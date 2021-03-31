По праву первая

31 марта ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского» (НИИ-ККБ № 1) отмечает 205-летие со дня основания. В 1816 году лечебное учреждение создавалось как казачий войсковой госпиталь и в итоге превратилось в крупнейшую современную клиническую больницу юга России. С какими достижениями подошла больница к своему юбилею, рассказал главный врач Владимир Порханов.

— Владимир Алексеевич, во-первых, поздравляем Вас со столь значимым юбилеем.

— Спасибо. Хотелось бы адресовать поздравление каждому сотруднику нашей больницы. Вся работа держится на этих людях, на их титаническом труде.

— Заступив на пост главного врача в 2004 году, Вы наверняка задумывались о перспективах клиники. Ожидали ли Вы, что к своему 205-летнему юбилею ККБ № 1 станет мощным многопрофильным медицинским комплексом юга России, одним из крупнейших центров по трансплантации органов?

— Краевая клиническая больница №1 в том виде, котором мы ее видим сейчас, образовалась в 2005 году, когда к региональной клинике присоединили Центр грудной хирургии. Сегодня в ней работают более пяти тысяч сотрудников, которые ежегодно обеспечивают лечение порядка 120 тыс. пациентов, проводят около 70 тыс. операций. Понимаете масштаб? Больница помогает самым тяжелым больным со всего региона. Она по праву называется Первой клиникой Кубани. Ожидал ли я тогда, что мы станем признанными лидерами здравоохранения региона? Наверное, тех результатов, о которых мы говорим сегодня, не ожидал никто. За последнее десятилетие удалось сделать действительно мощный рывок в развитии клиники. Открылись новые направления оказания специализированной медицинской помощи — вертебрология, сосудистая хирургия, рентгенхирургия, кардио- и торакальная хирургия. На базе Краевой клинической больницы №1 созданы уронефрологический, нейроневрологический и травматолого-ортопедический центры. Организовано оказание ортопедической помощи, включая эндопротезирование суставов. В 2009 году после перерыва на базе больницы возрождается трансплантология. Некоторые виды специализированной медпомощи не имеют аналогов в крае. В ККБ №1 находится один из крупнейших в крае травмоцентров 1-го уровня для взрослых и краевой комбустиологический (ожоговый) центр.

На территории ККБ №1 ведется строительство рентгено­диагностического и лечебного корпусов

Однозначно сегодня НИИ-ККБ №1 является одним из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений в ЮФО, где пациентам гарантируют уровень оказания медицинской помощи на уровне федеральных центров, в том числе высокотехнологичные операции. Важно, что лечение проводится абсолютно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Все это стало возможным благодаря работе сотрудников ККБ №1 и поддержке администрации Краснодарского края. Однако вне зависимости от нынешних достижений, впереди предстоит большая работа. Ведь с каждым годом нагрузка на главное медицинское учреждение региона увеличивается.

— Со дня своего основания больница сильно изменилась. В 2019 году было возобновлено финансирование реконструкции НИИ-ККБ №1, уже идут строительные работы, как это трансформирует клинику?

— Старые корпуса, построенные в середине прошлого века, перестали отвечать требованиям современной медицины. Задача реконструкции — обеспечить комфорт пациентов и расширить возможности оказания медпомощи, внедрить еще более современные методы исследования и лечения. В рамках работ будет построен лечебный корпус на 152 койки с современнейшим Краевым ожоговым центром, отделением гнойной хирургии, травматологическим отделением (отделение сочетанной травмы), неврологической реанимацией сосудистого центра (для пациентов с инсультами), реанимационные отделения, отделение эндоскопии, отделение лучевой диагностики, операционный блок.

В настоящий момент на территории ККБ №1 строится рентгенодиагностической корпус, уже возводится финальный четвертый технический этаж. Параллельно идут железобетонные работы на четвертом этаже 10-этажного лечебно-диагностического корпуса, ведутся строительно-монтажные работы и на других объектах строительства.

