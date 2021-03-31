«Ввод в строй реконструируемых водопроводов обеспечит курортные города водой на десятилетия вперед» Министр топливно­ энергетического комплекса и жилищно­ коммунального хозяйства Краснодарского края Андрей Ляшко о том, как решается вопрос с водоснабжением

— Андрей Владимирович, не секрет, что в приморских городах Краснодарского края существует проблема с водоснабжением. Особенно остро она проявилась в прошлом году. В чем кроются истоки данной проблемы?

— Проблема водоснабжения курортных городов существует давно. Особенно быстрыми темпами она нарастала в Геленджике и Новороссийске. В Сочи, Анапе и других городах она нивелировалась с течением более удачных обстоятельств — это наличие стабильных источников водоснабжения, меньшая зависимость от водоснабжения магистральных межмуниципальных водоводов, при износе которых снижалась производительность.

Основными источниками водоснабжения Геленджика являются подземный водозабор в селе Дивноморское и Троицкий групповой водопровод, который введен в эксплуатацию в 1971 году. Он имеет высокий износ и подает только половину возможного объема воды. Водоснабжение Новороссийска осуществляется от Неберждаевского водохранилища и также от Троицкого группового водопровода. Производительность местных водозаборных сооружений напрямую зависит от атмосферных осадков.

Действительно, в прошлом году ситуация усугубилась засушливым летним периодом. Прошлый год по атмосферным осадкам стал одним из наиболее неблагоприятных за последнее десятилетие. Так, за шесть месяцев 2020 года количество выпавших осадков на территории Геленджика составило 174 мм, тогда как за 2019 год данный показатель составил 530 мм, что в три раза больше, а в 2018 году — 868 мм, что уже в пять раз больше. В связи с этим на Дивноморском водозаборе из 35 скважин было остановлено 16 и более, объем подъема воды снизился с 20 до 10 тыс. кубометров в сутки и снижался еще ниже.

В настоящее время с учетом принимаемых мер и, что самое главное, восстановлением природного водного баланса в водных источниках, ситуация с водоснабжением существенно стабилизировалась.

— Какие на сегодняшний день существуют пути решения проблемы водоснабжения курортов?

— Как уже было сказано, наибольший дефицит питьевой воды существует в Новороссийске и в Геленджике. Понимая проблематику ситуации администрацией Краснодарского края, а также вышеназванными муниципалитетами, при поддержке федерального центра были детально изучены и максимально глубоко проработаны все возможные варианты решения проблем водоснабжения. По результатам проведенной работы некоторые мероприятия уже реализованы.

Основными путями решения вопроса водоснабжения курортных городов мы видим полную реконструкцию Троицкого группового водопровода, разработку дополнительных источников водоснабжения, снижение потерь и достижение баланса в системах водоснабжения за счет «закольцовок» основных внутригородских сетей.

«В настоящее время с учетом принимаемых мер и, что самое главное, восстановлением природного водного баланса в водных источниках, ситуация с водоснабжением существенно стабилизировалась.»

— Какие конкретные шаги министерство и администрация Краснодарского края предпринимает для решения проблемы водоснабжения курортных городов? Как решался вопрос в минувшие годы?

— 26 мая 2020 года был введен в эксплуатацию новый участок Троицкого группового водопровода протяженностью 18 километров, что позволило подавать больший объем воды, а также, что немаловажно, повысить надежность работы системы подачи воды, то есть избежать крупных аварий, из-за которых водоснабжение Крымска, Геленджика и Новороссийска полностью прекращалось на время ремонтных работ.

В 2020 году при поддержке федерального центра была начата разведка подземных месторождений пресных вод в Геленджике на Пшадском месторождении пресных вод. Сейчас мы ожидаем завершения данных работ. По предварительным данным, наличие запасов пресных вод подтверждено, в настоящее время ожидается завершение мониторинга работы разведывательных скважин, после которого Росгеология сможет предоставить нам утвержденный отчет о месторасположении и объемах запасов пресных вод.

