществе не превышает 5%.

Экстракорпоральное оплодотворение (в народе более известное как «зачатие в пробирке») — одна из самых распространенных вспомогательных репродуктивных технологий. Она наиболее популярна у пар и одиноких матерей, желающих иметь детей, при бесплодии одного или обоих родителей. Ее суть — в оплодотворении яйцеклетки искусственным образом, вне тела женщины. Полученный таким способом эмбрион в течение нескольких дней развивается в инкубаторных условиях, затем перемещается в полость матки, где вынашивание ребенка продолжается естественным путем.

Кроме прочего, повлиять на объем рынка ЭКО в будущем может развитие новых методов лечения бесплодия. Пример — органосохраняющие методики с щадящим оперативным вмешательством, направленные на восстановление способности женщины к деторождению. В настоящий момент в специализированных Краснодарских клиниках проводится в среднем по 100–150 таких операций ежегодно. «Количество органосохраняющих операций эндоскопическим способом достигает 90% общего объема гинекологических операций при бесплодии. За 2020 год их было проведено 146, в данный момент мы выполняем в среднем по одной-две операции в неделю»,— уточнила Наталья Князева.

Госзаказ

Одним из стимулов, давшим толчок развитию рынка вспомогательных репродуктивных технологий в Краснодарском крае, стало включение ЭКО в состав услуг, доступных по полису ОМС. Возможность пройти процедуру бесплатно доступна жительницам региона с 2013 года в рамках национальной программы «Демография». Теперь любая женщина, не имеющая противопоказаний, имеет право дважды в год получить направление от лечащего врача и пройти процедуру по ОМС в рамках территориальных квот. Свою очередь на бесплатное ЭКО придется подождать в среднем от двух недель до трех месяцев, клинику можно будет выбрать из списка, предложенного профильным ведомством.

По статистике министерства здравоохранения Краснодарского края, на старте программы, в 2013 году, услугу ЭКО по ОМС получили 407 жительниц региона. К 2020 году их количество выросло в 5,4 раза, до 2210 в год. За весь период действия программы получательницами услуги по ОМС стали 10 тыс. кубанских женщин, у которых родилось более 6,5 тыс. детей. В прошлом году в результате оплаченной по ОМС процедуре появился 1431 ребенок, в том числе — 182 двойни и четыре тройни. Эффективность циклов в регионе сегодня сопоставима со средним мировым показателем, она составляет более 40%, беременность наступает в каждом втором или третьем случае. Доля получателей услуги, приехавших на Кубань из других регионов РФ, СНГ и стран дальнего зарубежья, относительно невелика — около 5% ежегодно.

Основными потребителями ЭКО в Краснодарском крае являются женщины старше 35 лет с высоким и средне-высоким уровнем дохода, имеющие диагноз «бесплодие» Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Сегодня услугу ЭКО по программе ОМС на территории Краснодарского края предоставляют шесть организаций — три государственных и три частных компании. В целом по стране в нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019–2024 годы, включено 450 тыс. бесплатных циклов экстракорпорального оплодотворения для страдающих бесплодием пар.

Процедура стала доступной более широким слоям населения, при этом более жестко регламентированной с точки зрения требований к ее получателям. Как следствие, изменился и социальный портрет типичной пациентки. «В системе ОМС много параметров регламентировано нормативной документацией по допуску пациентов к процедуре ЭКО. Среди них — более молодой, по сравнению с „коммерческими” пациентками, средний возраст (до 35 лет) и, как следствие, достаточное количество собственных яйцеклеток. Также среди показаний — определенный перечень причин бесплодия (например, они могут быть связаны с отсутствием маточных труб или с их непроходимостью), отсутствие соматических патологий, проблем с „мужским фактором” (бесплодием партнера). Другими словами, из системы ОМС к нам направляются благоприятные пациентки в медицинском, прогностическом плане, с высокими шансами на успешное возникновение и течение беременности. При этом по ОМС к нам приходят женщины совершенно разного социального статуса»,— уточняет госпожа Машкова.

Неэластичный спрос

Глобальную устойчивость рынка услуг ЭКО аналитики связывают с тем, что программу, имеющую целью рождение первого ребенка, можно отнести к малоэластичным продуктам — продажи здесь зависят только от спроса, а стоимость не столь критична для пациентов. Траты на рождение ребенка относят к категории наиболее необходимых, вне зависимости от уровня индивидуального дохода. Переломить эту тенденцию не способен даже экономический кризис, так как фактор времени в этом случае работает против потенциальных родителей: чем они старше, тем меньше шансов на успешное наступление беременности, вынашивание и рождение здорового ребенка.

