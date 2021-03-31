«Мы — мекка серфингистов»

Заслуженный военный летчик-cнайпер, полковник и бывший начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища Виктор Ляхов в 2019 году занял пост главы Ейского района. В интервью „Ъ-Экономика региона“ Виктор Ляхов рассказал, зачем к нему приходили силовики, когда вырастет город-сад и за что Ейск любят жители и отдыхающие.

Экономика Региона: Недавно Ейский район оказался во всех новостных лентах в связи с возникшими к вам у силовиков вопросами. Что тогда произошло на самом деле?

В. Л.: Я не сомневался, что разговор начнется с этого вопроса. К сожалению, в конце февраля средства массовой информации живо подхватили и распространили недостоверную информацию о том, что меня и моего заместителя задержали и в наручниках этапировали в Краснодар. Это неправда, я не покидал территорию муниципалитета. Действительно, представители следственных органов посещали 19 февраля здание, где располагаются администрации города и района, я ответил на вопросы, которые были мне адресованы. Не думаю, что могу комментировать произошедшее, в том числе афишировать подробности. Каждый выполняет свою работу. Самое главное, чтобы вся эта шумиха с негативным подтекстом не помешала нашим планам, которых очень много. Это и газификация населенных пунктов, и реконструкция в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» парков в пос. Советский и пос. Моревка, с. Кухаривка и ст. Копанской. В планах на ближайшее будущее ремонт дорожного полотна, благоустройство придомовых территорий. Продолжается строительство спортзала шаговой доступности в ст. Должанской. Также в этом году нам предстоит построить зал единоборств в Ейске. Первого сентября в ейской школе номер 7 откроется первый на базе общеобразовательного учреждения Краснодарского края детский технопарк «Кванториум», предстоит огромная работа в рамках этого мероприятия. Это лишь маленькая часть большого перспективного плана на текущий год.

ЭР: Ейский район относится к группе с уровнем социально-экономического развития ниже среднего и не раз попадал под критику губернатора. С какими проблемами вам пришлось столкнуться в кресле главы района?

В. Л.: Я не могу согласиться с такой формулировкой уровня социально-экономического развития муниципалитета, и вот почему. Передо мной лежит рейтинг городских округов и муниципальных районов по темпам основных показателей социально-экономического развития в январе — декабре 2020 года. В целом Ейский район занимает 13 место из 44 муниципалитетов края. Если конкретно останавливаться по направлениям, то, отмечу, темп роста к аналогичному периоду 2019 года по промышленному производству составил 110,1%, что вывело наш район на 17 место в регионе. Еще выше темп роста по сельскому хозяйству (117%), но здесь мы на 18 месте. Наш муниципалитет демонстрирует показатели выше среднекраевых еще по ряду направлений, в том числе по строительству. У нас есть положительная динамика по розничной торговле (104%), транспортировке и хранению (101%). Да, в год пандемии мы допустили рост безработицы, она у нас выросла в 2 раза, но в целом по краю — в 6,7 раз. Мы «просели» по вводу жилья. Также не получили необходимого объема по курортно-туристическому комплексу, но на то были весомые причины. Еще хочу отметить, что финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий вырос по итогам прошлого года в 2,3% раза. И здесь мы на 7 месте.

ЭР: Одна из болевых точек прибрежных городов — вопрос стабильного водоснабжения, особенно в летний сезон, когда потребление воды резко растет. Еще одна общая сложность — энергообеспечение. Как эти проблемы решаются в Ейском районе?

В. Л.: Начну с того, что электроснабжение Ейского района по всем уровням напряжений осуществляет филиал ПАО «Россети Кубань», электроснабжение абонентов города Ейска и поселка Широчанка — филиал АО «НЭСК-электросети».

