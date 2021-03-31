Алексей Сидоров: «Объединение НПЗ — дань прошлому и шаг в будущее» Алексей Сидоров о знаковом событии для двух крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий

— Алексей Владимирович, объединение промышленных предприятий — явление в отечественном бизнесе нечастое. Каковы главные факторы, обусловившие принятие такого решения?

— Действительно, ситуация уникальная. Два крупных вполне успешных и самодостаточных завода, занимающих на рынке ­нефтепродуктов свои ниши,— и вдруг объединение... Однако это «вдруг» кажущееся.

На самом деле это стратегическое решение, основанное на тщательном анализе текущего положения дел и ближайшей перспективы, под которой подразумевается запуск на Афипском НПЗ комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля.

Если иметь в виду организационный момент, то здесь главным фактором стало то, что оба завода управляются компанией «ФортеИнвест» Саида Гуцериева и входят в состав группы «САФМАР». Именно это обстоятельство сделало возможным процесс объединения.

— Вы говорите о перспективе запуска комплекса гидрокрекинга. Поясните, что даст внедрение новых технологий предприятию и как это связано с решением об объединении.

— Модернизация и объединение — два ключевых момента, и каждый заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее.

Начну с производственного перевоору­жения, активная фаза которого началась на Афипском НПЗ осенью 2019 года. Тогда стартовали работы на площадке комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля — это, можно сказать, сердце будущего предприя­тия, современного и экологичного, отвеча­ющего всем стандартам и нормам, в том числе и природоохранного характера.

В целом модернизация предусматривает внедрение широкого набора новых установок и процессов. В их числе, например, целый перечень объектов общезаводского хозяйства, включая локальные очистные сооружения.

Благодаря перевооружению мы получим большую, нежели сейчас, глубину переработки сырья и создадим базу для увеличения линейки продукции. В частности, планируется выпуск топлива в соответствии с самым жестким современным экологическим стандартом — «Евро5».

Но для всего этого нужны ресурсы — уже прошедшее первичную переработку ­сырье. И ­его-то нам как раз даст краснодарская площадка.

— Мы, кажется, подошли к производственной логике присоединения Краснодарского нефтеперерабатывающего за­вода к Афипскому НПЗ?

— Ситуация на глобальном нефтяном рынке остается напряженной, так как получается, что выживание нефтеперерабатывающих активов возможно только при модернизации производства. Усилия правительства РФ в этом направлении, выраженные в последовательной реализации этапов налогового маневра нефтяной отрасли, направлены на стимулирование повышения глубины переработки нефти.

Синергия АНПЗ и КНПЗ обеспечит эф­фективность и выживание обоих предприя­тий, так как позволит оптимально модернизировать их, используя существующие особенности производств. Работа двух заводов под одним брендом позволит принимать с краснодарской площадки для дальнейшей переработки дополнительные объемы мазута и вакуумного газойля на установки афипской площадки.

Рост глубины переработки на выходе с двух предприятий станет возможным за счет увеличения загрузки мощностей глубокой переработки афипского производства без строительства дополнительных установок на обеих площадках, что благоприятно скажется и на экологической составляющей ­обеих территорий.

За счет слияния двух потенциалов мы сможем обеспечить устойчивость предприятий в новых условиях, сохранить рабочие места, а также продолжить сотрудничать по всем социально-­экономическим проектам в регионе, в которых в настоящее время задействованы НПЗ.

— Есть уверенность, что ресурсов двух площадок хватит для полноценной загрузки мощностей новых технологических объектов?

— Безусловно. Дело в том, что перевооружение — это не только строительство новых объектов. Это еще и усовершенствование действующих установок, повышение их производительности и эффективности работы.

В этом смысле показательна та кропотливая деятельность, которую в последнее время вели на Афипском НПЗ.

