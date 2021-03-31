Роботы нас не заменят

Закончив Кубанский медицинский институт, Инесса Варлашкина защитила кандидатскую диссертацию на кафедре фармакологии, преподавала в КубГМУ, а также работала врачом–дерматологом в кожно-­венерологическом диспансере и в районной поликлинике. Основательница «Eva Clinic» рассказала о том, как увлечение косметологией привело к созданию собственного бизнеса.

Начало

Я работала в поликлинике достаточно долго, с небольшими перерывами на рождение детей (их у меня трое). И на каком–то этапе, применяя в своей практике врача-­дерматолога косметологические процедуры, я поняла, что косметология — это совершенно отдельная медицинская специальность. Просто это очень молодая область, и она не имеет пока стандартов, но именно потому, что это развивающаяся наука, мне стало очень интересно. Врач-дерматолог ставит диагноз, назначает пациенту анализы и лечение основываясь на МКБ — международной классификации болезней. В косметологии сегодня нет системы, нам приходится «выдергивать» диагнозы из дерматологии, из МКБ. Нет никаких стандартов в подходе, можно создавать их самому, вносить свою лепту в становление этой науки. Мне всегда хотелось работать самостоятельно, у меня был свой подход и я хотела сама составлять протокол лечения для пациентов. Но это возможно, только если ты сам себе руководитель, тогда ты можешь окружить себя единомышленниками, создать команду, которая разделяет твои взгляды, собрать специалистов, которые помогут вести пациента не только с точки зрения внешней эстетики. Я хотела использовать комплексный подход, разрабатывать правильное анти-эйдж направление, для того чтобы признаки возраста не наступали как можно дольше. Можно работать только с лицом, делать уколы и процедуры, но если знать общее состояние здоровья пациента, его анализы, гормональный фон, и подкреплять внешние манипуляции нужными рекомендациями, то результат будет намного эффективнее.

«Методик огромное количество, и их сочетаний и вариаций тоже. Но составлять и подбирать их для конкретного пациента будет врач, а не аппарат, поэтому мы не боимся, что роботы нас ­когда-­нибудь заменят.»

Расходы

Вместе с моим соучредителем мы открыли первый центр Eva Clinic в 2010 году. Мы использовали заемные средства, покупали оборудование в кредит или в лизинг. В целом, затраты на организацию этого бизнеса прежде всего зависят от функционала самой клиники. Снять помещение и организовать косметологический кабинет с точки зрения комплектации, которая необходима согласно закону — это не так дорого и может стоить порядка 1 млн. руб. Поставить в этот кабинет современное оборудование, например лазер Fotona в нормальной комплектации — уже 15 млн. В среднем, хорошие современные машины для аппаратной косметологии стоят от 5–6 млн., и далее они могут дополняться оборудованием для расширения возможных манипуляций. Техника постоянно совершенствуется, и, естественно, приходится покупать новые комплектующие. Существует расходная часть — для косметологических аппаратов мы, например, покупаем дорогостоящие картриджи. Условия для лицензирования косметологических клиник постоянно ужесточаются, появляются новые требования, которые влекут за собой дополнительные помещения, увеличивая стоимость аренды. В наших клиниках с врачом–косметологом работает как минимум одна медсестра. Я считаю, что это необходимо, так как, если произойдет экстренная ситуация, врач не должен в этот момент быть один.

Конкуренты

Краснодарский край по количеству косметологических клиник на душу населения если не лидирует, то находится ­где-то совсем рядом с Москвой. У нас рынок эстетической медицины переполнен, более того, кроме официально зарегистрированных учреждений существует огромное количество подпольных «кабинетов», когда косметологические услуги оказывают люди, не имеющие на это никаких законных оснований, в частности специализированного образования. Они делают достаточно сложные и опасные манипуляции, которые могут приводить к летальным исходам. Сейчас рынок «серых» препаратов пытаются прикрыть, но на самом деле получается, что законы направлены против тех, кто работает официально. У нас, как у официальной клиники, максимально прозрачная система поступления и расходования препаратов для косметологических процедур — они маркируются, фиксируется номер партии и фамилия пациента. За то, что мы делаем, мы несем ответственность по закону. В то же время подпольные косметологи как покупали препараты неофициально, по совершенно другим ценам, так и продолжают это делать. Они процветают, их услуги стоят в разы дешевле, и никакой ответственности за результаты своей деятельности эти люди не несут. Уголовно они не наказуемы — нет чеков, нет документов, подпольный косметолог вообще никому ничего не должен. Административный штраф ему грозит только в том случае, если удастся доказать, что пациенту были нанесены тяжкие телесные повреждения. Человек хочет быть красивым, и не осознает, к чему может привести простой укол красоты «на дому». Я не говорю про анафилактические шоки, я вижу постоянно искореженные лица, с которыми люди в конце концов все равно приходят к нам. Гораздо дешевле в итоге прийти один раз в официальную клинику, и сделать все нормально и безопасно.

Перспективы

Раньше наших соотечественников заграницей всегда можно было узнать по гипертрофированным вследствие косметологических процедур лицам. Но все меняется, растет грамотность, понимание того, что косметология — это не волшебная палочка, а целостный подход к своей внешности. Молодость и красота зависят от общего состояния здоровья, от эндокринной системы, от питания и образа жизни. У меня появляются очень много молодых пациентов, им по 25, они приходят и говорят: «Я не хочу стареть, что для этого нужно делать?» Это очень правильный подход, потому что будущее — за профилактикой возрастных изменений. Аппаратная косметология с ее возможностями сегодня — это колоссальная сила, она уже может творить чудеса. С ее помощью мы все дольше сохраняем пациентам молодость, не отдавая их в руки пластического хирурга. Косметология будет становиться все более технологичной, уже сегодня можем подбирать протоколы, когда аппаратные процедуры оказывают влияние на разные слои кожи, вплоть до уровня глубокой дермы. Программ огромное количество, и их сочетаний и вариаций тоже. Но составлять и подбирать их для конкретного пациента будет врач, а не аппарат, поэтому мы не боимся, что роботы нас ­когда-­нибудь заменят.