Наши ресурсоснабжающие организации ежегодно выполняют капитальные и текущие ремонты, техническое обслуживание и реконструкцию энергообъектов. В ушедшем году предприятиями произведены ремонтные работы линий электропередач протяженностью более 154 км, отремонтировано 97 трансформаторных подстанций. Это положительным образом сказалось на электроснабжении абонентов. Серьезных перебоев, в том числе в курортный сезон, мы избежали.

Мелкое и малосоленое Азовское море делает Ейск привлекательным для отдыха семей с детьми

Отмечу, что в г. Ейске в летний период наблюдаются пики потребления мощности до 54 МВт при максимально разрешенной мощности 44 МВт. Для улучшения качества электроснабжения наших жителей филиалом АО «НЭСК-электросети» поданы заявки в ПАО «Россети-Кубань» на увеличение максимальной мощности по всем присоединениям суммарно на 33,751 МВт. Заключен договор аренды земельного участка 1,3 га в черте города под строительство дополнительного питающего центра мощностью 110 кВ. В планах предприятия строительство и двух высоковольтных линий такой же мощностью от ПС «Староминская» 220 кВ.

Очень важно, что наш район вошел в число муниципалитетов края, в которых предприятие «Россети Кубань» в ближайшие годы проведет цифровизацию электросетевого комплекса. Работа в этом направлении уже началась. Это позволит кратно снизить время отключения электроэнергии в период аварийных ситуаций.

Все эти мероприятия позволят обеспечить Ейский район стабильным электроснабжением.

Говоря о водоснабжении, надо признать, что проблемы изношенности сетей водопроводов, недостаточный объем питьевой воды в городе, особенно в летний период, а в сельских поселениях и качество добываемой воды на сегодняшний день остаются злободневными. В начале прошлого года мы ставили перед собой задачу произвести замену и ремонт объектов водоснабжения, которую мы выполнили в полном объеме. Из аварийного резерва Краснодарского края получили 4 водонапорные башни, которые были установлены в станице Ясенской, поселках Заря и Морской. Было заменено 4,1 км сетей водоснабжения в сельских поселениях района и в городе Ейске. Выполнен капитальный ремонт 8 артезианских скважин в населенных пунктах района. Объем финансирования данных работ за счет средств районного бюджета составил 6,8 млн рублей. В городе Ейске выполнено строительство уличной канализации на сумму 16,3 млн рублей. На сумму 5,3 млн рублей было приобретено оборудование и произведен ремонт существующих канализационных и водопроводно-насосных станций.

Цифры «На сегодняшний день на территории нашего района в рамках заключенных протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций реализуются 8 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 18 млрд рублей. Инвестиционные проекты реализуются в агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, курортов, жилищного строительства, альтернативной энергетики. Все они находятся в активной стадии реализации.»

В прошлом году начата работа по передаче в концессию районных объектов водоснабжения и водоотведения. В этом году мы планируем заключить концессионное соглашение.

Беспрецедентные меры по решению проблемы водоснабжения сразу нескольких муниципалитетов, в том числе и Ейского района, принимаются краевой властью. Мы возлагаем большие надежды на реконструкцию магистрального водопровода. В прошлом году были начаты работы на наиболее аварийном 10-километровом участке, который находится в районе поселка Октябрьского Ленинградского района. После завершения его замены ресурсоснабжающая организация сможет сохранять давление воды, которое приходится снижать из-за изношенности водовода. В целом, благодаря поддержке региональной власти, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по второй нитке магистрального водовода планируется выполнить до 2023 года. И тогда можно будет снять вопрос с повестки дня.

ЭР: Как сегодня, учитывая высокую конкуренцию со стороны Сочи, Анапы, Геленджика и других приморских городов, в Ейском районе развивается курортное направление?