Так, прошлой весной здесь прошло перевооружение установки совместной переработки газа и газоконденсата (СПГК). Как итог производительность СПГК выросла на десять процентов. Отмечу особо, что задача была не только сложной в техническом плане, но и весьма затратной в финансовом смысле.

Непрофессионал, наверное, придет в недо­умение и задаст вопрос: «Зачем инвестировать еще и в перевооружение действующих установок, когда на строительной площадке уже возводится фактически новый завод — с самым передовым оборудованием?..»

Объясняю. Вся работа по увеличению мощности действующего производства вытекает как раз из будущих сырьевых потребностей реализуемого сегодня проекта. И чем выше будет производительность уже существующих технологических установок, тем больший экономический эффект принесет комплекс гидрокрекинга после ввода в эксплуатацию.

— Учитывая все сказанное выше, давай­те подытожим. Какие плюсы принесет объединение?

— Если коротко обобщить, можно сказать, что работа двух заводов под брендом Афипского НПЗ и формирование единого технологического процесса обеспечат мощный синергетический эффект. Объединенное предприятие позволит сократить производственные затраты, увеличить рентабельность и с оптимизмом построить планы на будущее.

Последнее касается в числе прочего и модернизации: процесс объединения заводов не повлияет на сроки и объемы исполнения работ по технологическому перевооружению. Планируется, что уже в III квартале 2022 года будет завершено строительство комплекса ­гидрокрекинга вакуумного газойля.

— И Афипский, и Краснодарский НПЗ активно участвуют в социально-­экономических проектах Краснодара и Северского района. Расскажите, пожалуйста, не повлияет ли объединение на активность предприятий.

— Действительно, это крайне важный фактор, который нельзя не учитывать. Афипский НПЗ — единственный поставщик услуг по водоснабжению, очистке сточных вод, транзиту электроэнергии в поселок Афипский и близлежащие поселения. Также завод снабжает теплом промышленную зону Северского района.

Примерно то же самое можно сказать и о дея­тельности Краснодарского НПЗ. Это больше чем просто завод. Предприятие не только полностью интегрировано в экономику кубанской столицы, но и является важной составляющей в системе городского хозяйства. В частности, производственные мощности встроены в энергетическую инфраструктуру муниципалитета. Через завод идет обеспечение части Краснодара электричеством и теплом.

Синергия предприятий позволит работать краснодарской площадке, а значит, сохранить ее участие в социальных проектах. Что касается Афипского НПЗ, то его деятельность на благо района также не поменяется. Мы помогали и будем помогать региону присутствия: здесь живут наши рабочие — это наша социальная ответственность.

Группа «САФМАР» продолжает процесс оптимизации своих нефтеперерабатывающих активов. Восстановление исторической технологической цепочки изначально было положено в основу стратегии развития нефтеперерабатывающих предприятий группы на юге России. Следуя утвержденному плану, «САФМАР» продолжает процесс реорганизации в форме присоединения Краснодарского НПЗ к Афипскому НПЗ и рассчитывает его завершить летом текущего года.

— Как вы относитесь к объединению заводов не с деловой, а с личной точки зрения? В­се-таки оба предприятия для вас, можно сказать, родные…

— Да, так сложилось, что я руководил Краснодарским НПЗ, а теперь возглавил афипский. Понятно, что судьба обоих предприятий мне небезразлична.

Как профессионал я считаю, что процесс объединения всем пойдет на пользу. А чисто по-человечески очень приятно, что история повторяется: наши ветераны отлично помнят, что прежде — не так давно! — заводы были единым целым.

В 1980 году решением Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР было создано производственное объединение «Красно­дарнефтеоргсинтез». В его состав вошли все три действовавшие в то время в регионе нефте­перерабатывающие предприятия — в Краснодаре, Туапсе и поселке Афипском. У каждого завода была своя функция, но управление и коор­динация осуществлялись централизо­ванно. Кстати, так же, как и теперь,— на объединенном заводе. Получается, два наших предприятия роднит не только настоящее, но и прошлое. И я верю в это славное будущее.