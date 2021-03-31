Экономика Региона: Важной новостью последних лет для жителей края стала разработка градостроительного плана Краснодара. Как велась работа над ним? В чем особенность, уникальность этого документа для нашего региона?

Юрий Рысин: Генплан был готов в 2019 году, весь прошлый шли согласования и утверждения. Он прошел 16 согласований федеральных министерств и ведомств, 14 — краевых. В итоге после общественных обсуждений в сентябре 2020 года генплан утвердила городская дума. Это современный документ, выполненный на цифровой топографической подоснове, с детальной проработкой зеленого каркаса Краснодара, всех имущественных, земельных вопросов. К подготовке проекта были привлечены экологи, общественники, жители города. Поступили тысячи предложений, поэтому документ уникален еще и вниманием к нему общественности. Такого массового интереса к генплану еще никогда не было. Важную роль сыграло качество разработки документа Санкт-Петербургским проектировщиком — «Научно-исследовательским инсти­тутом перспективного градостроительства». В итоге Краснодар получил генплан, разработанный по последнему слову градостроительной науки с соблюдением всех требований законодательства — один из самых современных генпланов в стране.

ЭР: Когда же кубанскую столицу ждут кардинальные преобразования в рамках нового генерального плана?

Ю. Р.: Генплан — это стратегический документ, в котором главное — определить функциональные зоны. В его основе — десятки слоев информации, большая земельная база. Что касается тактической работы, реализации строительных программ, Краснодар — один из лидеров в стране по объемам вводимого жилья, надеюсь, им и останется. Потому что на квартиры в Краснодаре огромный спрос, наш строительный комплекс — один из самых мощных в стране. Администрация края реализует большую программу социального строительства — школы, детские сады, спортивные объекты, в том числе — масштабные, например, «Город спорта» в Краснодаре. Сейчас активно обсуждается проект реновации кинотеатра «Аврора». Это огромный комплекс, главным образом, подземных сооружений — многофункциональный, высокотехнологичный. При этом будет сохранен памятник советской архитектуры — здание кинотеатра «Аврора», сложнейший объект будет включен в структуру бульвара по ул. Красной. В итоге в городе появится новый уникальный выставочно-зрелищный комплекс.

ЭР: Известно, что также ведется разработка генпланов крупнейших курортов региона — Сочи, Геленджика, Анапы. Есть ли какие-то общие черты у этих документов, главные задачи, которые они должны решить?

Ю. Р.: Если говорить об Анапе и Геленджике, для них действительно уже разрабатываются современные генпланы. Право выполнить эту работу по итогам конкурса выиграл тот же Санкт-Петербургский институт перспективного градостроительства, который так хорошо проявил себя в Краснодаре. Задачи по развитию курортов отличаются от задач по развитию миллионного столичного города. Тем не менее метод, который использован в Краснодаре, активно используется и при разработке генпланов Анапы и Геленджика. Здесь в приоритете — курорт, экологические вопросы, историческая основа, которая обязательно должна быть сохранена. В этом году основные работы планируется завершить, еще год потребуется на согласование и утверждение документов.

«Генплан — это стратегический документ, в котором главное — определить функциональные зоны. В его основе — десятки слоев информации, большая земельная база.»

В Сочи ситуация иная. Там задумана большая работа, для начала в качестве обосновывающего документа предполагается выполнить мастер-план курорта. Ведь Сочи — это особое место. Сейчас решается, кто займется разработкой этого сложного проекта.

ЭР: В Сочи, как мы знаем, началась новая стадия реконструкции морской набережной, планируется создать искусственную прибрежную территорию. По масштабности проект сравнивают с олимпийской стройкой. Как Вы оцениваете перспективы его реализации, реалистичность и экономическую целесообразность? Ведь планы постройки искусственных островов у берегов Сочи озвучивались уже неоднократно, но ни один из них так и не был реализован.

Ю. Р.: Наиболее активно темой создания искусственных территорий в акватории моря у берегов Сочи мы занимались при подготовке к Олимпиаде 2014 года. Был подготовлен хороший проект, выполнено математическое моделирование, документ даже прошел согласования, но не сложилось. Сейчас предпринимается новая попытка — надеюсь, она увенчается успехом, потому что сочинской набережной действительно надо заниматься, расчистить от стихийной застройки, благоустроить. Есть идея расширить пляжную полосу, цивилизовать объекты сферы обслуживания, сделать современную, европейского уровня набережную, которая станет достопримечательностью главного курорта страны. В Сочи уже есть опыт строительства семикилометровой набережной в Имеретинской низменности — не сказать, что на 100% удачный, главным образом из-за инженерной сложности объекта. Но в целом набережная получилась, стала одним из самых популярных мест в Имеретинке. Поэтому я с большой надеждой смотрю на идею создания нового курортного пространства. Знаю, что проект поддержал губернатор. Важнейший момент — обеспечение безопасности, инженерная защита территории. Проектные идеи и решения, которые предлагаются, должны быть изучены, есть четкое понимание ответственности за их правильность. Привлечены хорошие специалисты по моделированию берегов, созданию искусственных территорий. Важно, чтобы все совпало: и интерес к проекту власти, и интерес бизнеса, и чтобы средств на реализацию хватило.

