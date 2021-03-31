Весеннее оживление

Каждый год вокруг празднования Международного женского дня разво­рачиваются разной степени накала споры. Громче всего вопрос уместности праздника обсуждается в соцсетях. Всегда найдут­ся те, которые припомнят, что Роза Люксембург с Кларой Цеткин имели в виду совсем не «вот это вот все», и те, которые вместе с запощёнными тюльпанами напишут, что букеты — это хорошо, но гендерные праздники «я не отмечаю». О том, насколько далека от народа сетевая общественность, нам ежегодно в начале весны напоминает статистика и экономика. Потому что отмечающие «праздник весны и всех женщин» формируют просевший после новогодних каникул спрос на авиабилеты и гостиницы в Сочи, поднимают до небес продажи парфюмерии и увеличивают объемы кондитерского производства. Что уж говорить о цветах и тех, кто на них зарабатывает: 8 Марта было и остается для них главным событием года. Отменить Женский день вместе с его корпоративами, мимозой и праздничным выходным — все равно что запретить приход весны. Невозможно, а учитывая масштабы празднований и тот факт, что женщин в России, по данным Росстата, на десять миллионов больше, чем мужчин (54 процента и 46 процентов соответственно), недемократично и экономически невыгодно.

Накануне 8 Марта соседка вручает мне стандартный набор: конфеты и игристое. Я отвечаю ей тем же. Мы обмениваемся дарами также по случаю Нового года, Рождества, Масленицы и Пасхи. Формализм нынешнего праздничного повода, так же как его гендерная составляющая, нас не смущает, ведь если традиция уже сложилась, то ничего другого, как сле­довать ей, нам не остается.