Согласно Заключению ГУП КК «Кубаньгеология», эксплуатационные запасы питьевых подземных вод были оценены в количестве 40 тыс. кубометров в сутки.

На основании отчета Росгеологии будет сформирован план строительства скважин, сооружений водоподготовки, резервуаров чистой воды, насосных станций, водопроводных сетей. Администрацией Краснодарского края и муниципалитетом будут приняты все возможные необходимые меры для ускорения проектных и строительно-­монтажных работ.

Также в этом году продолжатся работы по строительству дополнительной водопроводной сети Троицкого группового водопровода. Весь комплекс работ по строительству новой нитки планируется завершить к 2022 году. Важно отметить, что ввод новых участков Троицкого группового водопровода позволит нам повышать производительность водоснабжения, то есть подавать больший объем воды.

Концессией водоснабжения Геленджика до начала курортного сезона планируется завершить капитальный ремонт водозаборных скважин на Дивноморском водозаборе. Краевым предприятием «Кубаньводкомплекс» в этом году будет завершен капитальный ремонт части водозаборных скважин на Троицком месторождении пресных вод.

— Какой объем финансирования предусмотрен для строительства новых водопроводов? Каковы сроки реализации проектов?

— Для строительства дополнительной сети Троицкого группового водопровода до 2024 года в краевом бюджете предусмотрено порядка 10 млрд руб­лей.

— Закладывается ли в проекты водоснабжения курортов фактор прогрессирующего роста населения приморских городов и, как следствие, роста жилищного строительства?

— Развитие Пшадского месторождения в совокупности с работой водозаборных сооружений села Дивноморское и подаваемой воды от Троицкого водовода позволит обеспечить надежным водоснабжением всех абонентов Геленджика и Новороссийска на десятилетия вперед.

«Для строительства дополнительной сети Троицкого группового водопровода до 2024 года в краевом бюджете предусмотрено порядка 10 млрд руб­лей.»

— Планируется ли реконструкция внутригородских водопроводов?

— Такая работа проводится местными ресурсоснабжающими организациями в рамках собственных инвестиционных программ, а также муниципалитетами в рамках региональной программы «Развитие ЖКХ».

— Существуют ли альтернативные способы снабжения курортных городов питьевой водой помимо подведения водопроводов из других местностей? Планируется ли задействовать их?

— Наверное, стоит отметить, что нами также были проработаны вопросы строительства опреснительных установок. Но приоритет решению вопроса альтернативного водоснабжения все же был отдан разработке месторождений пресных вод, так как при тех же капитальных вложениях себестоимость воды, получаемой от опреснительных установок, будет составлять более 100 руб­лей за кубометр воды. Дополнительным препятствием развития вопроса строительства опреснительных установок стала невозможность соблюдения экологического законодательства при строительстве.

— Опираетесь ли вы на зарубежный опыт аналогичных населенных пунктов, где также существовала или существует проблема с водоснабжением?

— Безусловно. Нами был изучен опыт Израиля в применении опреснительных установок, который впоследствии имеет локальное применение в меньших масштабах в России.

Интересным примером является Сингапур. Там 25% воды, подаваемой в централизованную систему водоснабжения, получают за счет опреснения морской воды, 45% за счет дождевой воды, собранной в природных водоемах, и еще 30% питьевой воды получают после очистки сточных вод. Как отмечают местные специалисты, проблема заключается не в сложности технологии очистки такой воды, а в убеждении населения пользоваться такой водой, хотя она по химическому составу является точно такой же, как от других источников. Поэтому, исходя из того, что на Черноморском побережье имеются собственные природные запасы пресных вод, мы сейчас находимся в активной стадии решения вопроса дефицита водоснабжения.

С учетом принимаемых мер, мы убеждены в том, что водоснабжение в курортный сезон этого года будет обеспечено на надлежащем уровне.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края