ЭР: Как вы оцениваете проведенную в Сочи реконструкцию Ривьерской набережной с точки зрения архитектурной ценности и функциональности для горожан? По вашему мнению, будут ли какие-то успешные наработки этого проекта использоваться при благоустройстве других городов края?

Ю. Р.: Ривьерская набережная — проект очень современный. Его я оцениваю высоко, поскольку это новый взгляд на организацию пространства морской набережной. Ривьера — это история, символ, и очень хорошо, что она стала такой интересной, современной. Не сомневаюсь, удачные идеи будут распространяться и дальше — сейчас Анапа активно занимается своими набережными, Геленджик. Поэтому, я думаю, Ривьера — хороший пример, который будет использован для дальнейшей работы.

ЭР: Если говорить о береговой полосе курортов: в 2019 году на территории Краснодарского края были приняты нормативы, ограничивающие этажность строительства в пятисотметровой прибрежной зоне. Заработала ли уже принятая норма в полную силу и как она осуществляется?

Ю. Р.: Эта норма действительно была внесена в статью 27 Градостроительного кодекса Краснодарского края по инициативе губернатора края, Вениамина Кондратьева. В соответствии с этой нормой муниципальным образованиям рекомендовано внести в свои правила землепользования ограничение на жилую застройку в пятисотметровой водоохранной зоне моря. Хотя федеральным законодательством строительство в ней не запрещено при условии выполнения требований по обеспечению сооружений инженерными сетями, тем не менее было решено сохранить морской фасад курортов, вид на море, серьезно ограничив строительство жилья, апарт-отелей. И эта норма уже работает — в ряд текущих проектов были внесены изменения по этажности, на жилую застройку в том же Сочи наложен мораторий. По моему мнению, эта норма — своевременная, потому что жилье начало вытеснять курортные объекты из самой привлекательной прибрежной зоны, а это неправильно. Побережье — это достояние страны, и застроить его жилыми домами в ущерб курортам просто недопустимо.

«Невозможно развивать курорты, если не готова инженерная инфраструктура. Ну как приглашать людей на отдых, если на территории перебои с централизованным водоснабжением или проблемы с канализационными сетями?»

ЭР: В прошлом году министерство курортов и туризма анонсировало создание и развитие новых туркластеров — Абрау-Утриш, Веселовка-Голубицкая, Изумрудный мир, Курджипский. Прозвучало, что первостепенная задача властей — это создание необходимой инженерной инфраструктуры. Таким образом, министерства и ведомства края будут принимать в этих проектах участие?

Ю. Р.: Безусловно, невозможно развивать курорты, если не готова инженерная инфраструктура. Ну как приглашать людей на отдых, если на территории перебои с централизованным водоснабжением или проблемы с канализационными сетями? Это не очень справедливо по отношению к тем, кто к нам приезжает отдыхать со всей страны. Поэтому первоочередные задачи для развития туристических кластеров — это вода, канализация, электроснабжение, благоустройство, чтобы создать условия для развития туристического бизнеса. Администрация Краснодарского края, все уполномоченные подразделения будут заниматься этими проблемами в 2021 году.

ЭР: Важной, охватывающей все муниципалитеты региона, в прошлом году стала работа по определению границ зон затопления и подтопления на территориях населенных пунктов. В какой стадии находится этот проект?

Ю. Р.: Все зоны затопления, подтопления уже определены, завершается их согласование и утверждение. Проектом были охвачены 662 населенных пункта Краснодарского края, 4 тыс. км водных объектов в их границах. Была проведена огромная, сложная работа с привлечением сотен людей. Специалисты выполнили лазерное сканирование, промеры глубин водных объектов, различные обследования, камеральную обработку, создали трехмерные модели каждого населенного пункта. Научными методами определили возможные риски затоплений и подтоплений для территорий, рассчитанные на сто лет. Работа велась вместе с муниципалитетами, было много нюансов, уточнений по их замечаниям, то есть территории с этими документами практически уже работают, не дожидаясь окончания процесса утверждения. Все работы завершены, сейчас идет согласование пяти федеральных органов власти. После этого границы утвердит Федеральное агентство водных ресурсов, поставит зоны на кадастровый учет, и тогда документ станет законом. Надеюсь, что это произойдет в третьем квартале текущего года. На основе принятых документов будут проводиться все мероприятия по комплексной инженерной защите.

ЭР: Что нас ждет в будущем? Какие знаковые проекты благоустройства начнутся или будут продолжены в Краснодарском крае в 2021 году?

Ю. Р.: Край принимает участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», на ее реализацию в нашем регионе ежегодно выделяется более 1,5 млрд руб. С момента старта проекта благоустроено около тысячи объектов на всей территории края, несколько сотен будет благоустроено в текущем году — парки, скверы, бульвары. Раньше об этом мечтать было невозможно, а теперь даже сельские, станичные парки приводятся в такой порядок — не во всех городах такое встретишь. Реализация программы продолжается, и край в ней активно участвует. Нам помогает огромный опыт благоустройства общественных территорий, который есть в крае, особенно на курортных территориях — ведь мы и до старта программы этой работой активно занимались.

Беседовала Ольга Логинова