В. Л.: Курорт — это не обязательно пятизвездочные отели, пальмы, подъемники. Уникальность Ейских курортов — в его замечательных ракушечных пляжах, теплом море, а также в бальнеологических возможностях. Сочетание степной и морской зон является характерным только для побережья Азовского моря. Еще один аргумент в пользу выбора отдыха на нашем курорте — это малая соленость морской воды, что располагает к продолжительному купанию и имеет существенную пользу для детского отдыха. Наш тихий, спокойный и ухоженный район привлекает туристов как достойным соотношением цен и качеством продуктов местных фермерских хозяйств, так и уровнем отдыха.

Говоря про преимущества нашего района, во-первых, хочется отметить, что мы по праву считаемся меккой серфингистов. Этому способствует уникальная роза ветров, азовская волна и море, которые идеально подходят для занятий парусными видами спорта. Это все пользуется большим спросом как у любителей активных видов отдыха, так и у спортсменов. Востребованность водно-спортивных видов спорта подвигла к открытию на Ейской косе всесезонного спортивно-развлекательного объекта «Елена Wave» — с искусственной волной для занятий серфингом. Теперь на территории района можно серфить и в безветренные дни.

По показателям социально-экономического развития Ейский район занимает 13 место из 44 муниципалитетов края

Во-вторых, не нужно забывать, что территория Ейского района обладает уникальными природно-лечебными ресурсами: имеются минеральные воды (сероводородные и йодобромные) и лечебные грязи (гидро-карбонатно-сульфидные и магниево-кальцевые). В Ейском районе профессиональной базой грязелечения и бальнеолечения обладает ЗАО «Санаторий „Ейск”». Сейчас у санатория в стадии завершения находится реализация проекта «Строительство лечебно-оздоровительного корпуса с бассейном». В данном лечебном корпусе предусмотрено создание питьевого бювета, который будет функционировать круглогодично в свободном доступе как для жителей и гостей Ейского района, так и для тех, кто приезжает оздоравливаться непосредственно в сам санаторий.

Что касается инвестиционных проектов, то на территории Ейского района инвестор ООО «Край долголетия» реализует проект «Медикал Центр с грязелечебницей» на сумму более 1,2 млрд рублей. Реализация данного проекта позволит организовать круглогодичный лечебно-оздоровительный центр нового формата — центр превентивной медицины, целью которого является продление и улучшение качества жизни населения. И тогда Ейский район предложит еще больший спектр услуг для круглогодичного отдыха. Для гостей планируется оказывать услуги по санаторно-курортному лечению, реабилитации опорно-двигательного аппарата, физио-, бальнео-, грязе-, водолечению и детоксу. Кроме того здесь можно будет прекрасно отдохнуть.

Еще одним вектором развития курортов Ейского района является благоустройство курортной инфраструктуры за счет денежных средств, поступающих от операторов курортного сбора. Таким образом, у нас есть хороший фундамент для развития курортной отрасли, чтобы и дальше повышать спрос на отдых в Ейском районе.

«Курорт — это не обязательно пятизвездочные отели, пальмы, подъемники. Уникальность Ейских курортов — в его замечательных ракушечных пляжах, теплом море, а также в бальнеологических возможностях»

ЭР: Есть ли планы по развитию прибрежной зоны Ейска, косы Долгой, по благоустройству пляжей и набережной?

В. Л.: Мы уделяем особое внимание обеспечению качества услуг, предоставляемых организаторами пляжного отдыха. В период курортного сезона на первый план выходят вопросы безопасности отдыхающих и туристов, а также увеличения количества благоустроенных пляжей. Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ейского района разработаны эскизные проекты пляжных территорий на летний курортный сезон 2021 года с использованием стилеобразующих элементов. Данные проекты соответствуют разработанным министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края методическим рекомендациям по обустройству объектов пляжной инфраструктуры. На территории Ейской косы в период летнего курортного сезона 2021 года мы надеемся открыть Детский пляж и Центральный городской пляж, где запланирована масштабная реконструкция.