«Количество органосохраняющих операций эндоскопическим способом достигает 90% общего объема процедур клиники. За 2020 год их было проведено 146, в данный момент мы выполняем в среднем по одной-две операции в неделю»

По данным регистра ВРТ РАРЧ, у женщин в возрасте 30–34 лет частота наступления беременности в результате ЭКО составляет 33,8%, родов — 25,8%. Уже через пять лет, в период с 35 до 39 лет процент успешных зачатий снижается до 29,4%, родов — до 20,6%. После 40 лет показатели существенно ниже — 14,2% и 7,6% соответственно. Именно по этой причине меньше половины участников статистического исследования (45%) были готовы отложить лечение и дождаться более удачного в экономическом смысле времени.

Основным сдерживающим фактором роста спроса, связанным с экономической составляющей, является отсутствие 100% гарантии успешности процедуры. Родится ребенок в результате ЭКО или нет, это никак не влияет на итоговую стоимость услуги для потребителей — за неудачный цикл клиника деньги не возвращает. Такое положение дел воспринимается как «несправедливое» и негативно оценивается примерно половиной потенциальных клиентов, для которых материальный вопрос является критичным.

Что же пошло не так?

Как любая сложная медицинская технология, имеющая целью «обмануть» природу, практика ЭКО не гарантирует стопроцентную результативность. Приемлемой эффективностью по стандартам рынка считается уровень около 50% удачных циклов от общего числа выполненных программ. И это «средняя температура по больнице», для конкретной пациентки шансы на успех могут быть значительно ниже.

Причин, почему в итоге ЭКО не получается родить здорового малыша, может быть масса — от низкого качества материалов и недостаточной квалификации медперсонала, невысокой жизнестойкости эмбриона, зрелого возраста родителей, патологий репродуктивных органов и текущего гормонального статуса матери и невозможности выносить плод до генетических заболеваний у одного или у обоих супругов.

Шансы на удачный цикл пытаются увеличить, используя дополнительные технологии — суррогатное материнство, донорский материал, пренатальное генетическое тестирование, помогающее на ранних сроках (10 недель) выявить грубые хромосомные патологии у эмбриона. Генетический тест рекомендуют возрастным парам. Если матери больше 35 лет, а отец старше 40, риск рождения ребенка с патологиями растет в геометрической прогрессии. Согласно исследованиям, у женщин старше 42 лет более 30% всех зачатий имеют отклонения в генетике эмбрионов. Тестирование способно выявить у плода патологическое увеличение или уменьшение количества хромосом и, как следствие, такие заболевания как синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и многие другие. Впрочем спрос на данную категорию услуг пока небольшой, значительный рынок в Краснодарском крае еще не сформировался.

В прошлом году на Кубани в результате оплаченной по ОМС процедуре ЭКО появился 1431 ребенок, в том числе — 182 двойни и четыре тройни Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«К сожалению, за генетическим тестом обращаются редко,— подтверждает статистику главный врач сети лабораторий CL Татьяна Сергеевна Асаад.— Независимо от того, наступила беременность после программы ЭКО или самостоятельно, процент хромосомных заболеваний — абсолютно одинаковый. Но если в случае ЭКО есть возможность провести генетическое тестирование (что мы и делаем в холдинге CL Medical Group, в частности в клинике OXY), и только после этого перенести эмбрион, то при самостоятельной беременности это невозможно. В этом случае мы рекомендуем проводить неинвазивный пренатальный тест, который можно сдать уже на сроке от 10 недель и получить информацию о том, есть или нет у будущего ребенка основные грубые хромосомные заболевания.»

Кризис набивает цену

Несмотря на всю устойчивость данного сектора рынка, влияние коронавирусного кризиса в период локдауна в той или иной степени ощутили даже крупные игроки. «В 2020 году мы наблюдали снижение клиентского потока в период самоизоляции из-за административных запретов на свободное перемещение. С другой стороны, фиксировали рост спроса, так как государственные медучреждения практически полностью прекратили оказывать плановую медицинскую помощь. Мы даже вынуждены были делать для наших пациентов справки о том, что им нельзя прерывать лечение, и по этим документам им разрешали перемещаться по городу. При этом спрос на платные процедуры ЭКО упал на 50%, к концу 2020 года он полностью не восстановился, и мы потеряли процентов 20% обычного объема продаж. В 2021 ситуация пониженного спроса сохраняется, мы это связываем в первую очередь с экономическими причинами»,— рассказала Светлана Машкова.

По прогнозам, в будущем году услуги ЭКО будут постепенно дорожать, что связано, главным образом, с импортозависимостью отрасли. «Мы прогнозируем рост цен на 10–20%, так как направление вспомогательных репродуктивных технологий использует для работы на всех этапах — стимуляция, оплодотворение, культивирование, криоконсервация эмбрионов — преимущественно импортные материалы. Серьезных российских продуктов — сред для культивирования, оборудования для одноразового применения — очень мало, поэтому цены привязаны к курсам доллара и евро»,— подытоживает госпожа Машкова.

Ольга Логинова