Завершить возведение трех корпусов — рентгенодиагностического, лечебного и технического — планируем в 2022 году.

— Сегодня «НИИ-ККБ №1 им. проф. С. В. Очаповского» является ведущим центром трансплантологии в регионе и одним из лидеров в России. Давайте вспомним, как возрождалось это направление деятельности клиники 12 лет назад?

— В октябре 2009 года после многолетнего перерыва в НИИ-ККБ №1 была удачно выполнена трансплантация почки от мамы сыну. С этого момента было положено начало реализации трансплантологической программы Краснодарского края. На базе больницы был создан краевой координационный центр трансплантологии и органного донорства, получена лицензия на забор и трансплантацию органов, сформированы краевые приказы, регламентирующие трансплантацию, начато ведение регистра больных, нуждающихся в трансплантации различных органов. Проделана колоссальная работа. Сегодня мы выполняем от 60 до 120 трансплантаций в год. В ККБ №1 проводят операции по пересадке сердца, легких, печени, почек и поджелудочной железы. Благодаря краевому финансированию для жителей Кубани эти операции бесплатные.

На начало 2021 года осуществлено более 850 операций по пересадке различных органов, в том числе 460 — почек, 208 — пересадок сердца, 178 — печени, 6 — трансплантаций легких и пр.

Сегодня ковидный госпиталь продолжает работать. Пока о его закрытии говорить рано. Несмотря на стабилизацию эпидобстановки, люди продолжают болеть коронавирусом

— Знаменательным событием в истории Краевой клинической больницы №1 стало открытие в марте 2019 года отделения амбулаторного диализа. Он стал крупнейшим на юге?

— Крупнейшим и ультрасовременным, где диализные процедуры и нефрологическая помощь оказывается пациентам в рамках ОМС. В пяти диализных залах располагаются 25 современных аппаратов «искусственная почка» для заместительной почечной терапии пациентам с хронической болезнью почек 5-й стадии. Отделение рассчитано на 130 пациентов. Кроме того, в отделении можно проводить альтернативный метод лечения перитонеального диализа, который проводится в домашних условиях, а пациенты прибывают в отделение раз в месяц на очную консультацию врача-нефролога. Отделение диализа входит в состав уронефрологического центра, единственного в крае специализированного центра с самым широким спектром диагностических средств. Каждый год здесь принимают более тысячи пациентов.

— Чуть больше года назад в Краевой клинической больнице №1 был запущен современный линейный ускоритель. Заявлено, что технологические решения, заложенные в этом аппарате, позволяют лечить практически любой вид рака, чувствительный к лучевой терапии. Это так?

— Все верно. Мы проводим лучевую терапию как в условиях круглосуточного стационара, так и в дневном стационаре. Сегодня более 70% онкологических больных нуждаются в лучевой терапии. Чтобы было понятно, насколько высока потребность в лучевой терапии, скажу, что спустя два месяца после запуска аппарата, мы вышли на максимальную его загрузку. На Кубани есть три линейных укорителя, наш самый загруженный. В будущем мы намерены приобрести второй линейный ускоритель, а также в целом совершенствовать нашу службу лучевой терапии. К примеру, не так давно в клинике запущен новый инструмент — рабочие станции MIM. Система позволяет сопоставлять данные любых изображений пациента (КТ, МРТ и другие) для более точного планирования лучевой терапии. В мире пока установлено около 4 тыс. подобных инсталляций. В России — всего шесть, наша седьмая.

«Однозначно сегодня НИИ-ККБ №1 является одним из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений в ЮФО, где пациентам гарантируют уровень оказания медицинской помощи на уровне федеральных центров, в том числе высокотехнологичные операции.»

— А как развивается направление амбулаторной помощи на базе Краевой клинической больницы №1?