Жемчужиной Ейского района по праву считается коса Долгая. Это территория чистых пляжей, ласкового моря, неповторимых ландшафтов. Вектором развития курортной сферы косы Долгой является реализация разработанного проекта планировки прибрежной территории. Это позволит увеличить число благоустроенных пляжных территорий, отвечающих различным требованиям, в том числе безопасности. Мы планируем создать туристско-рекреационный кластер «Должанка», который позволит вступить в государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», а также получить субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров.

Роза ветров, характерная для Ейской косы, делает этот район одним из самых популярных у любителей серфинга и парусного спорта

На сегодняшний день мы ведем активную работу по привлечению инвесторов как на существующие, но нефункционирующие курортные объекты, так и на запланированные земельные участки рекреационной зоны.

ЭР: Инфраструктура Ейского морского порта находится в списке потенциально опасных. Как уживаются курорт и портовая деятельность?

В. Л.: Мы тесно общаемся с нашими операторами морского терминала. Большое внимание в разговоре уделяем соблюдению мероприятий, которые обеспечивают экологическое благополучие нашего района. И надо сказать, что они нас слышат. У оператора морского терминала на причале для перевалки угля уже работает новая вакуумная машина для уборки территории. В планах приобретение современных устройств пылеподавления, а именно трех турбин разной дальности действия. Все это и ветрозащитный экран будут способствовать улучшению состояния окружающей среды вокруг порта.

Если говорить об инвестициях и о портовой деятельности, надо отметить, что на территории Ейского морского порта началось строительство комплекса для хранения и последующей перевалки зерновых культур и патоки. Общий объем инвестиций в проект составит почти 800 млн рублей. Завершить проект планируют в 2022 году. После запуска в эксплуатацию мощность портового перевалочного элеватора составит до 909 тыс. т зерновых и до 144 тыс. т патоки. Строительство объекта позволит создать в Ейске около 90 рабочих мест.

ЭР: Ейский район и Ейск — территории, привлекательные для застройщиков. Вслед за квадратными метрами следуют вопросы социального характера — обеспеченности жителей садами, школами, поликлиниками, дорогами, зелеными зонами, спортплощадками. Как работает муниципалитет с застройщиками в этом плане?

В. Л.: Мы стараемся следовать той задаче, которую перед нами ставит губернатор, а именно проводить комплексное освоение территорий нашего города только с учетом создания объектов социальной инфраструктуры. На это же мы нацеливаем наших застройщиков.

В настоящее время в Ейске ведется реализация инвестпроекта по комплексной застройке 39–40 мкр., подписанного на инвестиционном форуме в Сочи. В рамках этого проекта предполагается создание благоустроенного и комфортного массива. На земельном участке 24,4 га будет построено порядка 38 тысяч квадратных метров жилья. Безусловно, планируется строительство социально важных объектов. Застройщик уже проектирует детский сад на 160 мест. Муниципалитетом проведена работа по выделению и постановке на кадастровый учет земельного участка для возведения школы на 1100 мест. Нами подготовлен пакет документов для предоставления субсидии на изготовление проекта учебного заведения. Данная школа внесена в краевой перечень соцобъектов, которые будут построены в регионе до 2025 года. В этот перечень попала и еще одна школа на 250 мест, которую мы планируем построить в пос. Краснофлотском.

Также нами определено место для еще одной школы, которую в перспективе планируется построить вблизи ЖК «Мечта». Застройщик уже выделил на своей территории земельный участок под будущий детский сад. В настоящий момент вносятся изменения в градостроительную документацию города Ейска для дальнейшего формирования земельного участка под строительство детской поликлиники на 400 мест. К слову, на территории нашего муниципалитета более 30 лет не строились ни школы, ни детские медицинские учреждения.

По показателям социально-экономического развития Ейский район занимает 13 место из 44 муниципалитетов края

ЭР: Какие инвестиционные проекты в ближайшем будущем планируется запустить в Ейском районе и какие уже реализованы?