— В нашей краевой консультативно-диагностической поликлинике помощь оказывается по 52 профилям. Комплекс оснащен современным оборудованием и обеспечивает пациентов квалифицированной врачебно-консультативной помощью. Число амбулаторно-поликлинических посещений неуклонно растет и в среднем в год достигает 810 тысяч. Только КТ-исследований мы делаем почти 140 тысяч, а МРТ-исследований – 14 тысяч в год! Опыт, знания, высокий профессионализм нашего коллектива, использование мощной современной диагностической базы позволяет в кратчайшие сроки провести прием, обследование пациентов, своевременно установить диагноз, дать соответствующие рекомендации по консервативной терапии либо госпитализировать в профильное отделение для оказания специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи. Несмотря на тяжелый 2020год нам удалось сохранить полноценную непрерывную работу коллектива в условиях новой коронавирусной инфекции, проведена реорганизация маршрутизации пациентов, получающих плановую консультативно-диагностическую помощь, разделены потоки пациентов; организованы и функционируют контрольно-пропускные пункты на входах в больницу, где ежедневно дежурит врачебно-фельдшерская бригада.

— Два года назад на базе поликлинического отделения для прикрепленного населения появился центр амбулаторной онкологической помощи. Насколько в связи с этим улучшилось качество ранней диагностики онкологии?

— В целом благодаря созданию сети ЦАОП на Кубани сократилось время на диагностику и постановку диагноза. Пациенты быстрее начинают лечение, что очень важно. Плюс ко всему пациент проходит диагностику и лечится с применением высокотехнологичных методов в одном месте.

В нашем центре развернуто отделение дневного стационара на пять коек, для проведения амбулаторного химиотерапевтического лечения пациентов

— В 2019 году в Краевой клинической больнице №1 открылся первый в Краснодарском крае кабинет централизованного разведения химиотерапевтических препаратов — цитостатиков. Подобных кабинетов всего три в России?

— Еще два кабинета находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Наш кабинет расположен на базе онкологического отделения клиники. Его наличие позволяет более рационально расходовать противоопухолевые препараты: подготовка для онкобольных всех отделений больницы осуществляются в одном месте.

Лучевая терапия проводится как в условиях круглосуточного стационара, так и в дневном стационаре

— Если вспомнить март 2020 года, когда в Краснодарский край пришел коронавирус и от системы здравоохранения потребовали максимальной мобилизации, как проходила перестройка работы в ККБ №1? И как функционирует ковид-госпиталь сейчас, когда динамика заболеваемости замедлилась?

— Мы заблаговременно готовились к началу пандемии. В регионе еще не зарегистрировали первый случай коронавирусной инфекции, а сотрудники ККБ№1 уже отправились в больницу в Комунарке и в СКЛИФ, где перенимали опыт коллег. 1 апреля на базе НИИ-ККБ №1 был открыт ковид-госпиталь, где по сей день лечат самых тяжелых пациентов с сопутствующими COVID-19 заболеваниями, так как в крае только в НИИ-ККБ №1 применяется экстракорпоральная мембранная оксигенация — ЭКМО.

В разгар пандемии наша больница оставалась единственным медицинским учреждением в регионе, которое не прекращало оказывать многопрофильную помощь. Во время пандемии плановые операции остановили всего на две недели, а экстренная медицинская помощь оказывалась без перерыва в полном объеме. В том числе не прекращался прием онкологических пациентов и пациентов с подозрением на опухоль.

Сегодня ковидный госпиталь закрывать никто не собирается, он работает. Несмотря на стабилизацию эпидобстановки, люди продолжают болеть коронавирусом. Причем мои коллеги, работающие в «красной зоне», отмечают, что вирус стал более агрессивным, пациенты переносят его тяжелее. Количество находящихся в госпитале постоянно меняется, в среднем у нас проходят лечение около 200 человек в день.

«Сегодня мы выполняем от 60 до 120 трансплантаций в год. В ККБ №1 проводят операции по пересадке сердца, легких, печени, почек и поджелудочной железы. Благодаря краевому финансированию для жителей Кубани эти операции бесплатные.»

— НИИ-ККБ №1 участвует в двух региональных программах, входящих в нацпроект «Здравоохранение» — это «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Как идет их реализация?

— Более того, в рамках программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями мы являемся координатором проекта на всей территории Кубани. В 2019 году по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» закуплено медицинское оборудование на общую сумму 90 млн руб., включая магнитно-резонансный томограф и оборудование для проведения ранней реабилитации пациентов, перенесших инсульт. В 2020 году ККБ №1 получено 110 млн руб. на приобретение ангиографических систем, аппаратов ИВЛ и ультразвуковой диагностики. С 2019-2020 гг. из средств программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» для нашей больницы было приобретено медицинское оборудование на общую сумму более 800 млн руб. В 2021 году оснащение продолжится.

— С декабря 2014 года больница носит название ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаповского». В октябре 2016 года Вы стали первым на Кубани академиком РАН по медицине. Расскажите о главных достижениях научной деятельности.

— В 2015 году был создан научно-организационный отдел, организована работа 14 научных отделов по основным профильным направлениям медицины. Сегодня НИИ-ККБ №1 стал полноценной базой для передовых научных разработок. В нашем институте ведется активная работа по разработке новых технологий и методов лечения заболеваний, проводятся клинические исследования, в том числе между­народные.

В ККБ №1 применяется современная роботизированная хирургическая система «Da Vinci»

В 2017 году была открыта научная лаборатория «Лаборатория разработки и изучения новых технологий лечения заболеваний». В лаборатории ведется разработка инновационных медицинских технологий на основе аутологичных клеток. Технологии применяются для лечения термических ожогов тяжелой степени. Проводятся клинические испытания по лечению пациентов хирургического профиля с помощью плазмы, обогащенной тромбоцитами. Изучается воздействие плазмы, обогащенной тромбоцитами, на процессы заживления тканей. В 2018 году в лаборатории была внедрена методика консервации костной ткани, что позволило создать локальный тканевой банк и многое другое.

За последние пять лет сотрудниками ККБ №1 опубликовано около 25 монографий и запатентовано более 40 различных способов диагностики и лечения различных заболеваний.

— Недавно сотрудники ККБ №1 во главе с Вами провели операцию на головном мозге обезьяны в НИИ медицинской приматологии, аналогов которой нет в мировой научной практике. В чем ее уникальность?

— В состав нашей делегации вошли девять сотрудников Краевой клинической больницы №1, включая меня. Также принимали участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Костромы. Целью эксперимента стало развитие современной онкологии, поиск новых методик лечения рака печени и головного мозга.Суть методики заключается в сосудистой изоляции головы и введении химиопрепарата в мозг в дозировке в 10 раз превышающей терапевтическую. Когда подопытное животное проснулось, показало адекватную реакцию на окружающих, у него восстановилось самостоятельно дыхание.

— Есть ли новации в уже используемых методиках лечения, которыми особенно гордится ККБ №1?

— Их очень много. К примеру, нами применяется современная роботизированная хирургическая система «Da Vinci». Это многокомпонентное устройство, обеспечивающее трехмерное изображение операционного поля и высокую точность передачи движений врача-хирурга на манипуляторы робота. Благодаря «Da Vinci» врачи выполняют сложнейшие малоинвазивные органосохраняющие операции при патологии различных органов пациента.

— Владимир Алексеевич, отмечая юбилей больницы, что бы Вы хотели сказать сотрудникам и пациентам ККБ №1?

— В первую очередь хочу поблагодарить каждого сотрудника нашей больницы за благородный труд. Юбилей — это отличный повод взглянуть в прошлое, чтобы оценить то, что есть сейчас, и построить планы на будущее. Я уверен, что вместе мы сделаем Краевую клиническую больницу №1 еще лучше. А пациентам желаю здоровья, чаще отвлекаться от забот и замечать больше позитива в жизни.