В. Л.: В ушедшем году на территории Ейского района успешно была завершена реализация двух инвестиционных проектов в сфере АПК общей стоимостью более 252 млн. руб­лей. Протоколы о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций были подписаны на Российском инвестиционном форуме. Это, вопервых, проект по строительству фруктохранилища мощностью 9 тысяч тонн плодов в поселке Садовом с объемом инвестиций 211 млн. руб­лей. В ходе его реализации введена в эксплуатацию I очередь фруктохранилища мощностью 4,5 тысячи тонн плодов с цехом товарной обработки 50 тонн в смену, а также сортировочная и фасовочная линии, создано 50 рабочих мест. А также проект по организации производства овощей закрытого грунта стоимостью 41 млн. руб­лей, который был реализован на территории Копанского сельского поселения. На сегодняшний день запущен в работу современный тепличный комплекс для выращивания овощей, состоящий из нескольких теплиц, создано 5 рабочих мест.

«На территории Ейского морского порта началось строительство комплекса для хранения и последующей перевалки зерновых культур и патоки. Общий объем инвестиций в проект составит почти 800 млн рублей. Завершить проект планируют в 2022 году»

В целом по итогам реализации вышеуказанных проектов в районе создано 55 новых рабочих мест. В 2021 году на территории Александровского сельского поселения планируется запустить свиноводческий селекционно-­генетический центр проектной мощностью до 40 тысяч голов свиней стоимостью 1,5 млрд. руб­лей. Проект находится в завершающей стадии строительства. В феврале 2021 года уже введены в эксплуатацию объекты первого подэтапа свиноводческого селекционно-­генетического центра. На предприятии на сегодняшний день содержится около 4 тысяч голов свиней. Часть племенного поголовья в количестве 1418 голов были завезены из России и Канады. В результате в районе будут созданы 70 новых рабочих мест с уровнем дохода выше среднего с предоставлением жилья и питания, что обеспечит дополнительный источник для поступления доходов в бюджеты всех уровней после выхода на проектную мощность в среднем за год 33,6 млн. руб­лей. Также на территории Александровского сельского поселения начата реализация инвестиционного проекта «Мукомольный комбинат» стоимостью 450 млн. руб­лей с созданием 40 рабочих мест. В рамках этого мероприятия запланировано строительство производства по переработке зерна. Запуск комбината позволит производить на территории Краснодарского края диетическую и диабетическую муку. Проект находится на начальной стадии реализации. Инвестор намерен завершить его в 2022 году. В 2021 году будет завершена реализация инвестиционного проекта «Организация устойчивого производства овощных культур открытого грунта с применением полива дождевальными машинами в СПОССК «Ейский АГРОСОЮЗ» стоимостью 98,26 млн. руб­лей. В рамках этого проекта на территории станицы Копанской создается производство овощных культур открытого грунта с применением полива дождевальными машинами на земельном участке площадью 96,5 га, запланировано приобретение дождевальных машин, предназначенных для проведения оросительных полевых работ. Реализация проекта подразумевает высадку корнеплодов и зелени.В кооперативе уже есть свое овощехранилище и сортировочная линия. По итогам реализации проекта в районе будет создано 22 рабочих места.

В рамках этого проекта на территории станицы Копанской создается производство овощных культур открытого грунта с применением полива дождевальными машинами на земельном участке площадью 96,5 га. В кооперативе уже есть свое овощехранилище и сортировочная линия. В 2020 году в Ейском районе был дан старт масштабному проекту по выращиванию кормовых культур в целях обеспечения кормами КРС стоимостью 598 млн. рублей. В рамках проекта на территории Моревского сельского поселения предусмотрено выращивание кормовых культур на площади порядка 2 тысяч гектар в целях обеспечения кормами фермы для содержания 850 голов КРС мясной породы с поэтапным увеличением поголовья, а также создание порядка 30 новых рабочих мест, срок реализации проекта — 2026 год.

Беседовал Олег Перов